https://ria.ru/20250207/vs-1997879474.html

Российские силы взяли под контроль большую часть Часова Яра, заявил Марочко

Российские силы взяли под контроль большую часть Часова Яра, заявил Марочко - РИА Новости, 07.02.2025

Российские силы взяли под контроль большую часть Часова Яра, заявил Марочко

Российские силы взяли под контроль большую часть Часова Яра в ДНР, в том числе стадион и больницу, и продвигаются вперед, приступив к штурму микрорайона... РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T08:06:00+03:00

2025-02-07T08:06:00+03:00

2025-02-07T09:28:00+03:00

специальная военная операция на украине

часов яр

артемовск

донбасс

андрей марочко

вооруженные силы рф

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ЛУГАНСК, 7 фев - РИА Новости. Российские силы взяли под контроль большую часть Часова Яра в ДНР, в том числе стадион и больницу, и продвигаются вперед, приступив к штурму микрорайона Шевченко, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко."В ходе активных боевых действий в населенном пункте Часов Яр ВС РФ взяли под контроль большую часть города и продолжают развивать успех. В центре города под наш контроль перешел стадион "Авангард" и городская больница №3. Штурмовые подразделения закрепились на выгодных позициях, расположенных на высотах. Полностью освобождены три западных жилых квартала, также ВС РФ прошли большую часть северного квартала. Передовые подразделения начали работать в микрорайоне Шевченко", - рассказал Марочко, ссылаясь на свои источники и разведданные.Эксперт отметил, что ВС РФ взяли под огневой контроль несколько автодорог на юге города, в том числе и переправы через реку Грузская.Город Часов Яр играет важную роль в силу своего расположения. Он расположен практически вплотную к Артемовску, но разделен на две части каналом Северский Донец - Донбасс. Его освобождение позволит российским войскам развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию. Наступление российских войск на город началось в конце весны 2024 года.В сводке Минобороны за четверг Часов Яр упоминался как населенный пункт, в районе которого подразделения "Южной" группировки войск наносили поражение формированиям ВСУ.

https://ria.ru/20241223/svo-1990775255.html

https://ria.ru/20250206/posol-1997852981.html

часов яр

артемовск

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

часов яр, артемовск, донбасс, андрей марочко, вооруженные силы рф