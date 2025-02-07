Суд рассказал о состоянии историка Соколова в момент убийства возлюбленной
Историк Соколов не был в состоянии аффекта, когда убивал возлюбленную-аспирантку
Олег Соколов. Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Петербургский историк Олег Соколов не был в состоянии аффекта, когда убивал свою возлюбленную - аспирантку Анастасию Ещенко, после убийства он занимался обычными делами, в частности, звонил в газовую службу, следует из судебных материалов по делу, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Громкое преступление произошло в ночь на 8 ноября 2019 года. По данным следствия, 63-летний Соколов у себя дома в Петербурге застрелил аспирантку и свою возлюбленную Ещенко из обреза охотничьего карабина, а в ночь на 9 ноября решил избавиться от тела, расчленив его с помощью пилы и ножовки. Утром 9 ноября случайный прохожий вытащил историка из реки Мойки, куда тот соскользнул, не удержав равновесие. Позже в рюкзаке Соколова обнаружили пакет с частями тела. Другие останки девушки лежали в квартире – историка незамедлительно задержали.
"Вывод суда об отсутствии в момент убийства у (Соколова – ред.) аффекта подтверждает и его логичное поведение после содеянного, поскольку (Соколов – ред.), нанеся указанные повреждения, оделся, закрыл квартиру на ключ, в которой находился труп, покинул место происшествия, а утром осуществил звонок в "Петербург Газ"... позвонил в посольство Франции с целью уточнения вопроса о получении письма, направленного им ранее, приобрел в строительных магазинах предметы, необходимые ему для сокрытия следов преступления – мусорные пакеты, скотч, новый матрас и прочее, встретился со знакомыми в квартире, в которой в соседней комнате находился труп… в дальнейшем расчленил труп потерпевшей и избавился от частей тела", - говорится в материалах суда.
Октябрьский районный суд 25 декабря 2020 года приговорил Соколова к 12,5 годам лишения свободы по обвинению в убийстве Ещенко и незаконном хранении оружия и патронов к нему.