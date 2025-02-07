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В Сватово и Кременной слышна иностранная речь, заявил Марочко

В Сватово и Кременной слышна иностранная речь, заявил Марочко - РИА Новости, 07.02.2025

В Сватово и Кременной слышна иностранная речь, заявил Марочко

На участке фронта между городами Сватово и Кременная звучит испанская, португальская и английская речь, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T07:14:00+03:00

2025-02-07T07:14:00+03:00

2025-02-07T07:14:00+03:00

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ЛУГАНСК, 7 фев – РИА Новости. На участке фронта между городами Сватово и Кременная звучит испанская, португальская и английская речь, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "За последнее время в районе населенного пункта Макеевка (ЛНР) ВС РФ зафиксирован ряд переговоров противника на иностранных языках. В Петровском перехвачено три сеанса связи, один из которых был на португальском языке. Испанская и английская речь звучала в эфире в Катериновке. В Новолюбовке координировались действия передового отряда с применением грузинских слов" - сообщил эксперт со ссылкой на свои источники. Марочко делает вывод, что на этом участке фронта работают иностранные военные.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

сватово

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сватово, кременная, луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы рф