https://ria.ru/20250207/vsu-1997899615.html

WSJ: ВСУ вынуждены отступать под натиском российских войск в Красноармейске

WSJ: ВСУ вынуждены отступать под натиском российских войск в Красноармейске - РИА Новости, 07.02.2025

WSJ: ВСУ вынуждены отступать под натиском российских войск в Красноармейске

Дислоцированные в районе Красноармейска в Донбассе украинские военные признаются, что вынуждены продолжать отступать под натиском российских сил, пишет газета... РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T10:51:00+03:00

2025-02-07T10:51:00+03:00

2025-02-07T10:51:00+03:00

специальная военная операция на украине

украина

красноармейск

донбасс

вооруженные силы украины

верховная рада украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/132874/95/1328749560_0:181:2049:1333_1920x0_80_0_0_ced05fd478959d8755e18a9d8cfeccad.jpg

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Дислоцированные в районе Красноармейска в Донбассе украинские военные признаются, что вынуждены продолжать отступать под натиском российских сил, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на нескольких военных ВСУ. "У нас недостаточно подкреплений... Мы просто продолжали отступать", - заявил командующий одним из взводов ВСУ. Командиры ВСУ в районе Красноармейска также жалуются на "качество подкрепления", если они его получают. По их словам, большинство вновь прибывших - это мужчины в возрасте 40–50 лет, у которых мало опыта и мотивации сражаться. Некоторые, по их словам, бегут с позиций или отказываются идти в окопы первой линии фронта. Майор 68-й бригады ВСУ с позывным "Барракуда" сказал, что новобранцам нужно время, чтобы приспособиться к реалиям жизни на передовой, прежде чем их бросят в окоп, признав при этом, что такого времени у них нет. "Но в нынешних обстоятельствах у нас нет времени, чтобы дать людям адаптироваться ... Нехватка людей ощущается на всех позициях, особенно в пехоте", - сказал он. Секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко 24 января сообщил, что количество дезертиров в рядах ВСУ увеличилось после вступления на Украине осенью 2024 года в силу закона о добровольном возвращении военнослужащих, впервые оставивших воинскую часть. Ранее юрист украинского центра оказания поддержки ветеранам и их семьям Роман Лихачев сообщил, что с 2022 года на Украине зафиксировано свыше 100 тысяч случаев самовольного оставления воинской части. Издание "Украинская правда" 16 октября 2024 года писало, что офис генпрокурора Украины зарегистрировал около 60 тысяч уголовных дел по факту самовольного оставления части и около 30 тысяч - по дезертирству с начала 2022 года в рядах ВСУ. Красноармейск - районный центр на северо-западе ДНР. По данным на 2022 год, население города превышало 61 тысячу человек. В городе расположен крупный железнодорожный узел, через него проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с Днепропетровской областью Украины.

https://ria.ru/20250206/vsu-1997753373.html

https://ria.ru/20250206/dnr-1997756573.html

украина

красноармейск

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, красноармейск, донбасс, вооруженные силы украины, верховная рада украины