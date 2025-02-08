https://ria.ru/20250208/anapa-1998190539.html

В Анапе водитель BMW устроил гонки на пляже во время работы волонтеров

В Анапе водитель BMW устроил гонки на пляже во время работы волонтеров - РИА Новости, 08.02.2025

В Анапе водитель BMW устроил гонки на пляже во время работы волонтеров

Более 20 протоколов выписали водителю BMW, который в поисках своей собаки выехал на пляж в Анапе во время работы волонтеров, сообщили в ГУМВД по Кубани. РИА Новости, 08.02.2025

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КРАСНОДАР, 8 фев - РИА Новости. Более 20 протоколов выписали водителю BMW, который в поисках своей собаки выехал на пляж в Анапе во время работы волонтеров, сообщили в ГУМВД по Кубани. Уточняется, что водителем черного BMW, катавшегося по пляжу в Анапе, оказался 25-летний местный житель. Он пояснил, что искал собаку. Но очевидцев возмутило, что мужчина выехал на пляж, когда там работали волонтёры. "Выяснилось, что у любителя покататься по пляжной территории большое количество неоплаченных штрафов. Госавтоинспекторы выписали анапчанину 21 протокол об административных правонарушениях", - говорится в сообщении. Среди них 17 протоколов по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ "Уклонение от исполнения административного наказания", а также по одному протоколу за управление машиной без номеров, несоблюдение требований дорожных знаков, а также за управление авто без документов на право управления и страхового полиса. Кроме этого, на него составили протокол по ст. 8.42 КоАП РФ "Нарушение специального режима осуществления хозяйственной и иной деятельности на прибрежной защитной полосе водного объекта, водоохранной зоны водного объекта". "За данное нарушение он может лишиться прав до трех месяцев или получить административный арест до 15 суток, - добавляется в сообщении. Собранные материалы будут направлены в суд для принятия решения.

https://ria.ru/20250205/mazut-1997395825.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Водитель BMW устроил гонки на пляже в Анапе во время работы волонтеров Более 20 протоколов выписали водителю BMW без номеров, который якобы в поисках своей собаки устроил гонки на пляже в Анапе во время работы волонтеров, сообщили в ГУ МВД. 2025-02-08T20:24 true PT0M41S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

авто, анапа, россия, bmw ag, bmw x5, bmw 1, крушение двух танкеров в керченском проливе