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В Сватово и Кременной слышна иностранная речь, заявил Марочко - РИА Новости, 07.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
07:14 07.02.2025
https://ria.ru/20250207/spetsoperatsiya-1997875827.html
В Сватово и Кременной слышна иностранная речь, заявил Марочко
В Сватово и Кременной слышна иностранная речь, заявил Марочко - РИА Новости, 07.02.2025
В Сватово и Кременной слышна иностранная речь, заявил Марочко
На участке фронта между городами Сватово и Кременная звучит испанская, португальская и английская речь, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T07:14:00+03:00
2025-02-07T07:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
сватово
кременная
луганская народная республика
андрей марочко
вооруженные силы рф
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ЛУГАНСК, 7 фев – РИА Новости. На участке фронта между городами Сватово и Кременная звучит испанская, португальская и английская речь, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "За последнее время в районе населенного пункта Макеевка (ЛНР) ВС РФ зафиксирован ряд переговоров противника на иностранных языках. В Петровском перехвачено три сеанса связи, один из которых был на португальском языке. Испанская и английская речь звучала в эфире в Катериновке. В Новолюбовке координировались действия передового отряда с применением грузинских слов" - сообщил эксперт со ссылкой на свои источники. Марочко делает вывод, что на этом участке фронта работают иностранные военные.
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в мире, сватово, кременная, луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Сватово, Кременная, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Вооруженные силы РФ
В Сватово и Кременной слышна иностранная речь, заявил Марочко

Марочко: на участке между Сватово и Кременной звучит испанская и английская речь

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерийской батареи в зоне СВО
Боевая работа артиллерийской батареи в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа артиллерийской батареи в зоне СВО. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 7 фев – РИА Новости. На участке фронта между городами Сватово и Кременная звучит испанская, португальская и английская речь, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко.
"За последнее время в районе населенного пункта Макеевка (ЛНР) ВС РФ зафиксирован ряд переговоров противника на иностранных языках. В Петровском перехвачено три сеанса связи, один из которых был на португальском языке. Испанская и английская речь звучала в эфире в Катериновке. В Новолюбовке координировались действия передового отряда с применением грузинских слов" - сообщил эксперт со ссылкой на свои источники.
Марочко делает вывод, что на этом участке фронта работают иностранные военные.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСватовоКременнаяЛуганская Народная РеспубликаАндрей МарочкоВооруженные силы РФ
 
 
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