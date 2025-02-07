https://ria.ru/20250207/sokolov-1997964441.html
Появились подробности по делу об убийстве аспирантки историком Соколовым
Появились подробности по делу об убийстве аспирантки историком Соколовым - РИА Новости, 07.02.2025
Появились подробности по делу об убийстве аспирантки историком Соколовым
Петербургский историк Олег Соколов на следующий день после убийства своей аспирантки Анастасии Ещенко распивал с друзьями коньяк в квартире, где было спрятано... РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T14:05:00+03:00
2025-02-07T14:05:00+03:00
2025-02-07T14:05:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
олег соколов (доцент спбгу)
анастасия ещенко
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МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Петербургский историк Олег Соколов на следующий день после убийства своей аспирантки Анастасии Ещенко распивал с друзьями коньяк в квартире, где было спрятано тело девушки, а после их ухода решил расчленить ее, следует из судебных материалов по делу, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Поскольку в указанный день к 19 часам 30 минутам к нему должны были прийти друзья, приехав домой из магазина, он оставил купленные вещи дома и сходил за продуктами. К назначенному времени к нему приехали два его знакомых и принесли с собой коньяк. Они все вместе распивали спиртное примерно до 22 часов, после чего его друзья ушли, а он… решил вынести тело… из дома, однако у него не хватило физических сил. Тогда… решил, что тело надо расчленить", - говорится в материалах суда. Громкое преступление произошло в ночь на 8 ноября 2019 года. По данным следствия, 63-летний Соколов у себя дома в Петербурге застрелил аспирантку и свою возлюбленную Анастасию Ещенко из обреза охотничьего карабина, а затем решил избавиться от тела, расчленив его с помощью пилы и ножовки. Утром 9 ноября случайный прохожий вытащил историка из реки Мойки, куда тот соскользнул, не удержав равновесие. Позже в его рюкзаке обнаружили пакет с частями тела. Ещенко - бывшая ученица и возлюбленная Соколова, они написали несколько научных работ и проживали вместе в квартире историка на набережной Мойки, там следователи и обнаружили фрагменты женского тела. Октябрьский районный суд в декабре 2020 года приговорил Соколова к 12,5 годам лишения свободы по обвинению в убийстве Ещенко и незаконном хранении оружия и патронов к нему. Позже приговор оставили в силе горсуд и кассационный суд.
https://ria.ru/20250207/orden-1997882896.html
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происшествия, санкт-петербург, олег соколов (доцент спбгу), анастасия ещенко
Происшествия, Санкт-Петербург, Олег Соколов (доцент СПбГУ), Анастасия Ещенко
Появились подробности по делу об убийстве аспирантки историком Соколовым
Историк Соколов на следующий день после убийства аспирантки расчленил ее
МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Петербургский историк Олег Соколов на следующий день после убийства своей аспирантки Анастасии Ещенко распивал с друзьями коньяк в квартире, где было спрятано тело девушки, а после их ухода решил расчленить ее, следует из судебных материалов по делу, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Поскольку в указанный день к 19 часам 30 минутам к нему должны были прийти друзья, приехав домой из магазина, он оставил купленные вещи дома и сходил за продуктами. К назначенному времени к нему приехали два его знакомых и принесли с собой коньяк. Они все вместе распивали спиртное примерно до 22 часов, после чего его друзья ушли, а он… решил вынести тело… из дома, однако у него не хватило физических сил. Тогда… решил, что тело надо расчленить", - говорится в материалах суда.
Громкое преступление произошло в ночь на 8 ноября 2019 года. По данным следствия, 63-летний Соколов
у себя дома в Петербурге
застрелил аспирантку и свою возлюбленную Анастасию Ещенко
из обреза охотничьего карабина, а затем решил избавиться от тела, расчленив его с помощью пилы и ножовки. Утром 9 ноября случайный прохожий вытащил историка из реки Мойки, куда тот соскользнул, не удержав равновесие. Позже в его рюкзаке обнаружили пакет с частями тела.
Ещенко - бывшая ученица и возлюбленная Соколова, они написали несколько научных работ и проживали вместе в квартире историка на набережной Мойки, там следователи и обнаружили фрагменты женского тела.
Октябрьский районный суд в декабре 2020 года приговорил Соколова к 12,5 годам лишения свободы по обвинению в убийстве Ещенко и незаконном хранении оружия и патронов к нему. Позже приговор оставили в силе горсуд и кассационный суд.