https://ria.ru/20250207/zelenskiy-1997804707.html

Неадекватный Зеленский не оставляет Штатам выбора

Неадекватный Зеленский не оставляет Штатам выбора - РИА Новости, 07.02.2025

Неадекватный Зеленский не оставляет Штатам выбора

"К нам едет ревизор!" — опять раздается клич на киевских болотах. Там уже заждались Кита Келлога, спецпредставителя президента США, который постоянно интригует... РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T08:00:00+03:00

2025-02-07T08:00:00+03:00

2025-02-07T08:18:00+03:00

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"К нам едет ревизор!" — опять раздается клич на киевских болотах. Там уже заждались Кита Келлога, спецпредставителя президента США, который постоянно интригует по поводу даты своего визита и презентации "плана Трампа". Поначалу лично Владимир Зеленский озвучил на весь мир сообщение о том, что Келлог приедет на Украину "в начале января", еще до инаугурации нового босса. Но, как обычно, соврал. Позже выяснилось, что до инаугурации никто никуда не едет. Украинская сторона представила это так, будто бы американец "отложил" свой визит. Хотя с его стороны ни о чем таком заявлений не было.Затем по всей Украине ходили возбужденные слухи о том, что посланник Трампа собирается озвучить "мирный план" на Мюнхенской конференции по безопасности 20 февраля, но еще до этого посетит Киев, чтобы ознакомить Зеленского и его команду с этим планом заранее. Ну а как же, мы же помним: "Ничего об Украине без Украины!"Правда, и тут украинцев ждало разочарование: им сообщили, что Келлог приедет в Киев не до Мюнхенской конференции, а после нее. Мало того, сам спецпосланник публично уведомил, что не собирается представлять никакого плана ни в Мюнхене, ни где бы то ни было еще, заявив, что это — прерогатива лично Дональда Трампа.Неудивительно, что в такой обстановке Зеленский впадает в истерику и демонстрирует всему миру полную утрату адекватности. В прошлом году он уже наглядно показал это команде Джо Байдена. Если помните, длительная подготовка "плана победы Украины" завершилась представлением чудовищного документа, который вызвал такой шок в Белом доме, что даже Байден, который и сам не блистал к тому времени своими когнитивными способностями, отменил встречу с украинским диктатором. Тогда Белый дом сослался на ураган в США, что не помешало президенту спустя несколько дней помчаться на встречу с европейскими лидерами для обсуждения украинской проблемы, но неадекватного Зеленского туда решили уже не звать.И вот теперь, когда команда Трампа готовится представить свой мирный план, Зеленский решает выставить себя в виде "маньяка, который рассматривает планету как объект своих больных фантазий". Именно так официальный представитель МИД России Мария Захарова определила амплуа лидера киевского режима в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану.В данном случае комментарий касается наиболее резонансной части этой примечательной беседы — с ультимативным требованием к Западу предоставить Киеву ядерное оружие. Заметим, что на абсурдность этого указал и лично Келлог. Но в том-то и дело, что практически все полуторачасовое интервью просроченного президента Украины продемонстрировало его совершенную неадекватность!Тут даже доказывать ничего не надо! Сам Зеленский это открыто признал, заявив буквально следующее (полностью сохраняем стиль фразы): "Сегодня мы не можем вернуть все наши территории. Конечно, мы адекватные люди. Мы не можем положить миллионы наших людей ради результата, который, и так непонятно, будет ли". То есть он признает тем самым, что о возврате Украины к границам 1991 года (а именно это Зеленский называет "возвращением всех территорий") силовым путем могут говорить только неадекватные люди.Но ведь именно он был тем неадекватом, кто неоднократно говорил об этом! Причем подчеркивал, что сделает это военным путем. В интервью журналу The Economist в конце 2022-го Зеленский заявлял, что дипломатические переговоры начнутся только после того, как ВСУ выйдут на границы 1991 года. А затем он не раз повторял этот тезис на различных международных встречах: мол, сначала выйдем на "международно признанные границы", а затем будем вести с Россией переговоры о компенсациях. И на тебе — теперь этот же персонаж признает, что так говорить могут только невменяемые!Или взять еще одно скандальное заявление Зеленского в интервью Моргану — о минимальных потерях ВСУ. Простая арифметика показывает, что при таких потерях (фактически при их отсутствии!) у Украины не просто не было бы дефицита военных на фронте — она испытывала бы перебор. А как тогда объяснить огромные кладбища по всей Украине? Или как объяснить слова главкома ВСУ Александра Сырского о нехватке живой силы, которую даже массовая мобилизация по всей Украине не может покрыть?Неслучайно известный украинский блогер Анатолий Шарий, комментируя эти слова Зеленского, пришел к выводу: "Тут два варианта: либо лжец, либо дебил, которому просто рассказывают о таких цифрах, и он их просто бездумно повторяет. Что лучше: лжец или дебил?"Или как расценивать доказательство своей "легитимности", которое привел британцу Зеленский? Он вдруг вспомнил, что когда-то за него голосовали 73% населения (так и сказал: "моего населения"). И это вожак киевской власти намерен считать подтверждением своей "легитимности", видимо, спустя годы и десятилетия, невзирая на требование конституции проводить выборы президента Украины раз в пять лет. Тогда следует ему напомнить, что в свое время на выборах Верховного Совета Украинской ССР "Блок коммунистов и беспартийных" получал 99,99% голосов. То есть, по "логике" Зеленского, этот блок куда более "легитимен"!И в таком духе составлено все интервью! Известный украинский политолог Кость Бондаренко, находящийся сейчас в Европе, так подытожил данный поток бессознательности:"В этом нет никакой логики — только эмоции. Похоже, почва под ногами у Владимира Зеленского уходит. А вместе с нею — остатки разума и самообладания. Вы понимаете, что последнее выступление Зеленского — это крик о помощи, но не для спасения Украины, а для спасения режима?"А депутат Верховной рады Александр Дубинский не без оснований предположил, что интервью Зеленского британцам, как и последующий за этим визит министра иностранных дел Британии Дэвида Лэмми в Киев, — это попытка сорвать мирное урегулирование и заранее "дискредитировать план, который Келлог везет в Мюнхен".В данном предположении есть резон. Нарочито демонстрируя свою полную неадекватность, Зеленский не оставляет команде Трампа пространства для маневра. По данным Службы внешней разведки России, и в Брюсселе, и в Вашингтоне уже сходятся во мнении, что главным препятствием для любого мирного плана является именно нелегитимный глава киевского режима, которого там считают "отработанным материалом". И для этого на Западе готовят "масштабную операцию по дискредитации Зеленского".Но, похоже, сам Зеленский справляется с этой задачей прекрасно. Никто не смог бы дискредитировать его лучше, нежели он сам это делает в своих последних заявлениях и интервью. Практически он вынуждает Трампа искать способы заменить неадеквата на кого-то более вменяемого или же вести переговоры с Россией напрямую, не привлекая к этому процессу киевский режим, давно уже потерявший свою субъектность. Судя по заявлению Келлога об оторванности слов Зеленского от реальности, в Белом доме это уже осознали.

https://ria.ru/20250206/tramp-1997777795.html

https://ria.ru/20250206/ukraina-1997770711.html

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https://ria.ru/20250206/metally-1997592029.html

https://ria.ru/20250205/ssha-1997608273.html

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