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Российские силы взяли под контроль большую часть Часова Яра, заявил Марочко - РИА Новости, 07.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:06 07.02.2025 (обновлено: 09:28 07.02.2025)
https://ria.ru/20250207/vs-1997879474.html
Российские силы взяли под контроль большую часть Часова Яра, заявил Марочко
Российские силы взяли под контроль большую часть Часова Яра, заявил Марочко - РИА Новости, 07.02.2025
Российские силы взяли под контроль большую часть Часова Яра, заявил Марочко
Российские силы взяли под контроль большую часть Часова Яра в ДНР, в том числе стадион и больницу, и продвигаются вперед, приступив к штурму микрорайона... РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T08:06:00+03:00
2025-02-07T09:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
часов яр
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донбасс
андрей марочко
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ЛУГАНСК, 7 фев - РИА Новости. Российские силы взяли под контроль большую часть Часова Яра в ДНР, в том числе стадион и больницу, и продвигаются вперед, приступив к штурму микрорайона Шевченко, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко."В ходе активных боевых действий в населенном пункте Часов Яр ВС РФ взяли под контроль большую часть города и продолжают развивать успех. В центре города под наш контроль перешел стадион "Авангард" и городская больница №3. Штурмовые подразделения закрепились на выгодных позициях, расположенных на высотах. Полностью освобождены три западных жилых квартала, также ВС РФ прошли большую часть северного квартала. Передовые подразделения начали работать в микрорайоне Шевченко", - рассказал Марочко, ссылаясь на свои источники и разведданные.Эксперт отметил, что ВС РФ взяли под огневой контроль несколько автодорог на юге города, в том числе и переправы через реку Грузская.Город Часов Яр играет важную роль в силу своего расположения. Он расположен практически вплотную к Артемовску, но разделен на две части каналом Северский Донец - Донбасс. Его освобождение позволит российским войскам развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию. Наступление российских войск на город началось в конце весны 2024 года.В сводке Минобороны за четверг Часов Яр упоминался как населенный пункт, в районе которого подразделения "Южной" группировки войск наносили поражение формированиям ВСУ.
https://ria.ru/20241223/svo-1990775255.html
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часов яр, артемовск, донбасс, андрей марочко, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Часов Яр, Артемовск, Донбасс, Андрей Марочко, Вооруженные силы РФ
Российские силы взяли под контроль большую часть Часова Яра, заявил Марочко

Марочко: ВС России взяли под контроль стадион и больницу в Часове Яре

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Российские военнослужащие. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 7 фев - РИА Новости. Российские силы взяли под контроль большую часть Часова Яра в ДНР, в том числе стадион и больницу, и продвигаются вперед, приступив к штурму микрорайона Шевченко, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко.
"В ходе активных боевых действий в населенном пункте Часов Яр ВС РФ взяли под контроль большую часть города и продолжают развивать успех. В центре города под наш контроль перешел стадион "Авангард" и городская больница №3. Штурмовые подразделения закрепились на выгодных позициях, расположенных на высотах. Полностью освобождены три западных жилых квартала, также ВС РФ прошли большую часть северного квартала. Передовые подразделения начали работать в микрорайоне Шевченко", - рассказал Марочко, ссылаясь на свои источники и разведданные.
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Город Часов Яр играет важную роль в силу своего расположения. Он расположен практически вплотную к Артемовску, но разделен на две части каналом Северский Донец - Донбасс. Его освобождение позволит российским войскам развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию. Наступление российских войск на город началось в конце весны 2024 года.
В сводке Минобороны за четверг Часов Яр упоминался как населенный пункт, в районе которого подразделения "Южной" группировки войск наносили поражение формированиям ВСУ.
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Специальная военная операция на УкраинеЧасов ЯрАртемовскДонбассАндрей МарочкоВооруженные силы РФ
 
 
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