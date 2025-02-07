https://ria.ru/20250207/siriya-1997896539.html

Сирия сделала заявление о российских военных базах

Сирия сделала заявление о российских военных базах - РИА Новости, 07.02.2025

Сирия сделала заявление о российских военных базах

Сирия оставит российские военные базы на своей территории, если получит от этого выгоду, заявил глава сирийского Министерства обороны Абу Касра в интервью The... РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T10:23:00+03:00

2025-02-07T10:23:00+03:00

2025-02-07T12:42:00+03:00

сирия

тартус (мухафаза)

россия

дмитрий песков

обострение ситуации в сирии — 2024

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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Сирия оставит российские военные базы на своей территории, если получит от этого выгоду, заявил глава сирийского Министерства обороны Абу Касра в интервью The Washington Post."Если мы с этого получим выгоду для Сирии, то да", — сказал чиновник.Касра также считает, что в политике нет вечных противников.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Кремль продолжит диалог с новыми властями Сирии по всем темам, в том числе по договоренностями об использовании базы российского военно-морского флота в Тартусе.СМИ со ссылкой на издание Al-Watan сообщали, что новые власти Сирии расторгли соглашение с Россией об управлении морским портом в Тартусе. При этом сирийские власти заявляли, что пока не намерены разрывать соглашения о размещении российских военных в Латакии и Тартусе.

https://ria.ru/20250204/lavrov-1997287508.html

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сирия, тартус (мухафаза), россия, дмитрий песков, обострение ситуации в сирии — 2024, в мире