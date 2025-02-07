Россия впервые за десять лет поставила Южной Корее вертолеты
Россия в 2024 году впервые за десять лет поставила вертолеты Южной Корее
© РИА Новости / Мария Плотникова | Перейти в медиабанкВид на Сеул со смотровой площадки парка Намсан
Вид на Сеул со смотровой площадки парка Намсан. Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Россия в прошлом году впервые поставила Южной Корее вертолеты, выяснило РИА Новости, изучив данные статслужбы восточноазиатской страны.
Сеул впервые с 2014 года купил у Москвы летательные аппараты — это были вертолеты с массой более двух тонн, за которые корейцы выплатили 4,1 миллиона долларов.
При этом Южная Корея на две трети по сравнению с 2023 годом сократила экспорт деталей для воздушных машин. Так, общие объемы импорта республикой частей летательных аппаратов из России в 2024 году составили 5,2 миллиона долларов, или 34,5 тонны. За год они сократились на 69,2 процента, достигнув минимума с 2022-го, когда начались такие поставки.
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Суммарный импорт российских летательных аппаратов и деталей для них в 2024 году составил 9,3 миллиона долларов за 39,8 тонны. Среди других стран, поставлявших такие товары Сеулу, Россия заняла девятое место. В пятерке лидеров расположились США (2,4 миллиарда долларов), Франция (1,1 миллиарда), Германия (274,4 миллиона), Канада (88,5 миллиона) и Китай (83,7 миллиона).
Как ранее сообщало РИА Новости, проанализировав данные статслужбы восточноазиатской страны, Россия по итогам прошлого года осталась основным поставщиком обогащенного урана в Южную Корею, а также нарастила экспорт алюминия до максимума с 2006-го, став вторым основным поставщиком этого металла в страну.
При этом сама Россия почти вдвое увеличила импорт лапши и дамплингов из Южной Кореи по итогам прошлого года, достигнув максимума за двадцать лет.
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