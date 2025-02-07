https://ria.ru/20250207/zaes-1997948736.html

Лихачев заявил о росте риска атак ВСУ на ЗАЭС

Лихачев заявил о росте риска атак ВСУ на ЗАЭС - РИА Новости, 07.02.2025

Лихачев заявил о росте риска атак ВСУ на ЗАЭС

Риски атак различного рода на Запорожскую атомную электростанцию со стороны украинских войск возрастают, заявил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев. РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T13:22:00+03:00

2025-02-07T13:22:00+03:00

2025-02-07T13:23:00+03:00

ядерные технологии

москва

алексей лихачев

рафаэль гросси

магатэ

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

вооруженные силы украины

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Риски атак различного рода на Запорожскую атомную электростанцию со стороны украинских войск возрастают, заявил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев. "На мой взгляд, риски атак со стороны ВСУ нарастают. Мы это видим и в количестве сбитых дронов и ракет, и в количестве артиллерийских ударов, которые приходятся на территорию, практически примыкающую к ЗАЭС, и это вызывает озабоченность", - сказал он по итогам переговоров с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси в Москве. Кроме того, по его словам, персонал станции испытывает давление, сохраняются угрозы террористических атак. "Конечно, всё это - нарушение принципов безопасности МАГАТЭ", - подчеркнул Лихачёв.

https://ria.ru/20250207/grossi-1997948079.html

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москва, алексей лихачев, рафаэль гросси, магатэ, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", вооруженные силы украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)