https://ria.ru/20250207/vertolet-1997908655.html

Россия впервые за десять лет поставила Южной Корее вертолеты

Россия впервые за десять лет поставила Южной Корее вертолеты - РИА Новости, 07.02.2025

Россия впервые за десять лет поставила Южной Корее вертолеты

Россия в прошлом году впервые поставила Южной Корее вертолеты, выяснило РИА Новости, изучив данные статслужбы восточноазиатской страны. РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T11:27:00+03:00

2025-02-07T11:27:00+03:00

2025-02-07T14:56:00+03:00

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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Россия в прошлом году впервые поставила Южной Корее вертолеты, выяснило РИА Новости, изучив данные статслужбы восточноазиатской страны.Сеул впервые с 2014 года купил у Москвы летательные аппараты — это были вертолеты с массой более двух тонн, за которые корейцы выплатили 4,1 миллиона долларов.При этом Южная Корея на две трети по сравнению с 2023 годом сократила экспорт деталей для воздушных машин. Так, общие объемы импорта республикой частей летательных аппаратов из России в 2024 году составили 5,2 миллиона долларов, или 34,5 тонны. За год они сократились на 69,2 процента, достигнув минимума с 2022-го, когда начались такие поставки.Так, Сеул покупал у Москвы различные запчасти для самолетов, вертолетов или беспилотников — на 2,9 миллиона долларов, а также винты — на 2,04 миллиона. В небольших объемах ввозили шасси и их части — на 261 тысячу долларов.Суммарный импорт российских летательных аппаратов и деталей для них в 2024 году составил 9,3 миллиона долларов за 39,8 тонны. Среди других стран, поставлявших такие товары Сеулу, Россия заняла девятое место. В пятерке лидеров расположились США (2,4 миллиарда долларов), Франция (1,1 миллиарда), Германия (274,4 миллиона), Канада (88,5 миллиона) и Китай (83,7 миллиона).Как ранее сообщало РИА Новости, проанализировав данные статслужбы восточноазиатской страны, Россия по итогам прошлого года осталась основным поставщиком обогащенного урана в Южную Корею, а также нарастила экспорт алюминия до максимума с 2006-го, став вторым основным поставщиком этого металла в страну.При этом сама Россия почти вдвое увеличила импорт лапши и дамплингов из Южной Кореи по итогам прошлого года, достигнув максимума за двадцать лет.

https://ria.ru/20250206/koreja-1997645882.html

https://ria.ru/20241023/koreya-1979462177.html

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южная корея, россия, в мире