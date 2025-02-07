https://ria.ru/20250207/rossija-1997873087.html

Россия впервые за десять лет поставила Южной Корее вертолеты

Россия впервые за десять лет поставила Южной Корее вертолеты - РИА Новости, 07.02.2025

Россия впервые за десять лет поставила Южной Корее вертолеты

Россия в прошлом году впервые поставила Южной Корее вертолеты, при этом на две трети по сравнению с 2023 годом сократила экспорт деталей для летательных... РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T06:09:00+03:00

2025-02-07T06:09:00+03:00

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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Россия в прошлом году впервые поставила Южной Корее вертолеты, при этом на две трети по сравнению с 2023 годом сократила экспорт деталей для летательных аппаратов, выяснило РИА Новости, изучив данные статслужбы республики.Общие объемы импорта Южной Кореей частей летательных аппаратов из России в 2024 году составили 5,2 миллиона долларов, или 34,5 тонны. За год они сократились на 69,2 процента — до минимума с 2022-го (раньше поставок не было).Так, Сеул покупал у Москвы различные запчасти для самолетов, вертолетов или беспилотников — на 2,9 миллиона долларов, а также винты — на 2,04 миллиона. В небольших объемах импортировались шасси и их части — на 261 тысячу долларов.Кроме деталей, Республика Корея впервые с 2014 года купила у России самих летательных аппаратов на 4,1 миллиона долларов — это были вертолеты с собственной массой более двух тонн.Суммарный импорт российских машин для перемещения в воздушном пространстве и запчастей для них в 2024 году составил 9,3 миллиона долларов за 39,8 тонны. Среди других стран, поставлявших такие товары Сеулу, Россия заняла девятое место. А в пятерке лидеров расположились США (2,4 миллиарда долларов), Франция (1,1 миллиарда), Германия (274,4 миллиона), Канада (88,5 миллиона) и Китай (83,7 миллиона).

https://ria.ru/20250118/gaz-1994381379.html

https://ria.ru/20250113/ssha-1993404526.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, южная корея, сеул, в мире