В Северной Осетии предложили открыть прямое авиасообщение с Абхазией
Омбудсмен Северной Осетии Цгоев призвал открыть прямое авиасообщение с Абхазией
© РИА Новости / Леон Адлейба | Перейти в медиабанкСамолет CRJ 200 авиакомпании UVT Aero в аэропорту Сухума
Самолет CRJ 200 авиакомпании UVT Aero в аэропорту Сухума. Архивное фото
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ПЯТИГОРСК, 8 фев - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в Северной Осетии Тамерлан Цгоев обратился к правительству республики с предложением открыть прямое авиасообщение с Абхазией, сообщает пресс-служба омбудсмена региона.
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"Уполномоченный по правам человека в Республике Северная Осетия-Алания Тамерлан Цгоев обратился к правительству республики с предложением рассмотреть возможность открыть прямое авиасообщение с реставрированным аэропортом им. В.Г. Ардзинба (Сухум)… рейс Владикавказ-Сухум, Сухум-Владикавказ видится востребованным и удовлетворяющим транспортные потребности жителей всего Северного Кавказа, Южной Осетии и части жителей Закавказья. Положительный эффект для движения товаров, работ и услуг от этого также видится очевидным", – говорится в сообщении.
Ранее в пятницу аэропорт Сухума принял первый тестовый рейс из Москвы. Российский Минтранс ранее сообщал, что регулярное сообщение Москвы с Сухумом будет налажено к маю.
Сухумский аэропорт находится в 18 километрах от абхазской столицы, недалеко от села Дранда Гулрыпшского района. Воздушную гавань построили в 1960-е годы, до своего закрытия в 1993 году (во время грузино-абхазской войны) она могла принимать в высокий сезон до 5 тысяч пассажиров в сутки. Руководство Абхазии не раз планировало восстановить аэропорт и начать полеты. В октябре позапрошлого года правительство республики заключило соглашение с российской компанией "Инфраструктурное развитие" о реконструкции объекта.
Из реконструируемого аэропорта Сухума в будущем могут быть организованы рейсы, помимо Москвы, в Санкт-Петербург, Казань и Уфу, сообщил в пятницу журналистам абхазский политический деятель Бадра Гунба.
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