https://ria.ru/20250207/tramp-1998075996.html

Трамп оценил возможность личной встречи с Путиным

Трамп оценил возможность личной встречи с Путиным - РИА Новости, 07.02.2025

Трамп оценил возможность личной встречи с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает возможности проведения встречи с Владимиром Путиным. РИА Новости, 07.02.2025

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владимир путин

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ВАШИНГТОН, 7 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает возможности проведения встречи с Владимиром Путиным."Это возможно, это возможно", — сказал хозяин Белого дома журналистам, отвечая на вопрос о вероятности проведения встречи на высшем уровне с российским лидером. Американский лидер ранее несколько раз говорил, что хотел бы лично встретиться с Путиным, а в начале января заявил, что его команда уже занимается организацией переговоров. По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, контактов между Москвой и Вашингтоном по этому поводу не было, но Россия готова выслушать соответствующие предложения.Сам Владимир Путин в декабре во время прямой линии подчеркнул, что готов к встрече с главой Белого дома, отметив, что, если она состоится, им будет о чем поговорить.Глава государства подчеркивал, что целью урегулирования на Украине должно быть не краткое перемирие, а долгосрочный мир. Москва будет и впредь бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации.Российский лидер заявлял, что если есть желание найти компромиссное решение, вести переговоры по Украине можно с кем угодно. По словам российского лидера, вопрос в окончательном подписании документов: Зеленский не имеет права ничего подписывать из-за своей нелегитимности.Путин призвал Киев найти способ отменить указ о запрете переговоров — это, к примеру, может сделать председатель Верховной рады. При этом если сам Зеленский хочет участвовать в переговорах, российский президент выразил готовность выделить для этого специальных людей.

https://ria.ru/20250207/politika-1997860869.html

https://ria.ru/20250207/tramp--1998076911.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

дональд трамп, владимир путин, сша, в мире, россия, верховная рада украины, юрий ушаков, украина, москва