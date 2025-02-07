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В Днепропетровской области ввели экстренные отключения света
В Днепропетровской области ввели экстренные отключения света - РИА Новости, 07.02.2025
В Днепропетровской области ввели экстренные отключения света
Экстренные отключения электроэнергии введены в Днепропетровской области на Украине и в подконтрольных ВСУ районах ДНР, сообщила украинская энергокомпания ДТЭК. РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T09:16:00+03:00
2025-02-07T09:16:00+03:00
2025-02-07T09:16:00+03:00
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Экстренные отключения электроэнергии введены в Днепропетровской области на Украине и в подконтрольных ВСУ районах ДНР, сообщила украинская энергокомпания ДТЭК. "В Днепропетровской и Донецкой областях сегодня снова применяются экстренные отключения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале энергокомпании. Ранее в пятницу утром глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак заявил о повреждении инфраструктуры региона. В октябре 2022 года по итогам референдумов Донецкая и Луганская Народные Республики, а также Херсонская и Запорожские области были приняты в состав России. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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В Днепропетровской области ввели экстренные отключения света
В Днепропетровской области на Украине ввели экстренные отключения света