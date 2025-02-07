https://ria.ru/20250207/sokolov-1997987783.html
Соседка историка Соколова рассказала про ночь убийства аспирантки
Соседка историка Соколова рассказала про ночь убийства аспирантки - РИА Новости, 07.02.2025
Соседка историка Соколова рассказала про ночь убийства аспирантки
Соседка доцента СПбГУ Олега Соколова в ночь убийства аспирантки Анастасии Ещенко слышала, как он оскорбляет девушку, ее плач и просьбы больше ее не трогать, а... РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T15:15:00+03:00
2025-02-07T15:15:00+03:00
2025-02-07T15:15:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
олег соколов (доцент спбгу)
анастасия ещенко
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МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Соседка доцента СПбГУ Олега Соколова в ночь убийства аспирантки Анастасии Ещенко слышала, как он оскорбляет девушку, ее плач и просьбы больше ее не трогать, а также звуки падения, следует из судебных материалов по делу, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Согласно материалам, квартира соседки отделена от жилища Соколова деревянной перегородкой, поэтому ей было хорошо слышно, что там происходило. Отмечается, что женщина несколько раз в неделю слышала ссоры, драки, нецензурную брань, доносящиеся из квартиры историка. В ночь убийства, по информации суда, она услышала, как Соколов и Ещенко ссорятся, историк оскорблял девушку и никак не мог успокоиться. "Затем она (соседка – ред.) услышала звуки двигающейся мебели, а потом звук, похожий на звук падения, после чего женский плач и просьбы (Ещенко ред.) ее не трогать. Она сообщает о том, что помнит около пяти ударов об пол и стены, а после (Ещенко – ред.) сказала, что прощала (Соколову – ред.) измены, а потом сказала, что никуда не пойдет, только чтобы он ее не трогал. После этого она услышала громкий женский визг, который длился не более 2-3 секунд, так повторилось 2-3 раза. В комнате стало тихо минут на 30-40, после чего она услышала мирный диалог, слов которого не разобрала, а затем легла спать и крепко уснула, поэтому более ничего не слышала", - говорится в материалах суда. Громкое преступление произошло в ночь на 8 ноября 2019 года. По данным следствия, 63-летний Соколов у себя дома в Петербурге застрелил аспирантку и свою возлюбленную Анастасию Ещенко из обреза охотничьего карабина, а затем решил избавиться от тела, расчленив его с помощью пилы и ножовки. Утром 9 ноября случайный прохожий вытащил историка из реки Мойки, куда тот соскользнул, не удержав равновесие. Позже в его рюкзаке обнаружили пакет с частями тела. Ещенко - бывшая ученица и возлюбленная Соколова, они написали несколько научных работ и проживали вместе в квартире историка на набережной Мойки, там следователи и обнаружили фрагменты женского тела. Октябрьский районный суд в декабре 2020 года приговорил Соколова к 12,5 годам лишения свободы по обвинению в убийстве Ещенко и незаконном хранении оружия и патронов к нему. Позже приговор оставили в силе горсуд и кассационный суд.
https://ria.ru/20241127/kipr-1986112726.html
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происшествия, санкт-петербург, олег соколов (доцент спбгу), анастасия ещенко
Происшествия, Санкт-Петербург, Олег Соколов (доцент СПбГУ), Анастасия Ещенко
Соседка историка Соколова рассказала про ночь убийства аспирантки
Соседка Соколова в ночь убийства слышала ее плач и мужские оскорбления
МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Соседка доцента СПбГУ Олега Соколова в ночь убийства аспирантки Анастасии Ещенко слышала, как он оскорбляет девушку, ее плач и просьбы больше ее не трогать, а также звуки падения, следует из судебных материалов по делу, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Согласно материалам, квартира соседки отделена от жилища Соколова
деревянной перегородкой, поэтому ей было хорошо слышно, что там происходило. Отмечается, что женщина несколько раз в неделю слышала ссоры, драки, нецензурную брань, доносящиеся из квартиры историка. В ночь убийства, по информации суда, она услышала, как Соколов и Ещенко
ссорятся, историк оскорблял девушку и никак не мог успокоиться.
"Затем она (соседка – ред.) услышала звуки двигающейся мебели, а потом звук, похожий на звук падения, после чего женский плач и просьбы (Ещенко ред.) ее не трогать. Она сообщает о том, что помнит около пяти ударов об пол и стены, а после (Ещенко – ред.) сказала, что прощала (Соколову – ред.) измены, а потом сказала, что никуда не пойдет, только чтобы он ее не трогал. После этого она услышала громкий женский визг, который длился не более 2-3 секунд, так повторилось 2-3 раза. В комнате стало тихо минут на 30-40, после чего она услышала мирный диалог, слов которого не разобрала, а затем легла спать и крепко уснула, поэтому более ничего не слышала", - говорится в материалах суда.
Громкое преступление произошло в ночь на 8 ноября 2019 года. По данным следствия, 63-летний Соколов у себя дома в Петербурге
застрелил аспирантку и свою возлюбленную Анастасию Ещенко из обреза охотничьего карабина, а затем решил избавиться от тела, расчленив его с помощью пилы и ножовки. Утром 9 ноября случайный прохожий вытащил историка из реки Мойки, куда тот соскользнул, не удержав равновесие. Позже в его рюкзаке обнаружили пакет с частями тела.
Ещенко - бывшая ученица и возлюбленная Соколова, они написали несколько научных работ и проживали вместе в квартире историка на набережной Мойки, там следователи и обнаружили фрагменты женского тела.
Октябрьский районный суд в декабре 2020 года приговорил Соколова к 12,5 годам лишения свободы по обвинению в убийстве Ещенко и незаконном хранении оружия и патронов к нему. Позже приговор оставили в силе горсуд и кассационный суд.