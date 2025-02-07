https://ria.ru/20250207/zelenskiy-1997864347.html

"Живым не выйду": в Раде раскрыли смысл безумных заявлений Зеленского

"Живым не выйду": в Раде раскрыли смысл безумных заявлений Зеленского - РИА Новости, 07.02.2025

"Живым не выйду": в Раде раскрыли смысл безумных заявлений Зеленского

Владимир Зеленский пытается скрыть свои истинные мысли в публичных высказываниях, заявил в Telegram-канеале депутат Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T03:53:00+03:00

2025-02-07T03:53:00+03:00

2025-02-07T04:59:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

украина

владимир зеленский

верховная рада украины

александр дубинский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/16/1994962430_0:267:3071:1994_1920x0_80_0_0_333f2f410f380c3a42980e502d5b4966.jpg

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский пытается скрыть свои истинные мысли в публичных высказываниях, заявил в Telegram-канеале депутат Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене."Как читать украинский новояз в обращениях Зеленского. Примеры: Ранее Зеленский сделал несколько неоднозначных заявлений о будущем Украины. В частности, он сообщил, что киевский режим открыт к разработке полезных ископаемых вместе с США. При этом Зеленский заметил, что значительные объемы редкоземельных металлов теперь находятся на неподконтрольных Киеву территориях. Кроме того, глава киевского режима отметил, что процесс вступления Украины в НАТО может занять годы и десятилетия, и для обеспечения безопасности Запад должен предоставить Киеву ядерное оружие.

https://ria.ru/20250206/ukraine-1997799150.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, владимир зеленский, верховная рада украины, александр дубинский