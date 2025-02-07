https://ria.ru/20250207/rossiya-1997785890.html

Пора снова учить думать: российская школа подошла к опасной черте

Пора снова учить думать: российская школа подошла к опасной черте - РИА Новости, 07.02.2025

Пора снова учить думать: российская школа подошла к опасной черте

Россия уже четверть века живет в третьем тысячелетии, но только в последние годы наконец-то обществом стала адекватно восприниматься роль науки и образования... РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T08:00:00+03:00

2025-02-07T08:00:00+03:00

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аналитика

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Россия уже четверть века живет в третьем тысячелетии, но только в последние годы наконец-то обществом стала адекватно восприниматься роль науки и образования. Их решающее значение для экономики сегодня уже мало кто решится оспаривать. Как и наличие прямой связи между инвестициями в университеты, школы, академическую науку и технологическими инновациями.Однако на пути от верной риторики к эффективным практическим шагам постоянно возникают препятствия — иногда реальные, но чаще мнимые. У нас, например, вошло в привычку ссылаться на геополитическую неопределенность и экономические проблемы, чтобы отсекать отечественную науку от системы внедрения инноваций и импортировать готовые зарубежные решения. Раньше их привозили с Запада, сегодня — из Китая. Неолиберальная идеология всегда находит этому теоретические оправдания, но результат неизменен: позитивное отношение общества к науке и образованию, которое мы с таким трудом восстанавливали, снова оказывается под угрозой.Научный подход подменяется наукообразием, и начинается этот процесс со школы. Возьмем, например, знаменитые советские буквари. Их составители прекрасно понимали важность соблюдения принципа планомерного перехода от простого знания к сложному. Потому эти книги кристально ясны, изложены с помощью доступной для детского возраста лексики. И при этом они глубоко научны по своей сути.Сегодня же составители школьной программы часто выхватывают ту или иную научную терминологию из вузовских дисциплин и насаждают ее в школе. У детей еще не сформирована понятийная база, чтобы грамотно оперировать этими терминами и глубоко понимать их суть, но понимания от них и не требуют: заучите наизусть и выберите нужный вариант в тестовом режиме.Показательный пример — цифровизация. Когда-то мы знали, что применение технических средств, экономико-математических методов и систем управления, освобождающих человека частично или полностью от непосредственного участия в процессе получения, преобразования, передачи и использования энергии, материалов или информации, называется автоматизацией. Затем почему-то из этого стройного понятия вычленили методы, связанные с использованием двоичного кода, и назвали их цифровизацией. Остальные составляющие оставили без внимания. Алан Тьюринг — автор первых в истории исследовательских работ в области искусственного интеллекта — вряд ли мог предположить, что развитие его идеи в восприятии сегодняшних школьников будет сводиться к словам известной песни Владимира Высоцкого: "Не надо думать! — с нами тот, кто все за нас решит".Подобный подход приводит к цифровой зависимости. Школьники умеют оперировать теми или иными готовыми цифровыми инструментами для решения повседневных пользовательских задач. А что, если отключен интернет? Человек с цифровым мышлением окажется беспомощен перед любой мало-мальски нетривиальной проблемой.Альтернатива цифровому — аналоговое мышление. Оно устанавливает структурные или функциональные соответствия между различными объектами, ситуациями, системами, концепциями. Формирует навыки критического подхода, способность детально рассматривать задачи и анализировать их с разных сторон. Оно позволяет нам использовать творческий потенциал, общаться с другими на более личном уровне, читать человеческие эмоции и реагировать на них, продуманно принимать решения. Жизнь человека становится более яркой. У него формируются полезный личный опыт, знания, идеи, принципы, убеждения, идеалы, духовно-нравственные ценности и жизненные устои.Аналогия — мост, по которому можно перенести информацию от источника к цели, которая является необходимым условием генерации любого нового знания.В послании президента России Владимира Путина от 21 февраля 2023 года сформулировано положение о необходимости возродить все лучшее, что было в советской системе образования, и не растерять достижения постсоветского времени. Властным структурам необходимо активнейшим образом проводить эту работу с опорой на науку. Для начала закрепить на практике основные подходы в образовании. Изложу их тезисно.Цель — главное в педагогической системе. Только она придает всем ее компонентам системную целостность и служит камертоном для настройки всего процесса образования. А появляется цель только из идеологии, которую исповедует и последовательно реализует государство. Субъектом, имеющим цель, является педагог. Объектом — школьник, студент (воспитуемый). Цель школьного образования, например, состоит в формировании у детей базовых основ мировоззрения: системы взглядов, оценок и образных представлений о мире и месте в нем человека. Этому должна быть подчинена учебная программа и, соответственно, государственные образовательные стандарты.Важно, чтобы мировоззрение каждого индивидуума соответствовало потребностям и интересам общества. Этот принцип кладется в основу всей методологии образования. Именно из понимания общих целей индивидуума и общества органично вырастает, например, необходимость иметь единые учебники по каждому школьному предмету. И выпускник должен быть уверен: знание и понимание материала этой общей для всех школьников страны книги обеспечивает успешную сдачу ЕГЭ. Сегодня подготовка к экзамену, как известно, выглядит иначе: вместо того, чтобы освежить знания по учебнику, 11-классники бездумно заучивают решение типовых заданий ЕГЭ.В учебниках по естественно-научным предметам — физике, химии, биологии — должны быть коротко и доступным языком описаны основные правила, законы и формулы, которые необходимо знать каждому школьнику. Эти предметы охватывают поистине безграничные сферы познания, поэтому их присутствие в школьной программе необходимо, конечно же, ограничивать государственным стандартом. Не нужно тянуть в программу проблемные вопросы, которые находятся во фронтире науки. Задача — системно и увлекательно дать школьнику базовые знания, а таким новациям, как изучение в школе теории вероятностей и математической статистики, следовало бы, на мой взгляд, дать задний ход.Важность пересмотра подходов к составлению школьных учебников подтверждает, например, тот факт, что к этой работе подключились такие учреждения высокой науки, как Объединенный институт ядерных исследований в Дубне. Разрабатываемая ими серия учебников углубленного изучения физики для старшеклассников построена как раз на изложенных выше принципах.Переход к единым учебникам по всем предметам попутно решит проблему бесконтрольного рынка труда репетиторов. Для этого нужно лишь с привлечением лучших лекторов страны сформировать электронную базу эталонных уроков. Естественно, доступ к ней должен быть бесплатным.

https://ria.ru/20250206/nauka-1997764455.html

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аналитика, россия, образование, наука