Рейтинг@Mail.ru
WSJ: ВСУ вынуждены отступать под натиском российских войск в Красноармейске - РИА Новости, 07.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:51 07.02.2025
https://ria.ru/20250207/vsu-1997899615.html
WSJ: ВСУ вынуждены отступать под натиском российских войск в Красноармейске
WSJ: ВСУ вынуждены отступать под натиском российских войск в Красноармейске - РИА Новости, 07.02.2025
WSJ: ВСУ вынуждены отступать под натиском российских войск в Красноармейске
Дислоцированные в районе Красноармейска в Донбассе украинские военные признаются, что вынуждены продолжать отступать под натиском российских сил, пишет газета... РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T10:51:00+03:00
2025-02-07T10:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
красноармейск
донбасс
вооруженные силы украины
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/132874/95/1328749560_0:181:2049:1333_1920x0_80_0_0_ced05fd478959d8755e18a9d8cfeccad.jpg
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Дислоцированные в районе Красноармейска в Донбассе украинские военные признаются, что вынуждены продолжать отступать под натиском российских сил, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на нескольких военных ВСУ. "У нас недостаточно подкреплений... Мы просто продолжали отступать", - заявил командующий одним из взводов ВСУ. Командиры ВСУ в районе Красноармейска также жалуются на "качество подкрепления", если они его получают. По их словам, большинство вновь прибывших - это мужчины в возрасте 40–50 лет, у которых мало опыта и мотивации сражаться. Некоторые, по их словам, бегут с позиций или отказываются идти в окопы первой линии фронта. Майор 68-й бригады ВСУ с позывным "Барракуда" сказал, что новобранцам нужно время, чтобы приспособиться к реалиям жизни на передовой, прежде чем их бросят в окоп, признав при этом, что такого времени у них нет. "Но в нынешних обстоятельствах у нас нет времени, чтобы дать людям адаптироваться ... Нехватка людей ощущается на всех позициях, особенно в пехоте", - сказал он. Секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко 24 января сообщил, что количество дезертиров в рядах ВСУ увеличилось после вступления на Украине осенью 2024 года в силу закона о добровольном возвращении военнослужащих, впервые оставивших воинскую часть. Ранее юрист украинского центра оказания поддержки ветеранам и их семьям Роман Лихачев сообщил, что с 2022 года на Украине зафиксировано свыше 100 тысяч случаев самовольного оставления воинской части. Издание "Украинская правда" 16 октября 2024 года писало, что офис генпрокурора Украины зарегистрировал около 60 тысяч уголовных дел по факту самовольного оставления части и около 30 тысяч - по дезертирству с начала 2022 года в рядах ВСУ. Красноармейск - районный центр на северо-западе ДНР. По данным на 2022 год, население города превышало 61 тысячу человек. В городе расположен крупный железнодорожный узел, через него проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с Днепропетровской областью Украины.
https://ria.ru/20250206/vsu-1997753373.html
https://ria.ru/20250206/dnr-1997756573.html
украина
красноармейск
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/132874/95/1328749560_15:0:2032:1513_1920x0_80_0_0_6c9601966d8b89d9602320d5994b8ec4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, красноармейск, донбасс, вооруженные силы украины, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Красноармейск, Донбасс, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
WSJ: ВСУ вынуждены отступать под натиском российских войск в Красноармейске

WSJ: украинские военные признали, что вынуждены отступать под натиском ВС России

© Flickr / U.S. Army Europe ImagesСолдаты ВСУ
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© Flickr / U.S. Army Europe Images
Солдаты ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Дислоцированные в районе Красноармейска в Донбассе украинские военные признаются, что вынуждены продолжать отступать под натиском российских сил, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на нескольких военных ВСУ.
"У нас недостаточно подкреплений... Мы просто продолжали отступать", - заявил командующий одним из взводов ВСУ.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
Командование ВСУ покинуло Красноармейск
Вчера, 15:18
Командиры ВСУ в районе Красноармейска также жалуются на "качество подкрепления", если они его получают. По их словам, большинство вновь прибывших - это мужчины в возрасте 40–50 лет, у которых мало опыта и мотивации сражаться. Некоторые, по их словам, бегут с позиций или отказываются идти в окопы первой линии фронта.
Майор 68-й бригады ВСУ с позывным "Барракуда" сказал, что новобранцам нужно время, чтобы приспособиться к реалиям жизни на передовой, прежде чем их бросят в окоп, признав при этом, что такого времени у них нет. "Но в нынешних обстоятельствах у нас нет времени, чтобы дать людям адаптироваться ... Нехватка людей ощущается на всех позициях, особенно в пехоте", - сказал он.
Секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко 24 января сообщил, что количество дезертиров в рядах ВСУ увеличилось после вступления на Украине осенью 2024 года в силу закона о добровольном возвращении военнослужащих, впервые оставивших воинскую часть. Ранее юрист украинского центра оказания поддержки ветеранам и их семьям Роман Лихачев сообщил, что с 2022 года на Украине зафиксировано свыше 100 тысяч случаев самовольного оставления воинской части. Издание "Украинская правда" 16 октября 2024 года писало, что офис генпрокурора Украины зарегистрировал около 60 тысяч уголовных дел по факту самовольного оставления части и около 30 тысяч - по дезертирству с начала 2022 года в рядах ВСУ.
Красноармейск - районный центр на северо-западе ДНР. По данным на 2022 год, население города превышало 61 тысячу человек. В городе расположен крупный железнодорожный узел, через него проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с Днепропетровской областью Украины.
Боевая работа артиллерийской батареи в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
Российские войска взяли в клещи Красноармейск
Вчера, 15:25
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаКрасноармейскДонбассВооруженные силы УкраиныВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала