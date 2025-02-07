https://ria.ru/20250207/tramp-1998075996.html
Трамп оценил возможность личной встречи с Путиным
Трамп оценил возможность личной встречи с Путиным - РИА Новости, 07.02.2025
Трамп оценил возможность личной встречи с Путиным
Президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает возможности проведения встречи с Владимиром Путиным. РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T20:57:00+03:00
2025-02-07T20:57:00+03:00
2025-02-07T21:27:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 7 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает возможности проведения встречи с Владимиром Путиным."Это возможно, это возможно", — сказал хозяин Белого дома журналистам, отвечая на вопрос о вероятности проведения встречи на высшем уровне с российским лидером. Американский лидер ранее несколько раз говорил, что хотел бы лично встретиться с Путиным, а в начале января заявил, что его команда уже занимается организацией переговоров. По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, контактов между Москвой и Вашингтоном по этому поводу не было, но Россия готова выслушать соответствующие предложения.Сам Владимир Путин в декабре во время прямой линии подчеркнул, что готов к встрече с главой Белого дома, отметив, что, если она состоится, им будет о чем поговорить.Глава государства подчеркивал, что целью урегулирования на Украине должно быть не краткое перемирие, а долгосрочный мир. Москва будет и впредь бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации.Российский лидер заявлял, что если есть желание найти компромиссное решение, вести переговоры по Украине можно с кем угодно. По словам российского лидера, вопрос в окончательном подписании документов: Зеленский не имеет права ничего подписывать из-за своей нелегитимности.Путин призвал Киев найти способ отменить указ о запрете переговоров — это, к примеру, может сделать председатель Верховной рады. При этом если сам Зеленский хочет участвовать в переговорах, российский президент выразил готовность выделить для этого специальных людей.
https://ria.ru/20250207/politika-1997860869.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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Трамп оценил возможность личной встречи с Путиным
Трамп ответил на вопрос о проведении личной встречи с Путиным: это возможно