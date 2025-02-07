Российские силы взяли под контроль большую часть Часова Яра, заявил Марочко
Марочко: ВС России взяли под контроль стадион и больницу в Часове Яре
Российские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 7 фев - РИА Новости. Российские силы взяли под контроль большую часть Часова Яра в ДНР, в том числе стадион и больницу, и продвигаются вперед, приступив к штурму микрорайона Шевченко, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко.
"В ходе активных боевых действий в населенном пункте Часов Яр ВС РФ взяли под контроль большую часть города и продолжают развивать успех. В центре города под наш контроль перешел стадион "Авангард" и городская больница №3. Штурмовые подразделения закрепились на выгодных позициях, расположенных на высотах. Полностью освобождены три западных жилых квартала, также ВС РФ прошли большую часть северного квартала. Передовые подразделения начали работать в микрорайоне Шевченко", - рассказал Марочко, ссылаясь на свои источники и разведданные.
ВС России взяли под контроль микрорайон Северный в Часовом Яре
23 декабря 2024, 09:36
Эксперт отметил, что ВС РФ взяли под огневой контроль несколько автодорог на юге города, в том числе и переправы через реку Грузская.
Город Часов Яр играет важную роль в силу своего расположения. Он расположен практически вплотную к Артемовску, но разделен на две части каналом Северский Донец - Донбасс. Его освобождение позволит российским войскам развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию. Наступление российских войск на город началось в конце весны 2024 года.
В сводке Минобороны за четверг Часов Яр упоминался как населенный пункт, в районе которого подразделения "Южной" группировки войск наносили поражение формированиям ВСУ.