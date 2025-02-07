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Киеву нужно в десять раз больше военных в районе Красноармейска, пишет WSJ - РИА Новости, 07.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:56 07.02.2025 (обновлено: 18:02 07.02.2025)
https://ria.ru/20250207/vsu-1998019479.html
Киеву нужно в десять раз больше военных в районе Красноармейска, пишет WSJ
Киеву нужно в десять раз больше военных в районе Красноармейска, пишет WSJ - РИА Новости, 07.02.2025
Киеву нужно в десять раз больше военных в районе Красноармейска, пишет WSJ
ВСУ не способны остановить продвижение сил РФ на красноармейском направлении, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на украинских военных, которые... РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T16:56:00+03:00
2025-02-07T18:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
красноармейск
россия
киев
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. ВСУ не способны остановить продвижение сил РФ на красноармейском направлении, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на украинских военных, которые считают, что для достижения этой цели Киеву необходимо увеличить свои силы в этом районе как минимум в 10 раз. "Киеву понадобится в 10 раз больше военных здесь, чтобы остановить (российские – ред.) силы полностью", - приводит издание слова 25-летнего командующего пехотным взводом ВСУ, признавшегося в нехватке военных. Как пишет издание, этот военнослужащий прибыл в район к югу от Красноармейска (украинское название Покровск - ред.) весной 2024 года. По его словам, в течение месяца после прибытия бригады 80% пехоты были ранены или убиты. Он отметил, что с тех пор бригада отступила примерно на 30 километров к западу от города. Красноармейск - районный центр на северо-западе ДНР. По данным на 2022 год, население города превышало 61 тысячу человек. В городе расположен крупный железнодорожный узел, через него проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с Днепропетровской областью Украины.
https://ria.ru/20250206/dnr-1997756573.html
красноармейск
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красноармейск, россия, киев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Красноармейск, Россия, Киев, Вооруженные силы Украины
Киеву нужно в десять раз больше военных в районе Красноармейска, пишет WSJ

WSJ: ВСУ не способны остановить российские войска на красноармейском направлении

© Flickr / U.S. Army Europe ImagesСолдаты ВСУ
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© Flickr / U.S. Army Europe Images
Солдаты ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. ВСУ не способны остановить продвижение сил РФ на красноармейском направлении, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на украинских военных, которые считают, что для достижения этой цели Киеву необходимо увеличить свои силы в этом районе как минимум в 10 раз.
"Киеву понадобится в 10 раз больше военных здесь, чтобы остановить (российские – ред.) силы полностью", - приводит издание слова 25-летнего командующего пехотным взводом ВСУ, признавшегося в нехватке военных.
Как пишет издание, этот военнослужащий прибыл в район к югу от Красноармейска (украинское название Покровск - ред.) весной 2024 года. По его словам, в течение месяца после прибытия бригады 80% пехоты были ранены или убиты. Он отметил, что с тех пор бригада отступила примерно на 30 километров к западу от города.
Красноармейск - районный центр на северо-западе ДНР. По данным на 2022 год, население города превышало 61 тысячу человек. В городе расположен крупный железнодорожный узел, через него проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с Днепропетровской областью Украины.
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Специальная военная операция на УкраинеКрасноармейскРоссияКиевВооруженные силы Украины
 
 
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