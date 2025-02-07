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Польша будет бороться с преступностью мигрантов в стране, заявил Туск
Польша будет бороться с преступностью мигрантов в стране, заявил Туск - РИА Новости, 07.02.2025
Польша будет бороться с преступностью мигрантов в стране, заявил Туск
Власти Польши разработают программу борьбы с преступлениями, которые все чаще совершают в республике иностранцы, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск на... РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T17:48:00+03:00
2025-02-07T17:48:00+03:00
2025-02-07T17:48:00+03:00
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ВАРШАВА, 7 фев - РИА Новости. Власти Польши разработают программу борьбы с преступлениями, которые все чаще совершают в республике иностранцы, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск на совместной пресс-конференции с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. "Я принял решение и обратился к министрам внутренних дел и юстиции, чтобы они представили быстрый план немедленной реакции на организованную преступность иностранцев. Каждый, кто гостит в Польше и серьезно нарушает право, будет депортирован из Польши", - сказал он. По словам Туска, "в последнее время появилось слишком много случаев, которые свидетельствуют о том, что если закрывать глаза на такие вещи, последствия будут печальными". "В ближайшие дни будут решительные действия, которые ограничат преступность, если говорить о мигрантах и иностранцах, находящихся в Польше", - указал Туск. Глава ЕК вместе с коллегией комиссаров приняла участие в выездном заседании Еврокомиссии, которое состоялось в столице Поморского воеводства Польши городе Гданьске по случаю польского председательства в Европейском союзе.
https://ria.ru/20250207/tusk-1998018034.html
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в мире, польша, поморское воеводство, гданьск, дональд туск, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия
В мире, Польша, Поморское воеводство, Гданьск, Дональд Туск, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия
Польша будет бороться с преступностью мигрантов в стране, заявил Туск
Туск: Польша будет депортировать иностранцев, нарушающих в стране закон