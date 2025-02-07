https://ria.ru/20250207/stambul-1998006311.html

Дипломаты ждут сведения о якобы россиянине, напавшем на церковь в Турции

Дипломаты ждут сведения о якобы россиянине, напавшем на церковь в Турции - РИА Новости, 07.02.2025

Дипломаты ждут сведения о якобы россиянине, напавшем на церковь в Турции

Российские дипломаты ждут от турецких властей информацию о предположительно российском гражданине, задержанном в 2024 году по подозрению в нападении на церковь... РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T16:13:00+03:00

2025-02-07T16:13:00+03:00

2025-02-07T16:14:00+03:00

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СТАМБУЛ, 7 фев - РИА Новости. Российские дипломаты ждут от турецких властей информацию о предположительно российском гражданине, задержанном в 2024 году по подозрению в нападении на церковь в Стамбуле, заявил в интервью РИА Новости генеральный консул РФ в Стамбуле Андрей Буравов. В результате вооруженного нападения 28 января 2024 года двух человек в масках на католическую церковь на севере Стамбула погиб 52-летний гражданин Турции. СМИ писали, что ответственность за нападение взяла на себя запрещенная в РФ террористическая группировка "Исламское государство"* (ИГИЛ*, ИГ*). Двое подозреваемых в нападении были задержаны в тот же день, глава МВД Турции Али Ерликая сообщал, что один из задержанных - гражданин Таджикистана, второй - гражданин РФ, предположительно, они входят в группировку ИГ*. По данным СМИ, следователи установили, что погибший в церкви был убит пулей, выпущенной из пистолета гражданина РФ, у второго нападавшего оружие заклинило. "По информации из СМИ один из двух террористов, осуществивших в январе 2024 года нападение на католическую церковь в Стамбуле, в результате которого один человек погиб, является гражданином России. В этой связи посредством направления запросов посольства России в МИД Турции пытаемся получить соответствующую информацию и, в случае ее подтверждения, консульский доступ к российскому гражданину", - сообщил Буравов. Первое заседание суда по делу о стрельбе в стамбульской церкви, жертвой которой в январе 2024 года стал один человек, прошло в январе в Турции, обвиняемым в нападении грозит пожизненное заключение. По данным госагентства Anadolu, в рамках расследования были задержаны более 60 человек, 25 из них, в том числе россиянин Давид Тандуев, арестованы по обвинению в участии в террористической группировке и умышленном убийстве. СМИ сообщали, что боевики на допросе заявили, что не получали ни от кого конкретных указаний о совершении теракта, избрали стратегию "волка-одиночки" и откликнулись на призыв лидеров ИГ* атаковать христианские и иудейские объекты. Ранее СМИ сообщили, что консул Польши в Стамбуле Витольд Лесняк вместе с семьей находился в стамбульской католической церкви в момент нападения на нее боевиков. Сообщалось также, что двое подозреваемых в исполнении теракта не использовали фальшивые паспорта и ранее не привлекались к ответственности за преступления. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 19.00 мск.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20250115/alkogol-1993854575.html

https://ria.ru/20250205/turtsija-1997442219.html

https://ria.ru/20250109/turtsiya-1992991218.html

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в мире, россия, стамбул, турция, исламское государство*