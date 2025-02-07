Рейтинг@Mail.ru
В шести областях на Украине ввели экстренные отключения света - РИА Новости, 07.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:20 07.02.2025
https://ria.ru/20250207/ukraina-1997895906.html
В шести областях на Украине ввели экстренные отключения света
В шести областях на Украине ввели экстренные отключения света - РИА Новости, 07.02.2025
В шести областях на Украине ввели экстренные отключения света
Экстренные отключения электроэнергии введены уже в шести областях Украины и в подконтрольных ВСУ районах ДНР и Запорожской области, сообщили в национальной... РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T10:20:00+03:00
2025-02-07T10:20:00+03:00
в мире
россия
украина
донецкая народная республика
дмитрий песков
вооруженные силы украины
укрэнерго
https://cdnn21.img.ria.ru/images/50002/73/500027368_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_0cc4f91c9982875568006ec57b455050.jpg
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Экстренные отключения электроэнергии введены уже в шести областях Украины и в подконтрольных ВСУ районах ДНР и Запорожской области, сообщили в национальной энергетической компании "Укрэнерго". Ранее в пятницу утром экстренные отключения электроэнергии были введены в Днепропетровской области на Украине и в подконтрольных ВСУ районах ДНР. "В Харьковской, Сумской, Донецкой, Полтавской, Запорожской, Кировоградской, Днепропетровской и Черкасской (частично) областях вынужденно были применены аварийные отключения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Укрэнерго". В октябре 2022 года по итогам референдумов Донецкая и Луганская Народные Республики, а также Херсонская и Запорожские области были приняты в состав России. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20250207/vzryvy-1997865759.html
https://ria.ru/20250207/kiev-1997854732.html
россия
украина
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/50002/73/500027368_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_85a3800ebedb6e07ee5bd41bae10a01e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, донецкая народная республика, дмитрий песков, вооруженные силы украины, укрэнерго
В мире, Россия, Украина, Донецкая Народная Республика, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Укрэнерго
В шести областях на Украине ввели экстренные отключения света

В Харьковской и еще пяти областях Украины ввели экстренные отключения света

© РИА Новости / Марина Лысцева | Перейти в медиабанкЛампы
Лампы - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© РИА Новости / Марина Лысцева
Перейти в медиабанк
Лампы. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Экстренные отключения электроэнергии введены уже в шести областях Украины и в подконтрольных ВСУ районах ДНР и Запорожской области, сообщили в национальной энергетической компании "Укрэнерго".
Ранее в пятницу утром экстренные отключения электроэнергии были введены в Днепропетровской области на Украине и в подконтрольных ВСУ районах ДНР.
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
В Хмельницкой области вновь прогремели взрывы
03:59
"В Харьковской, Сумской, Донецкой, Полтавской, Запорожской, Кировоградской, Днепропетровской и Черкасской (частично) областях вынужденно были применены аварийные отключения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Укрэнерго".
В октябре 2022 года по итогам референдумов Донецкая и Луганская Народные Республики, а также Херсонская и Запорожские области были приняты в состав России.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Киев - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
В Киеве прогремели взрывы
00:09
 
В миреРоссияУкраинаДонецкая Народная РеспубликаДмитрий ПесковВооруженные силы УкраиныУкрэнерго
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала