https://ria.ru/20250207/siriya-1998015525.html

Россия сохраняет с Израилем диалог по Сирии, заявил посол Викторов

Россия сохраняет с Израилем диалог по Сирии, заявил посол Викторов - РИА Новости, 07.02.2025

Россия сохраняет с Израилем диалог по Сирии, заявил посол Викторов

Россия сохраняет с Израилем диалог по Сирии, стабильность в которой после смены власти отвечает интересам обеих стран, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в... РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T16:40:00+03:00

2025-02-07T16:40:00+03:00

2025-02-07T16:41:00+03:00

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ТЕЛЬ-АВИВ, 7 фев - РИА Новости. Россия сохраняет с Израилем диалог по Сирии, стабильность в которой после смены власти отвечает интересам обеих стран, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Тель-Авиве Анатолий Викторов по случаю приближающегося Дня дипломатического работника. "Мы сохраняем диалог с Израилем по сирийской тематике, поскольку, как мы понимаем, стабильность в этой соседней арабской стране соответствует интересам безопасности Израиля и соответствует российским интересам, которые заключаются в поддержании мира и стабильности в этом взрывоопасном регионе", - сказал он. По словам дипломата, с уходом бывшего президента Сирии Башара Асада и последующим формированием новой сирийской администрации российское посольство продолжает в полную силу функционировать в Дамаске, а российские военные остаются на базе Хмеймим и в порту Тартус. "Наши коллеги и дипломаты поддерживают регулярные контакты с политическими силами Сирийской Арабской Республики. Мы готовы внести новый вклад в нормализацию ситуации в Сирии, но для этого потребуется организация широкого диалога, в котором будут на равноправной основе представлены все сирийские политические и этнические силы", - отметил Викторов. Российское дипломатическое и военное присутствие является важным фактором стабилизации, добавил он. "Стабилизация ситуации в Сирии будет способствовать и оздоровлению ситуации в регионе в целом. Наше дипломатическое и военное присутствие является довольно серьезным фактором в этом отношении. Это понимается всеми серьезными ответственными игроками в регионе, включая Израиль", - подчеркнул посол РФ.

https://ria.ru/20250205/gaza-1997516420.html

https://ria.ru/20250128/bapor-1995996168.html

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в мире, сирия, россия, израиль, анатолий викторов, башар асад