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Польша не будет принимать мигрантов, заявил Туск - РИА Новости, 07.02.2025
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16:48 07.02.2025
https://ria.ru/20250207/tusk-1998018034.html
Польша не будет принимать мигрантов, заявил Туск
Польша не будет принимать мигрантов, заявил Туск - РИА Новости, 07.02.2025
Польша не будет принимать мигрантов, заявил Туск
Польша не будет соблюдать миграционный пакт ЕС и принимать у себя мигрантов, так как уже разместила на своей территории украинских беженцев, заявил... РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T16:48:00+03:00
2025-02-07T16:48:00+03:00
в мире
польша
поморское воеводство
гданьск
дональд туск
урсула фон дер ляйен
еврокомиссия
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ВАРШАВА, 7 фев - РИА Новости. Польша не будет соблюдать миграционный пакт ЕС и принимать у себя мигрантов, так как уже разместила на своей территории украинских беженцев, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск на совместной пресс-конференции с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Глава ЕК вместе с коллегией комиссаров приняла участие в выездном заседании Еврокомиссии, которое состоялось в столице Поморского воеводства Польши – городе Гданьске по случаю польского председательства в Европейском союзе. "Польша не будет соблюдать миграционный пакт, если он будет предусматривать дополнительные квоты мигрантов", - сказал он, подчеркнув, что эта позиция находит понимание в ЕК. "Обстоятельства сегодня таковы, что Польша, принимая почти 2 миллиона беженцев с Украины, находится в особой ситуации", - добавил Туск. По его словам, Польша готова сотрудничать с каждым, кто готов бороться с нелегальной миграцией. "Но Польша не будет принимать на себя никаких очередных обязательств. Мы и так взяли на себя слишком много", - констатировал польский премьер. Миграционный пакт ЕС о предоставлении убежища предполагает среди прочего "систему ответственности и солидарности". Предполагается, что если страна не хочет принимать переселенного мигранта, она должна заплатить 20 тысяч евро за каждого. -0-
https://ria.ru/20250206/poland-1997810512.html
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в мире, польша, поморское воеводство, гданьск, дональд туск, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз, украина
В мире, Польша, Поморское воеводство, Гданьск, Дональд Туск, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, Евросоюз, Украина
Польша не будет принимать мигрантов, заявил Туск

Туск на пресс-конференции с главой ЕК: Польша не будет принимать мигрантов

© AP Photo / Mindaugas KulbisПремьер-министр Польши Дональд Туск
Премьер-министр Польши Дональд Туск - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Премьер-министр Польши Дональд Туск. Архивное фото
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ВАРШАВА, 7 фев - РИА Новости. Польша не будет соблюдать миграционный пакт ЕС и принимать у себя мигрантов, так как уже разместила на своей территории украинских беженцев, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск на совместной пресс-конференции с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.
Глава ЕК вместе с коллегией комиссаров приняла участие в выездном заседании Еврокомиссии, которое состоялось в столице Поморского воеводства Польши – городе Гданьске по случаю польского председательства в Европейском союзе.
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"Польша не будет соблюдать миграционный пакт, если он будет предусматривать дополнительные квоты мигрантов", - сказал он, подчеркнув, что эта позиция находит понимание в ЕК.
"Обстоятельства сегодня таковы, что Польша, принимая почти 2 миллиона беженцев с Украины, находится в особой ситуации", - добавил Туск.
По его словам, Польша готова сотрудничать с каждым, кто готов бороться с нелегальной миграцией.
"Но Польша не будет принимать на себя никаких очередных обязательств. Мы и так взяли на себя слишком много", - констатировал польский премьер.
Миграционный пакт ЕС о предоставлении убежища предполагает среди прочего "систему ответственности и солидарности". Предполагается, что если страна не хочет принимать переселенного мигранта, она должна заплатить 20 тысяч евро за каждого. -0-
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В миреПольшаПоморское воеводствоГданьскДональд ТускУрсула фон дер ЛяйенЕврокомиссияЕвросоюзУкраина
 
 
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