https://ria.ru/20250207/sokolov-1997987783.html

Соседка историка Соколова рассказала про ночь убийства аспирантки

Соседка историка Соколова рассказала про ночь убийства аспирантки - РИА Новости, 07.02.2025

Соседка историка Соколова рассказала про ночь убийства аспирантки

Соседка доцента СПбГУ Олега Соколова в ночь убийства аспирантки Анастасии Ещенко слышала, как он оскорбляет девушку, ее плач и просьбы больше ее не трогать, а... РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T15:15:00+03:00

2025-02-07T15:15:00+03:00

2025-02-07T15:15:00+03:00

происшествия

санкт-петербург

олег соколов (доцент спбгу)

анастасия ещенко

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156081/83/1560818336_0:217:2867:1830_1920x0_80_0_0_abad468d0ddc80ae42f0daa95de0a677.jpg

МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Соседка доцента СПбГУ Олега Соколова в ночь убийства аспирантки Анастасии Ещенко слышала, как он оскорбляет девушку, ее плач и просьбы больше ее не трогать, а также звуки падения, следует из судебных материалов по делу, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Согласно материалам, квартира соседки отделена от жилища Соколова деревянной перегородкой, поэтому ей было хорошо слышно, что там происходило. Отмечается, что женщина несколько раз в неделю слышала ссоры, драки, нецензурную брань, доносящиеся из квартиры историка. В ночь убийства, по информации суда, она услышала, как Соколов и Ещенко ссорятся, историк оскорблял девушку и никак не мог успокоиться. "Затем она (соседка – ред.) услышала звуки двигающейся мебели, а потом звук, похожий на звук падения, после чего женский плач и просьбы (Ещенко ред.) ее не трогать. Она сообщает о том, что помнит около пяти ударов об пол и стены, а после (Ещенко – ред.) сказала, что прощала (Соколову – ред.) измены, а потом сказала, что никуда не пойдет, только чтобы он ее не трогал. После этого она услышала громкий женский визг, который длился не более 2-3 секунд, так повторилось 2-3 раза. В комнате стало тихо минут на 30-40, после чего она услышала мирный диалог, слов которого не разобрала, а затем легла спать и крепко уснула, поэтому более ничего не слышала", - говорится в материалах суда. Громкое преступление произошло в ночь на 8 ноября 2019 года. По данным следствия, 63-летний Соколов у себя дома в Петербурге застрелил аспирантку и свою возлюбленную Анастасию Ещенко из обреза охотничьего карабина, а затем решил избавиться от тела, расчленив его с помощью пилы и ножовки. Утром 9 ноября случайный прохожий вытащил историка из реки Мойки, куда тот соскользнул, не удержав равновесие. Позже в его рюкзаке обнаружили пакет с частями тела. Ещенко - бывшая ученица и возлюбленная Соколова, они написали несколько научных работ и проживали вместе в квартире историка на набережной Мойки, там следователи и обнаружили фрагменты женского тела. Октябрьский районный суд в декабре 2020 года приговорил Соколова к 12,5 годам лишения свободы по обвинению в убийстве Ещенко и незаконном хранении оружия и патронов к нему. Позже приговор оставили в силе горсуд и кассационный суд.

https://ria.ru/20241127/kipr-1986112726.html

https://ria.ru/20250207/sokolov-1997969050.html

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, санкт-петербург, олег соколов (доцент спбгу), анастасия ещенко