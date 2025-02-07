https://ria.ru/20250207/vsu-1998019479.html

Киеву нужно в десять раз больше военных в районе Красноармейска, пишет WSJ

Киеву нужно в десять раз больше военных в районе Красноармейска, пишет WSJ - РИА Новости, 07.02.2025

Киеву нужно в десять раз больше военных в районе Красноармейска, пишет WSJ

ВСУ не способны остановить продвижение сил РФ на красноармейском направлении, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на украинских военных, которые... РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T16:56:00+03:00

2025-02-07T16:56:00+03:00

2025-02-07T18:02:00+03:00

специальная военная операция на украине

красноармейск

россия

киев

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. ВСУ не способны остановить продвижение сил РФ на красноармейском направлении, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на украинских военных, которые считают, что для достижения этой цели Киеву необходимо увеличить свои силы в этом районе как минимум в 10 раз. "Киеву понадобится в 10 раз больше военных здесь, чтобы остановить (российские – ред.) силы полностью", - приводит издание слова 25-летнего командующего пехотным взводом ВСУ, признавшегося в нехватке военных. Как пишет издание, этот военнослужащий прибыл в район к югу от Красноармейска (украинское название Покровск - ред.) весной 2024 года. По его словам, в течение месяца после прибытия бригады 80% пехоты были ранены или убиты. Он отметил, что с тех пор бригада отступила примерно на 30 километров к западу от города. Красноармейск - районный центр на северо-западе ДНР. По данным на 2022 год, население города превышало 61 тысячу человек. В городе расположен крупный железнодорожный узел, через него проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с Днепропетровской областью Украины.

https://ria.ru/20250206/dnr-1997756573.html

красноармейск

россия

киев

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красноармейск, россия, киев, вооруженные силы украины