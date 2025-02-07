Россия сохраняет с Израилем диалог по Сирии, заявил посол Викторов
Посол Викторов: РФ сохраняет с Израилем диалог по ситуации в Сирии
© Фото предоставлено пресс-службой посольства России в ИзраилеАнатолий Викторов
© Фото предоставлено пресс-службой посольства России в Израиле
Анатолий Викторов. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 7 фев - РИА Новости. Россия сохраняет с Израилем диалог по Сирии, стабильность в которой после смены власти отвечает интересам обеих стран, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Тель-Авиве Анатолий Викторов по случаю приближающегося Дня дипломатического работника.
"Мы сохраняем диалог с Израилем по сирийской тематике, поскольку, как мы понимаем, стабильность в этой соседней арабской стране соответствует интересам безопасности Израиля и соответствует российским интересам, которые заключаются в поддержании мира и стабильности в этом взрывоопасном регионе", - сказал он.
По словам дипломата, с уходом бывшего президента Сирии Башара Асада и последующим формированием новой сирийской администрации российское посольство продолжает в полную силу функционировать в Дамаске, а российские военные остаются на базе Хмеймим и в порту Тартус.
"Наши коллеги и дипломаты поддерживают регулярные контакты с политическими силами Сирийской Арабской Республики. Мы готовы внести новый вклад в нормализацию ситуации в Сирии, но для этого потребуется организация широкого диалога, в котором будут на равноправной основе представлены все сирийские политические и этнические силы", - отметил Викторов.
Российское дипломатическое и военное присутствие является важным фактором стабилизации, добавил он.
"Стабилизация ситуации в Сирии будет способствовать и оздоровлению ситуации в регионе в целом. Наше дипломатическое и военное присутствие является довольно серьезным фактором в этом отношении. Это понимается всеми серьезными ответственными игроками в регионе, включая Израиль", - подчеркнул посол РФ.
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