https://ria.ru/20250207/tusk-1998036599.html

Польша будет бороться с преступностью мигрантов в стране, заявил Туск

Польша будет бороться с преступностью мигрантов в стране, заявил Туск - РИА Новости, 07.02.2025

Польша будет бороться с преступностью мигрантов в стране, заявил Туск

Власти Польши разработают программу борьбы с преступлениями, которые все чаще совершают в республике иностранцы, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск на... РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T17:48:00+03:00

2025-02-07T17:48:00+03:00

2025-02-07T17:48:00+03:00

в мире

польша

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дональд туск

урсула фон дер ляйен

еврокомиссия

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ВАРШАВА, 7 фев - РИА Новости. Власти Польши разработают программу борьбы с преступлениями, которые все чаще совершают в республике иностранцы, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск на совместной пресс-конференции с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. "Я принял решение и обратился к министрам внутренних дел и юстиции, чтобы они представили быстрый план немедленной реакции на организованную преступность иностранцев. Каждый, кто гостит в Польше и серьезно нарушает право, будет депортирован из Польши", - сказал он. По словам Туска, "в последнее время появилось слишком много случаев, которые свидетельствуют о том, что если закрывать глаза на такие вещи, последствия будут печальными". "В ближайшие дни будут решительные действия, которые ограничат преступность, если говорить о мигрантах и иностранцах, находящихся в Польше", - указал Туск. Глава ЕК вместе с коллегией комиссаров приняла участие в выездном заседании Еврокомиссии, которое состоялось в столице Поморского воеводства Польши городе Гданьске по случаю польского председательства в Европейском союзе.

https://ria.ru/20250207/tusk-1998018034.html

https://ria.ru/20250206/poland-1997810512.html

польша

поморское воеводство

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в мире, польша, поморское воеводство, гданьск, дональд туск, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия