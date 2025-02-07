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Выставку к юбилею Ялтинской конференции могут провести на всех континентах - РИА Новости, 07.02.2025
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12:39 07.02.2025
https://ria.ru/20250207/yalta-1997935469.html
Выставку к юбилею Ялтинской конференции могут провести на всех континентах
Выставку к юбилею Ялтинской конференции могут провести на всех континентах - РИА Новости, 07.02.2025
Выставку к юбилею Ялтинской конференции могут провести на всех континентах
Власти Ялты намерены провести в своих городах-побратимах по всему миру выставку уникальных фотографий, на которых запечатлены события времен Ялтинской... РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T12:39:00+03:00
2025-02-07T12:39:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
ялта
ливадия
германия
янина павленко
оон
великая отечественная война (1941-1945)
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Власти Ялты намерены провести в своих городах-побратимах по всему миру выставку уникальных фотографий, на которых запечатлены события времен Ялтинской конференции, сообщила глава администрации города Янина Павленко. "К 80-летию мы создали выставку - мы нашли множество фотографий того времени, которые ранее нигде не публиковались, в Ялтинском историко-литературном музее, в архивах Воронцовского, Юсуповского дворцов. И мы опубликовали эти 18 уникальных фотографий... У нашего города 40 городов-побратимов… И задача, которую сегодня администрация города поставила перед собой, при поддержке министерства иностранных дел открыть эту выставку на всех континентах, в городах-побратимах нашего города", - сказала Павленко на пресс-конференции, посвященной 80-летию встречи "большой тройки" лидеров антигитлеровской коалиции в Ялте. Она отметила, что найденные уникальные фотографии как ни что передают настроение и дух того времени - дух Победы, который царил 80 лет назад. "Несмотря на то, что по инициативе глав государств многие отношения на официальном уровне с различными европейскими странами были прекращены, тем не менее, эти отношения на уровне народной дипломатии, городской дипломатии сохраняются с общественными организациями, с различными средствами массовой информации… Но, к сожалению, как вы понимаете, сегодня недружественные нам страны активно работают с тем, чтобы не позволить нам многое делать", - добавила Павленко, выразив тем не менее надежду, что в скором времени сможет рассказать об открытии фотовыставок в различных городах мира. Ялтинская конференция глав стран антигитлеровской коалиции прошла в Крыму, в Ливадии (Ялта) с 4 по 11 февраля 1945 года. Решения Ялтинской конференции способствовали мобилизации сил антигитлеровской коалиции для окончательного разгрома нацистской Германии и милитаристской Японии. На ней были заложены основы послевоенного миропорядка, просуществовавшего почти всю вторую половину XX века, а некоторые его элементы, такие как ООН, существуют и поныне. Однако многие договоренности между тремя державами, достигнутые в Ливадии, и развивавшие их решения Берлинской (Потсдамской) конференции 1945 года не были полностью претворены в жизнь в результате начавшейся с весны 1946 года холодной войны.
https://ria.ru/20250204/istoriya-1997222921.html
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ялта, ливадия, германия, янина павленко, оон, великая отечественная война (1941-1945), 80-летие победы в великой отечественной войне, общество
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Ялта, Ливадия, Германия, Янина Павленко, ООН, Великая Отечественная война (1941-1945), 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество
Выставку к юбилею Ялтинской конференции могут провести на всех континентах

Выставку к 80-летию Ялтинской конференции могут провести в разных городах мира

© РИА Новости | Перейти в медиабанкИ.Сталин, Ф.Рузвельт и У.Черчилль на Крымской конференции в Ялте
И.Сталин, Ф.Рузвельт и У.Черчилль на Крымской конференции в Ялте - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© РИА Новости
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И.Сталин, Ф.Рузвельт и У.Черчилль на Крымской конференции в Ялте. Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Власти Ялты намерены провести в своих городах-побратимах по всему миру выставку уникальных фотографий, на которых запечатлены события времен Ялтинской конференции, сообщила глава администрации города Янина Павленко.
"К 80-летию мы создали выставку - мы нашли множество фотографий того времени, которые ранее нигде не публиковались, в Ялтинском историко-литературном музее, в архивах Воронцовского, Юсуповского дворцов. И мы опубликовали эти 18 уникальных фотографий... У нашего города 40 городов-побратимов… И задача, которую сегодня администрация города поставила перед собой, при поддержке министерства иностранных дел открыть эту выставку на всех континентах, в городах-побратимах нашего города", - сказала Павленко на пресс-конференции, посвященной 80-летию встречи "большой тройки" лидеров антигитлеровской коалиции в Ялте.
Беседа Маршала СССР Иосифа Виссарионовича Сталина с Премьер-министром Великобритании Уинстоном Черчиллем - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
Историк рассказал о малоизвестном факте о Ялтинской конференции 1945 года
4 февраля, 06:23
Она отметила, что найденные уникальные фотографии как ни что передают настроение и дух того времени - дух Победы, который царил 80 лет назад.
"Несмотря на то, что по инициативе глав государств многие отношения на официальном уровне с различными европейскими странами были прекращены, тем не менее, эти отношения на уровне народной дипломатии, городской дипломатии сохраняются с общественными организациями, с различными средствами массовой информации… Но, к сожалению, как вы понимаете, сегодня недружественные нам страны активно работают с тем, чтобы не позволить нам многое делать", - добавила Павленко, выразив тем не менее надежду, что в скором времени сможет рассказать об открытии фотовыставок в различных городах мира.
Ялтинская конференция глав стран антигитлеровской коалиции прошла в Крыму, в Ливадии (Ялта) с 4 по 11 февраля 1945 года.
Решения Ялтинской конференции способствовали мобилизации сил антигитлеровской коалиции для окончательного разгрома нацистской Германии и милитаристской Японии. На ней были заложены основы послевоенного миропорядка, просуществовавшего почти всю вторую половину XX века, а некоторые его элементы, такие как ООН, существуют и поныне. Однако многие договоренности между тремя державами, достигнутые в Ливадии, и развивавшие их решения Берлинской (Потсдамской) конференции 1945 года не были полностью претворены в жизнь в результате начавшейся с весны 1946 года холодной войны.
Памятник участникам Ялтинской конференции 1945 года — премьер-министру Великобритании Уинстону Черчиллю, президенту США Франклину Рузвельту и председателю Государственного комитета обороны СССР Иосифу Сталину (слева направо) - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
Памятник "Большой тройке" передали в собственность Ялты
5 декабря 2024, 06:35
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеЯлтаЛивадияГерманияЯнина ПавленкоООНВеликая Отечественная война (1941-1945)80-летие Победы в Великой Отечественной войнеОбщество
 
 
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