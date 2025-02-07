https://ria.ru/20250207/tramp-1997858361.html

Трамп подписал указ о санкциях против МУС

Трамп подписал указ о санкциях против МУС - РИА Новости, 07.02.2025

Трамп подписал указ о санкциях против МУС

Президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ о санкциях против Международного уголовного суда (МУС) за действия против Вашингтона и его союзников,... РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T01:28:00+03:00

2025-02-07T01:28:00+03:00

2025-02-07T04:13:00+03:00

в мире

сша

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дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 7 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ о санкциях против Международного уголовного суда (МУС) за действия против Вашингтона и его союзников, включая Израиль."Я, Дональд Трамп, президент Соединенных Штатов Америки, постановил, что Международный уголовный суд (МУС), созданный на основе Римского статута, занимался противозаконными и необоснованными действиями по отношению к Америки и нашему ближайшему союзнику Израилю", - говорится в распространенном Белым домом документе.В указе отмечается, что США будут вводить существенные меры против тех, кто ответственен за "нарушения МУС". Некоторые из этих мер включают блокировку собственности, активов, а также запрет на въезд в США членам МУС, а также их семьям.Своим указом Трамп постановил, что любая попытка со стороны МУС расследовать, арестовывать, задерживать или привлекать к ответственности американских граждан или союзников США представляет собой "угрозу национальной безопасности и внешней политики".В конце января демократы в Сенате заблокировали одобренный Палатой представителей законопроект, который предполагал введение санкций против МУС за расследования, арест, задержание или судебное преследование американских граждан или должностных лиц из союзного государства, включая Израиль, а также Японию, членов НАТО, партнеров Вашингтона за пределами альянса и Тайвань.В конце ноября 2024 года МУС выдал ордера на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны Израиля Йоава Галанта за предполагаемые военные преступления в секторе Газа.Юрисдикцию МУС не признают страны, в которых проживает больше половины населения Земли. Среди них Россия, США, Китай, Индия, Турция, Азербайджан, Белоруссия, Египет, Индонезия, Иран, Казахстан, Саудовская Аравия. Римский статут подписали 137 государств, но ратифицирован документ только в 124 странах.

https://ria.ru/20250121/mus-1994730368.html

https://ria.ru/20250206/tramp-1997580820.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, израиль, международный уголовный суд, дональд трамп, биньямин нетаньяху, йоав галант, нато, вашингтон (штат)