"Живым не выйду": в Раде раскрыли смысл безумных заявлений Зеленского
Депутат Рады Дубинский: Зеленский скрывает истинные мысли в своих заявлениях
© AP Photo / Markus SchreiberВладимир Зеленский
© AP Photo / Markus Schreiber
Владимир Зеленский . Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский пытается скрыть свои истинные мысли в публичных высказываниях, заявил в Telegram-канеале депутат Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.
"Как читать украинский новояз в обращениях Зеленского. Примеры:
- 1."Мы активизировали контакты с американской администрацией". Наши языки почти дотянулись до их <...> (штаба. — Прим. ред.), еще немного, и нам разрешат остаться <...>;
- 2."Я открыт для выборов!" <...> (К черту вас. — Прим. ред.), я отсюда живым не выйду;
- 3."Продолжаем перемалывать российские войска." Сегодня (ВСУ. — Прим. ред.) еще не побежали, слава Б-гу;
- 4."Есть потужные (хорошие. — Прим. ред.) решения." Надеюсь, завтра тоже не побегут;
- 5."Подорожали лекарства, это недопустимо." Недопустимо, что мы не в доле, но мы это сегодня исправим";
- 6."Всем спасибо!". Какой на счету день эти лохи меня терпят?" — написал нардеп
Ранее Зеленский сделал несколько неоднозначных заявлений о будущем Украины. В частности, он сообщил, что киевский режим открыт к разработке полезных ископаемых вместе с США. При этом Зеленский заметил, что значительные объемы редкоземельных металлов теперь находятся на неподконтрольных Киеву территориях. Кроме того, глава киевского режима отметил, что процесс вступления Украины в НАТО может занять годы и десятилетия, и для обеспечения безопасности Запад должен предоставить Киеву ядерное оружие.