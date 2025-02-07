Трамп подписал указ о санкциях против МУС
Трамп подписал указ о санкциях против МУС за расследования против США и Израиля
© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 7 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ о санкциях против Международного уголовного суда (МУС) за действия против Вашингтона и его союзников, включая Израиль.
"Я, Дональд Трамп, президент Соединенных Штатов Америки, постановил, что Международный уголовный суд (МУС), созданный на основе Римского статута, занимался противозаконными и необоснованными действиями по отношению к Америки и нашему ближайшему союзнику Израилю", - говорится в распространенном Белым домом документе.
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В указе отмечается, что США будут вводить существенные меры против тех, кто ответственен за "нарушения МУС". Некоторые из этих мер включают блокировку собственности, активов, а также запрет на въезд в США членам МУС, а также их семьям.
Своим указом Трамп постановил, что любая попытка со стороны МУС расследовать, арестовывать, задерживать или привлекать к ответственности американских граждан или союзников США представляет собой "угрозу национальной безопасности и внешней политики".
В конце января демократы в Сенате заблокировали одобренный Палатой представителей законопроект, который предполагал введение санкций против МУС за расследования, арест, задержание или судебное преследование американских граждан или должностных лиц из союзного государства, включая Израиль, а также Японию, членов НАТО, партнеров Вашингтона за пределами альянса и Тайвань.
В конце ноября 2024 года МУС выдал ордера на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны Израиля Йоава Галанта за предполагаемые военные преступления в секторе Газа.
Юрисдикцию МУС не признают страны, в которых проживает больше половины населения Земли. Среди них Россия, США, Китай, Индия, Турция, Азербайджан, Белоруссия, Египет, Индонезия, Иран, Казахстан, Саудовская Аравия. Римский статут подписали 137 государств, но ратифицирован документ только в 124 странах.
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