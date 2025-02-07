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"Живым не выйду": в Раде раскрыли смысл безумных заявлений Зеленского - РИА Новости, 07.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
03:53 07.02.2025 (обновлено: 04:59 07.02.2025)
https://ria.ru/20250207/zelenskiy-1997864347.html
"Живым не выйду": в Раде раскрыли смысл безумных заявлений Зеленского
"Живым не выйду": в Раде раскрыли смысл безумных заявлений Зеленского - РИА Новости, 07.02.2025
"Живым не выйду": в Раде раскрыли смысл безумных заявлений Зеленского
Владимир Зеленский пытается скрыть свои истинные мысли в публичных высказываниях, заявил в Telegram-канеале депутат Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T03:53:00+03:00
2025-02-07T04:59:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
верховная рада украины
александр дубинский
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский пытается скрыть свои истинные мысли в публичных высказываниях, заявил в Telegram-канеале депутат Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене."Как читать украинский новояз в обращениях Зеленского. Примеры: Ранее Зеленский сделал несколько неоднозначных заявлений о будущем Украины. В частности, он сообщил, что киевский режим открыт к разработке полезных ископаемых вместе с США. При этом Зеленский заметил, что значительные объемы редкоземельных металлов теперь находятся на неподконтрольных Киеву территориях. Кроме того, глава киевского режима отметил, что процесс вступления Украины в НАТО может занять годы и десятилетия, и для обеспечения безопасности Запад должен предоставить Киеву ядерное оружие.
https://ria.ru/20250206/ukraine-1997799150.html
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в мире, украина, владимир зеленский, верховная рада украины, александр дубинский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины, Александр Дубинский
"Живым не выйду": в Раде раскрыли смысл безумных заявлений Зеленского

Депутат Рады Дубинский: Зеленский скрывает истинные мысли в своих заявлениях

© AP Photo / Markus SchreiberВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
Владимир Зеленский . Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский пытается скрыть свои истинные мысли в публичных высказываниях, заявил в Telegram-канеале депутат Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.
"Как читать украинский новояз в обращениях Зеленского. Примеры:
  1. 1.
    "Мы активизировали контакты с американской администрацией". Наши языки почти дотянулись до их <...> (штаба. — Прим. ред.), еще немного, и нам разрешат остаться <...>;
  2. 2.
    "Я открыт для выборов!" <...> (К черту вас. — Прим. ред.), я отсюда живым не выйду;
  3. 3.
    "Продолжаем перемалывать российские войска." Сегодня (ВСУ. — Прим. ред.) еще не побежали, слава Б-гу;
  4. 4.
    "Есть потужные (хорошие. — Прим. ред.) решения." Надеюсь, завтра тоже не побегут;
  5. 5.
    "Подорожали лекарства, это недопустимо." Недопустимо, что мы не в доле, но мы это сегодня исправим";
  6. 6.
    "Всем спасибо!". Какой на счету день эти лохи меня терпят?" — написал нардеп
Ранее Зеленский сделал несколько неоднозначных заявлений о будущем Украины. В частности, он сообщил, что киевский режим открыт к разработке полезных ископаемых вместе с США. При этом Зеленский заметил, что значительные объемы редкоземельных металлов теперь находятся на неподконтрольных Киеву территориях. Кроме того, глава киевского режима отметил, что процесс вступления Украины в НАТО может занять годы и десятилетия, и для обеспечения безопасности Запад должен предоставить Киеву ядерное оружие.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийВерховная Рада УкраиныАлександр Дубинский
 
 
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