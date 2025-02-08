Рейтинг@Mail.ru
В Анапе водитель BMW устроил гонки на пляже во время работы волонтеров - РИА Новости, 08.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:24 08.02.2025 (обновлено: 20:46 08.02.2025)
https://ria.ru/20250208/anapa-1998190539.html
В Анапе водитель BMW устроил гонки на пляже во время работы волонтеров
В Анапе водитель BMW устроил гонки на пляже во время работы волонтеров - РИА Новости, 08.02.2025
В Анапе водитель BMW устроил гонки на пляже во время работы волонтеров
Более 20 протоколов выписали водителю BMW, который в поисках своей собаки выехал на пляж в Анапе во время работы волонтеров, сообщили в ГУМВД по Кубани. РИА Новости, 08.02.2025
2025-02-08T20:24:00+03:00
2025-02-08T20:46:00+03:00
авто
анапа
россия
bmw ag
bmw x5
bmw 1
крушение двух танкеров в керченском проливе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/08/1998192052_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_8268c564a984defbe5c66add50994e73.jpg
КРАСНОДАР, 8 фев - РИА Новости. Более 20 протоколов выписали водителю BMW, который в поисках своей собаки выехал на пляж в Анапе во время работы волонтеров, сообщили в ГУМВД по Кубани. Уточняется, что водителем черного BMW, катавшегося по пляжу в Анапе, оказался 25-летний местный житель. Он пояснил, что искал собаку. Но очевидцев возмутило, что мужчина выехал на пляж, когда там работали волонтёры. "Выяснилось, что у любителя покататься по пляжной территории большое количество неоплаченных штрафов. Госавтоинспекторы выписали анапчанину 21 протокол об административных правонарушениях", - говорится в сообщении. Среди них 17 протоколов по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ "Уклонение от исполнения административного наказания", а также по одному протоколу за управление машиной без номеров, несоблюдение требований дорожных знаков, а также за управление авто без документов на право управления и страхового полиса. Кроме этого, на него составили протокол по ст. 8.42 КоАП РФ "Нарушение специального режима осуществления хозяйственной и иной деятельности на прибрежной защитной полосе водного объекта, водоохранной зоны водного объекта". "За данное нарушение он может лишиться прав до трех месяцев или получить административный арест до 15 суток, - добавляется в сообщении. Собранные материалы будут направлены в суд для принятия решения.
https://ria.ru/20250205/mazut-1997395825.html
анапа
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Водитель BMW устроил гонки на пляже в Анапе во время работы волонтеров
Более 20 протоколов выписали водителю BMW без номеров, который якобы в поисках своей собаки устроил гонки на пляже в Анапе во время работы волонтеров, сообщили в ГУ МВД.
2025-02-08T20:24
true
PT0M41S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/08/1998192052_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_37d3c5c783e6de2859f7f025a0fe4fb6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
авто, анапа, россия, bmw ag, bmw x5, bmw 1, крушение двух танкеров в керченском проливе
Авто, Анапа, Россия, BMW AG, BMW X5, BMW 1, Крушение двух танкеров в Керченском проливе
В Анапе водитель BMW устроил гонки на пляже во время работы волонтеров

