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В Днепропетровской области ввели экстренные отключения света - РИА Новости, 07.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
09:16 07.02.2025
https://ria.ru/20250207/ukraina-1997885631.html
В Днепропетровской области ввели экстренные отключения света
В Днепропетровской области ввели экстренные отключения света - РИА Новости, 07.02.2025
В Днепропетровской области ввели экстренные отключения света
Экстренные отключения электроэнергии введены в Днепропетровской области на Украине и в подконтрольных ВСУ районах ДНР, сообщила украинская энергокомпания ДТЭК. РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T09:16:00+03:00
2025-02-07T09:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
днепропетровская область
украина
дмитрий песков
вооруженные силы украины
дтэк
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Экстренные отключения электроэнергии введены в Днепропетровской области на Украине и в подконтрольных ВСУ районах ДНР, сообщила украинская энергокомпания ДТЭК. "В Днепропетровской и Донецкой областях сегодня снова применяются экстренные отключения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале энергокомпании. Ранее в пятницу утром глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак заявил о повреждении инфраструктуры региона. В октябре 2022 года по итогам референдумов Донецкая и Луганская Народные Республики, а также Херсонская и Запорожские области были приняты в состав России. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20250207/kiev-1997854732.html
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в мире, россия, днепропетровская область, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины, дтэк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Днепропетровская область, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, ДТЭК
В Днепропетровской области ввели экстренные отключения света

В Днепропетровской области на Украине ввели экстренные отключения света

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкЛинии электропередачи
Линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Линии электропередачи. Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Экстренные отключения электроэнергии введены в Днепропетровской области на Украине и в подконтрольных ВСУ районах ДНР, сообщила украинская энергокомпания ДТЭК.
"В Днепропетровской и Донецкой областях сегодня снова применяются экстренные отключения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале энергокомпании.
Киев - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
В Киеве прогремели взрывы
00:09
Ранее в пятницу утром глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак заявил о повреждении инфраструктуры региона.
В октябре 2022 года по итогам референдумов Донецкая и Луганская Народные Республики, а также Херсонская и Запорожские области были приняты в состав России.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
В Хмельницкой области вновь прогремели взрывы
03:59
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияДнепропетровская областьУкраинаДмитрий ПесковВооруженные силы УкраиныДТЭК
 
 
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