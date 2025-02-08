https://ria.ru/20250208/aviasoobschenie-1998193145.html

В Северной Осетии предложили открыть прямое авиасообщение с Абхазией

В Северной Осетии предложили открыть прямое авиасообщение с Абхазией - РИА Новости, 08.02.2025

В Северной Осетии предложили открыть прямое авиасообщение с Абхазией

Уполномоченный по правам человека в Северной Осетии Тамерлан Цгоев обратился к правительству республики с предложением открыть прямое авиасообщение с Абхазией,... РИА Новости, 08.02.2025

2025-02-08T20:53:00+03:00

2025-02-08T20:53:00+03:00

2025-02-08T20:53:00+03:00

сухум

москва

абхазия

республика северная осетия - алания

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ПЯТИГОРСК, 8 фев - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в Северной Осетии Тамерлан Цгоев обратился к правительству республики с предложением открыть прямое авиасообщение с Абхазией, сообщает пресс-служба омбудсмена региона. "Уполномоченный по правам человека в Республике Северная Осетия-Алания Тамерлан Цгоев обратился к правительству республики с предложением рассмотреть возможность открыть прямое авиасообщение с реставрированным аэропортом им. В.Г. Ардзинба (Сухум)… рейс Владикавказ-Сухум, Сухум-Владикавказ видится востребованным и удовлетворяющим транспортные потребности жителей всего Северного Кавказа, Южной Осетии и части жителей Закавказья. Положительный эффект для движения товаров, работ и услуг от этого также видится очевидным", – говорится в сообщении. Ранее в пятницу аэропорт Сухума принял первый тестовый рейс из Москвы. Российский Минтранс ранее сообщал, что регулярное сообщение Москвы с Сухумом будет налажено к маю. Сухумский аэропорт находится в 18 километрах от абхазской столицы, недалеко от села Дранда Гулрыпшского района. Воздушную гавань построили в 1960-е годы, до своего закрытия в 1993 году (во время грузино-абхазской войны) она могла принимать в высокий сезон до 5 тысяч пассажиров в сутки. Руководство Абхазии не раз планировало восстановить аэропорт и начать полеты. В октябре позапрошлого года правительство республики заключило соглашение с российской компанией "Инфраструктурное развитие" о реконструкции объекта. Из реконструируемого аэропорта Сухума в будущем могут быть организованы рейсы, помимо Москвы, в Санкт-Петербург, Казань и Уфу, сообщил в пятницу журналистам абхазский политический деятель Бадра Гунба.

https://ria.ru/20250207/abkhaziya-1998058138.html

https://ria.ru/20250207/sukhum-1997953031.html

сухум

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абхазия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сухум, москва, абхазия, республика северная осетия - алания