Водителю, ехавшему по пляжу в Анапе, где работали волонтеры, выписан 21 протокол

Читать ria.ru в
Дзен
КРАСНОДАР, 8 фев - РИА Новости. Более 20 протоколов выписали водителю BMW, который в поисках своей собаки выехал на пляж в Анапе во время работы волонтеров, сообщили в ГУМВД по Кубани.
Уточняется, что водителем черного BMW, катавшегося по пляжу в Анапе, оказался 25-летний местный житель. Он пояснил, что искал собаку. Но очевидцев возмутило, что мужчина выехал на пляж, когда там работали волонтёры.
Последствия разлива нефтепродуктов на побережье Черного моря - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
Разлив мазута в Анапе. Какие решения предлагают российские ученые
5 февраля, 08:00
«
"Выяснилось, что у любителя покататься по пляжной территории большое количество неоплаченных штрафов. Госавтоинспекторы выписали анапчанину 21 протокол об административных правонарушениях", - говорится в сообщении.
Среди них 17 протоколов по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ "Уклонение от исполнения административного наказания", а также по одному протоколу за управление машиной без номеров, несоблюдение требований дорожных знаков, а также за управление авто без документов на право управления и страхового полиса.
Кроме этого, на него составили протокол по ст. 8.42 КоАП РФ "Нарушение специального режима осуществления хозяйственной и иной деятельности на прибрежной защитной полосе водного объекта, водоохранной зоны водного объекта".
"За данное нарушение он может лишиться прав до трех месяцев или получить административный арест до 15 суток, - добавляется в сообщении.
Собранные материалы будут направлены в суд для принятия решения.
Как ликвидируют разлив мазута в Краснодарском крае
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Источник РИА Новости сообщил, что, по предварительным оценкам, в море попало около 3,7 тысячи тонн нефтепродуктов.

Волонтеры собирают мазут на берегу Анапы

По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Источник РИА Новости сообщил, что, по предварительным оценкам, в море попало около 3,7 тысячи тонн нефтепродуктов.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
1 из 9
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Сейчас в уборке мазута в Краснодарском крае участвуют более десяти тысяч человек.

Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы

Сейчас в уборке мазута в Краснодарском крае участвуют более десяти тысяч человек.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
2 из 9
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Основные усилия спасателей направлены на два участка: Благовещенская — Витязево и Витязево — Центральный пляж Анапы.

Волонтеры собирают мазут на берегу Анапы

Основные усилия спасателей направлены на два участка: Благовещенская — Витязево и Витязево — Центральный пляж Анапы.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
3 из 9
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

От мазута пострадали более 900 птиц и множество морских животных, в том числе дельфины.

Волонтеры отмывают от мазута птицу, пострадавшую от разлива нефтепродуктов у берегов Анапы

От мазута пострадали более 900 птиц и множество морских животных, в том числе дельфины.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
4 из 9
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

На фото: ликвидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы

Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы

На фото: ликвидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
5 из 9
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Мазут планируется убрать до 1 февраля, максимум до 1 марта, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы

Мазут планируется убрать до 1 февраля, максимум до 1 марта, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
6 из 9
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

При этом часть мешков с загрязненным мазутом песком, собранным в Анапе и Темрюкском районе, может быть повреждена из-за непогоды.

Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы

При этом часть мешков с загрязненным мазутом песком, собранным в Анапе и Темрюкском районе, может быть повреждена из-за непогоды.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
7 из 9
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Наряду со спасателями в ликвидации загрязнений участвуют и волонтеры.

Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы

Наряду со спасателями в ликвидации загрязнений участвуют и волонтеры.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
8 из 9
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Кроме того, в Краснодарский край направили свою помощь и другие регионы.

Волонтеры собирают мазут на берегу Анапы

Кроме того, в Краснодарский край направили свою помощь и другие регионы.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
9 из 9

По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Источник РИА Новости сообщил, что, по предварительным оценкам, в море попало около 3,7 тысячи тонн нефтепродуктов.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
1 из 9

Сейчас в уборке мазута в Краснодарском крае участвуют более десяти тысяч человек.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
2 из 9

Основные усилия спасателей направлены на два участка: Благовещенская — Витязево и Витязево — Центральный пляж Анапы.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
3 из 9

От мазута пострадали более 900 птиц и множество морских животных, в том числе дельфины.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
4 из 9

На фото: ликвидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
5 из 9

Мазут планируется убрать до 1 февраля, максимум до 1 марта, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
6 из 9

При этом часть мешков с загрязненным мазутом песком, собранным в Анапе и Темрюкском районе, может быть повреждена из-за непогоды.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
7 из 9

Наряду со спасателями в ликвидации загрязнений участвуют и волонтеры.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
8 из 9

Кроме того, в Краснодарский край направили свою помощь и другие регионы.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
9 из 9
 
АвтоАнапаРоссияBMW AGBMW X5BMW 1Крушение двух танкеров в Керченском проливе
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала