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Россия впервые за десять лет поставила Южной Корее вертолеты - РИА Новости, 07.02.2025
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11:27 07.02.2025 (обновлено: 14:56 07.02.2025)
https://ria.ru/20250207/vertolet-1997908655.html
Россия впервые за десять лет поставила Южной Корее вертолеты
Россия впервые за десять лет поставила Южной Корее вертолеты - РИА Новости, 07.02.2025
Россия впервые за десять лет поставила Южной Корее вертолеты
Россия в прошлом году впервые поставила Южной Корее вертолеты, выяснило РИА Новости, изучив данные статслужбы восточноазиатской страны. РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T11:27:00+03:00
2025-02-07T14:56:00+03:00
южная корея
россия
в мире
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Россия в прошлом году впервые поставила Южной Корее вертолеты, выяснило РИА Новости, изучив данные статслужбы восточноазиатской страны.Сеул впервые с 2014 года купил у Москвы летательные аппараты — это были вертолеты с массой более двух тонн, за которые корейцы выплатили 4,1 миллиона долларов.При этом Южная Корея на две трети по сравнению с 2023 годом сократила экспорт деталей для воздушных машин. Так, общие объемы импорта республикой частей летательных аппаратов из России в 2024 году составили 5,2 миллиона долларов, или 34,5 тонны. За год они сократились на 69,2 процента, достигнув минимума с 2022-го, когда начались такие поставки.Так, Сеул покупал у Москвы различные запчасти для самолетов, вертолетов или беспилотников — на 2,9 миллиона долларов, а также винты — на 2,04 миллиона. В небольших объемах ввозили шасси и их части — на 261 тысячу долларов.Суммарный импорт российских летательных аппаратов и деталей для них в 2024 году составил 9,3 миллиона долларов за 39,8 тонны. Среди других стран, поставлявших такие товары Сеулу, Россия заняла девятое место. В пятерке лидеров расположились США (2,4 миллиарда долларов), Франция (1,1 миллиарда), Германия (274,4 миллиона), Канада (88,5 миллиона) и Китай (83,7 миллиона).Как ранее сообщало РИА Новости, проанализировав данные статслужбы восточноазиатской страны, Россия по итогам прошлого года осталась основным поставщиком обогащенного урана в Южную Корею, а также нарастила экспорт алюминия до максимума с 2006-го, став вторым основным поставщиком этого металла в страну.При этом сама Россия почти вдвое увеличила импорт лапши и дамплингов из Южной Кореи по итогам прошлого года, достигнув максимума за двадцать лет.
https://ria.ru/20250206/koreja-1997645882.html
https://ria.ru/20241023/koreya-1979462177.html
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южная корея, россия, в мире
Южная Корея, Россия, В мире
Россия впервые за десять лет поставила Южной Корее вертолеты

Россия в 2024 году впервые за десять лет поставила вертолеты Южной Корее

© РИА Новости / Мария Плотникова | Перейти в медиабанкВид на Сеул со смотровой площадки парка Намсан
Вид на Сеул со смотровой площадки парка Намсан - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© РИА Новости / Мария Плотникова
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Вид на Сеул со смотровой площадки парка Намсан. Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Россия в прошлом году впервые поставила Южной Корее вертолеты, выяснило РИА Новости, изучив данные статслужбы восточноазиатской страны.
Сеул впервые с 2014 года купил у Москвы летательные аппараты — это были вертолеты с массой более двух тонн, за которые корейцы выплатили 4,1 миллиона долларов.
Вид на Сеул со смотровой площадки парка Намсан - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
Южная Корея продолжает общение с Китаем и Россией
Вчера, 07:39
При этом Южная Корея на две трети по сравнению с 2023 годом сократила экспорт деталей для воздушных машин. Так, общие объемы импорта республикой частей летательных аппаратов из России в 2024 году составили 5,2 миллиона долларов, или 34,5 тонны. За год они сократились на 69,2 процента, достигнув минимума с 2022-го, когда начались такие поставки.
Так, Сеул покупал у Москвы различные запчасти для самолетов, вертолетов или беспилотников — на 2,9 миллиона долларов, а также винты — на 2,04 миллиона. В небольших объемах ввозили шасси и их части — на 261 тысячу долларов.
На одной из улиц Сеула - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
Южная Корея увеличила импорт недрагоценных металлов из России
23 октября 2024, 05:31
Суммарный импорт российских летательных аппаратов и деталей для них в 2024 году составил 9,3 миллиона долларов за 39,8 тонны. Среди других стран, поставлявших такие товары Сеулу, Россия заняла девятое место. В пятерке лидеров расположились США (2,4 миллиарда долларов), Франция (1,1 миллиарда), Германия (274,4 миллиона), Канада (88,5 миллиона) и Китай (83,7 миллиона).
Как ранее сообщало РИА Новости, проанализировав данные статслужбы восточноазиатской страны, Россия по итогам прошлого года осталась основным поставщиком обогащенного урана в Южную Корею, а также нарастила экспорт алюминия до максимума с 2006-го, став вторым основным поставщиком этого металла в страну.
При этом сама Россия почти вдвое увеличила импорт лапши и дамплингов из Южной Кореи по итогам прошлого года, достигнув максимума за двадцать лет.
Рыба - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
Россия уступила Китаю лидерство в экспорте рыбы в Южную Корею
1 февраля, 13:39
 
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