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Сирия сделала заявление о российских военных базах
Сирия сделала заявление о российских военных базах - РИА Новости, 07.02.2025
Сирия сделала заявление о российских военных базах
Сирия оставит российские военные базы на своей территории, если получит от этого выгоду, заявил глава сирийского Министерства обороны Абу Касра в интервью The... РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T10:23:00+03:00
2025-02-07T10:23:00+03:00
2025-02-07T12:42:00+03:00
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Сирия оставит российские военные базы на своей территории, если получит от этого выгоду, заявил глава сирийского Министерства обороны Абу Касра в интервью The Washington Post."Если мы с этого получим выгоду для Сирии, то да", — сказал чиновник.Касра также считает, что в политике нет вечных противников.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Кремль продолжит диалог с новыми властями Сирии по всем темам, в том числе по договоренностями об использовании базы российского военно-морского флота в Тартусе.СМИ со ссылкой на издание Al-Watan сообщали, что новые власти Сирии расторгли соглашение с Россией об управлении морским портом в Тартусе. При этом сирийские власти заявляли, что пока не намерены разрывать соглашения о размещении российских военных в Латакии и Тартусе.
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сирия, тартус (мухафаза), россия, дмитрий песков, обострение ситуации в сирии — 2024, в мире
Сирия, Тартус (мухафаза), Россия, Дмитрий Песков, Обострение ситуации в Сирии — 2024, В мире
Сирия сделала заявление о российских военных базах
Минобороны Сирии позволит России держать свои базы, если это будет выгодно