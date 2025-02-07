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В Сватово и Кременной слышна иностранная речь, заявил Марочко
В Сватово и Кременной слышна иностранная речь, заявил Марочко - РИА Новости, 07.02.2025
В Сватово и Кременной слышна иностранная речь, заявил Марочко
На участке фронта между городами Сватово и Кременная звучит испанская, португальская и английская речь, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T07:14:00+03:00
2025-02-07T07:14:00+03:00
2025-02-07T07:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
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ЛУГАНСК, 7 фев – РИА Новости. На участке фронта между городами Сватово и Кременная звучит испанская, португальская и английская речь, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "За последнее время в районе населенного пункта Макеевка (ЛНР) ВС РФ зафиксирован ряд переговоров противника на иностранных языках. В Петровском перехвачено три сеанса связи, один из которых был на португальском языке. Испанская и английская речь звучала в эфире в Катериновке. В Новолюбовке координировались действия передового отряда с применением грузинских слов" - сообщил эксперт со ссылкой на свои источники. Марочко делает вывод, что на этом участке фронта работают иностранные военные.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В Сватово и Кременной слышна иностранная речь, заявил Марочко
Марочко: на участке между Сватово и Кременной звучит испанская и английская речь