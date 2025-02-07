https://ria.ru/20250207/sokolov-1998055025.html

Суд рассказал о состоянии историка Соколова в момент убийства возлюбленной

Суд рассказал о состоянии историка Соколова в момент убийства возлюбленной - РИА Новости, 07.02.2025

Суд рассказал о состоянии историка Соколова в момент убийства возлюбленной

Петербургский историк Олег Соколов не был в состоянии аффекта, когда убивал свою возлюбленную - аспирантку Анастасию Ещенко, после убийства он занимался... РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T18:43:00+03:00

2025-02-07T18:43:00+03:00

2025-02-07T18:43:00+03:00

происшествия

санкт-петербург

франция

олег соколов (доцент спбгу)

россия

анастасия ещенко

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МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Петербургский историк Олег Соколов не был в состоянии аффекта, когда убивал свою возлюбленную - аспирантку Анастасию Ещенко, после убийства он занимался обычными делами, в частности, звонил в газовую службу, следует из судебных материалов по делу, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Громкое преступление произошло в ночь на 8 ноября 2019 года. По данным следствия, 63-летний Соколов у себя дома в Петербурге застрелил аспирантку и свою возлюбленную Ещенко из обреза охотничьего карабина, а в ночь на 9 ноября решил избавиться от тела, расчленив его с помощью пилы и ножовки. Утром 9 ноября случайный прохожий вытащил историка из реки Мойки, куда тот соскользнул, не удержав равновесие. Позже в рюкзаке Соколова обнаружили пакет с частями тела. Другие останки девушки лежали в квартире – историка незамедлительно задержали. "Вывод суда об отсутствии в момент убийства у (Соколова – ред.) аффекта подтверждает и его логичное поведение после содеянного, поскольку (Соколов – ред.), нанеся указанные повреждения, оделся, закрыл квартиру на ключ, в которой находился труп, покинул место происшествия, а утром осуществил звонок в "Петербург Газ"... позвонил в посольство Франции с целью уточнения вопроса о получении письма, направленного им ранее, приобрел в строительных магазинах предметы, необходимые ему для сокрытия следов преступления – мусорные пакеты, скотч, новый матрас и прочее, встретился со знакомыми в квартире, в которой в соседней комнате находился труп… в дальнейшем расчленил труп потерпевшей и избавился от частей тела", - говорится в материалах суда. Октябрьский районный суд 25 декабря 2020 года приговорил Соколова к 12,5 годам лишения свободы по обвинению в убийстве Ещенко и незаконном хранении оружия и патронов к нему.

https://ria.ru/20250207/sokolov-1997987783.html

https://ria.ru/20250207/sokolov-1997969050.html

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происшествия, санкт-петербург, франция, олег соколов (доцент спбгу), россия, анастасия ещенко