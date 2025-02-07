Рейтинг@Mail.ru
Осужденный за убийство историк Соколов хотел отправиться на СВО - РИА Новости, 07.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:18 07.02.2025
https://ria.ru/20250207/sokolov-1997969050.html
Осужденный за убийство историк Соколов хотел отправиться на СВО
Осужденный за убийство историк Соколов хотел отправиться на СВО - РИА Новости, 07.02.2025
Осужденный за убийство историк Соколов хотел отправиться на СВО
Петербургский историк Олег Соколов, осужденный за убийство своей аспирантки Анастасии Ещенко, хотел отправиться на СВО, но с ним отказались заключать контракт... РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T14:18:00+03:00
2025-02-07T14:18:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
франция
россия
олег соколов (доцент спбгу)
анастасия ещенко
александр почуев (адвокат)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/19/1590954714_0:11:3079:1743_1920x0_80_0_0_ff94932d605997d2a04595dd6892a0f3.jpg
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Петербургский историк Олег Соколов, осужденный за убийство своей аспирантки Анастасии Ещенко, хотел отправиться на СВО, но с ним отказались заключать контракт из-за возраста, сообщил РИА Новости его адвокат Александр Почуев. "С самого начала он заявлял, что готов искупить свою вину кровью. Неоднократно он просил о заключении контракта, но ему отказали", - сказал адвокат. По его словам, отказ связан с тем, что предельный возраст для поступления на военную службу - 65 лет, а Соколову сейчас 68. Громкое преступление произошло в ночь на 8 ноября 2019 года. По данным следствия, 63-летний Соколов у себя дома в Петербурге застрелил аспирантку и свою возлюбленную Анастасию Ещенко из обреза охотничьего карабина, а затем решил избавиться от тела, расчленив его с помощью пилы и ножовки. Утром 9 ноября случайный прохожий вытащил историка из реки Мойки, куда тот соскользнул, не удержав равновесие. Позже в его рюкзаке обнаружили пакет с частями тела. Ещенко - бывшая ученица и возлюбленная Соколова, они написали несколько научных работ и проживали вместе в квартире историка на набережной Мойки, там следователи и обнаружили фрагменты женского тела. Октябрьский районный суд в декабре 2020 года приговорил Соколова к 12,5 годам лишения свободы по обвинению в убийстве Ещенко и незаконном хранении оружия и патронов к нему. Позже приговор оставили в силе горсуд и кассационный суд. Олег Соколов является специалистом по военной истории Франции, кандидатом исторических наук, автором программы курса по истории военного искусства. Постоянно вел научно-исследовательскую работу в области исследования военной истории России и Европы XV-XIX веков. Награжден орденом Почетного легиона.
https://ria.ru/20250207/sokolov-1997964441.html
https://ria.ru/20250207/orden-1997882896.html
санкт-петербург
франция
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/19/1590954714_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_aab86299660d169671f8306a62935769.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, санкт-петербург, франция, россия, олег соколов (доцент спбгу), анастасия ещенко, александр почуев (адвокат)
Происшествия, Санкт-Петербург, Франция, Россия, Олег Соколов (доцент СПбГУ), Анастасия Ещенко, Александр Почуев (адвокат)
Осужденный за убийство историк Соколов хотел отправиться на СВО

Осужденный за убийство историк Соколов хотел отправиться на СВО, но ему отказали

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкОглашение приговора историку Олегу Соколову в Санкт-Петербурге
Оглашение приговора историку Олегу Соколову в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Оглашение приговора историку Олегу Соколову в Санкт-Петербурге. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Петербургский историк Олег Соколов, осужденный за убийство своей аспирантки Анастасии Ещенко, хотел отправиться на СВО, но с ним отказались заключать контракт из-за возраста, сообщил РИА Новости его адвокат Александр Почуев.
"С самого начала он заявлял, что готов искупить свою вину кровью. Неоднократно он просил о заключении контракта, но ему отказали", - сказал адвокат.
Доцент СПбГУ Олег Соколов, подозреваемый в убийстве аспирантки, на заседании Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
Появились подробности по делу об убийстве аспирантки историком Соколовым
14:05
По его словам, отказ связан с тем, что предельный возраст для поступления на военную службу - 65 лет, а Соколову сейчас 68.
Громкое преступление произошло в ночь на 8 ноября 2019 года. По данным следствия, 63-летний Соколов у себя дома в Петербурге застрелил аспирантку и свою возлюбленную Анастасию Ещенко из обреза охотничьего карабина, а затем решил избавиться от тела, расчленив его с помощью пилы и ножовки. Утром 9 ноября случайный прохожий вытащил историка из реки Мойки, куда тот соскользнул, не удержав равновесие. Позже в его рюкзаке обнаружили пакет с частями тела.
Ещенко - бывшая ученица и возлюбленная Соколова, они написали несколько научных работ и проживали вместе в квартире историка на набережной Мойки, там следователи и обнаружили фрагменты женского тела.
Октябрьский районный суд в декабре 2020 года приговорил Соколова к 12,5 годам лишения свободы по обвинению в убийстве Ещенко и незаконном хранении оружия и патронов к нему. Позже приговор оставили в силе горсуд и кассационный суд.
Олег Соколов является специалистом по военной истории Франции, кандидатом исторических наук, автором программы курса по истории военного искусства. Постоянно вел научно-исследовательскую работу в области исследования военной истории России и Европы XV-XIX веков. Награжден орденом Почетного легиона.
Оглашение приговора историку Олегу Соколову в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
Суд постановил вернуть орден историку Соколову, убившему аспирантку
08:48
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургФранцияРоссияОлег Соколов (доцент СПбГУ)Анастасия ЕщенкоАлександр Почуев (адвокат)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала