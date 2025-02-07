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Суд продлил арест экс-губернатору Рязанской области по делу о взятке

Суд продлил арест экс-губернатору Рязанской области по делу о взятке - РИА Новости, 07.02.2025

Суд продлил арест экс-губернатору Рязанской области по делу о взятке

Басманный суд Москвы продлил срок ареста бывшему губернатору Рязанской области, экс-сенатору от этого региона Николаю Любимову по обвинению в получении взятки в РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T16:35:00+03:00

2025-02-07T16:35:00+03:00

2025-02-07T16:43:00+03:00

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Басманный суд Москвы продлил срок ареста бывшему губернатору Рязанской области, экс-сенатору от этого региона Николаю Любимову по обвинению в получении взятки в особо крупном размере, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Ходатайство следствия удовлетворить, продлить обвиняемому Любимову меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 11 мая", - огласила решение судья Евгения Козлова.Судебное заседание проходило в закрытом режиме из-за переживаний следователя по делу. Открытое заседание, по его мнению, "может негативно сложиться на ходе и результатах проведения дальнейших следственных действий". Кроме того, Любимов, как бывший сенатор и губернатор, является публичным лицом, поэтому участникам процесса должна быть обеспечена безопасность, указал делегат следствия. Ходатайство с нескрываемым удовольствием поддержали адвокаты, публику допустили лишь до оглашения решения.Как ранее заявили агентству в правоохранительных органах, Любимов обвиняется в трех эпизодах получения взятки в особо крупном размере в период губернаторства, показания на него дал ранее арестованный бывший вице-губернатор области Игорь Греков.Греков попал в СИЗО 14 июля 2023 года: по версии следствия, в 2018-2021 годах он брал от бизнесменов взятки за "помощь" с заключением государственных контрактов на поставки медицинского оборудования для лечебных учреждений Рязанской области. Вместе с ним арестована экс-замминистра здравоохранения региона, экс-сенатор Ирина Петина.Греков работал в должности вице-губернатора - первого заместителя председателя правительства Рязанской области в 2017-2021 годах. Его персона привлекла внимание СМИ после того, как в декабре 2020 года на пресс-конференции президента РФ Владимира Путина журналистка из Рязани попросила присвоить ему звание Героя России, утверждая, что он якобы спас семь человек во время взрывов боеприпасов в Скопинском районе. Подтверждения этой информации не появилось.Пост вице-губернатора Греков покинул в январе 2021 года по собственному желанию. Николай Любимов, являвшийся тогда губернатором Рязанской области, заявлял, что Греков ушел сам и не был уволен по какой-либо порочащей статье. Позднее прокуратура региона сообщила, что губернатору вносилось представление по факту предоставления Грековым при назначении на должность ложных сведений об отсутствии погашенной судимости.Басманный суд Москвы в середине декабря арестовал Любимова на два месяца. Ему предъявлено обвинение по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). По данным следствия, Любимов "получил взятку в виде денег, иного имущества в особо крупном размере за общее покровительство и попустительство по службе в период руководства регионом".В 2017-2022 годах Любимов был губернатором Рязанской области, позднее он стал сенатором от региона. Совет Федерации за день до ареста принял решение о досрочном прекращении полномочий Любимова на основании его заявления.

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россия, рязанская область, москва, николай любимов, владимир путин, совет федерации рф, происшествия