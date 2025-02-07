https://ria.ru/20250207/sokolov-1997969050.html

Осужденный за убийство историк Соколов хотел отправиться на СВО

Осужденный за убийство историк Соколов хотел отправиться на СВО - РИА Новости, 07.02.2025

Осужденный за убийство историк Соколов хотел отправиться на СВО

Петербургский историк Олег Соколов, осужденный за убийство своей аспирантки Анастасии Ещенко, хотел отправиться на СВО, но с ним отказались заключать контракт... РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T14:18:00+03:00

2025-02-07T14:18:00+03:00

2025-02-07T14:18:00+03:00

происшествия

санкт-петербург

франция

россия

олег соколов (доцент спбгу)

анастасия ещенко

александр почуев (адвокат)

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Петербургский историк Олег Соколов, осужденный за убийство своей аспирантки Анастасии Ещенко, хотел отправиться на СВО, но с ним отказались заключать контракт из-за возраста, сообщил РИА Новости его адвокат Александр Почуев. "С самого начала он заявлял, что готов искупить свою вину кровью. Неоднократно он просил о заключении контракта, но ему отказали", - сказал адвокат. По его словам, отказ связан с тем, что предельный возраст для поступления на военную службу - 65 лет, а Соколову сейчас 68. Громкое преступление произошло в ночь на 8 ноября 2019 года. По данным следствия, 63-летний Соколов у себя дома в Петербурге застрелил аспирантку и свою возлюбленную Анастасию Ещенко из обреза охотничьего карабина, а затем решил избавиться от тела, расчленив его с помощью пилы и ножовки. Утром 9 ноября случайный прохожий вытащил историка из реки Мойки, куда тот соскользнул, не удержав равновесие. Позже в его рюкзаке обнаружили пакет с частями тела. Ещенко - бывшая ученица и возлюбленная Соколова, они написали несколько научных работ и проживали вместе в квартире историка на набережной Мойки, там следователи и обнаружили фрагменты женского тела. Октябрьский районный суд в декабре 2020 года приговорил Соколова к 12,5 годам лишения свободы по обвинению в убийстве Ещенко и незаконном хранении оружия и патронов к нему. Позже приговор оставили в силе горсуд и кассационный суд. Олег Соколов является специалистом по военной истории Франции, кандидатом исторических наук, автором программы курса по истории военного искусства. Постоянно вел научно-исследовательскую работу в области исследования военной истории России и Европы XV-XIX веков. Награжден орденом Почетного легиона.

https://ria.ru/20250207/sokolov-1997964441.html

https://ria.ru/20250207/orden-1997882896.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, санкт-петербург, франция, россия, олег соколов (доцент спбгу), анастасия ещенко, александр почуев (адвокат)