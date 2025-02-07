https://ria.ru/20250207/ukraina-1997895906.html

В шести областях на Украине ввели экстренные отключения света

В шести областях на Украине ввели экстренные отключения света - РИА Новости, 07.02.2025

В шести областях на Украине ввели экстренные отключения света

Экстренные отключения электроэнергии введены уже в шести областях Украины и в подконтрольных ВСУ районах ДНР и Запорожской области, сообщили в национальной... РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T10:20:00+03:00

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Экстренные отключения электроэнергии введены уже в шести областях Украины и в подконтрольных ВСУ районах ДНР и Запорожской области, сообщили в национальной энергетической компании "Укрэнерго". Ранее в пятницу утром экстренные отключения электроэнергии были введены в Днепропетровской области на Украине и в подконтрольных ВСУ районах ДНР. "В Харьковской, Сумской, Донецкой, Полтавской, Запорожской, Кировоградской, Днепропетровской и Черкасской (частично) областях вынужденно были применены аварийные отключения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Укрэнерго". В октябре 2022 года по итогам референдумов Донецкая и Луганская Народные Республики, а также Херсонская и Запорожские области были приняты в состав России. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20250207/vzryvy-1997865759.html

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в мире, россия, украина, донецкая народная республика, дмитрий песков, вооруженные силы украины, укрэнерго