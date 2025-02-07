https://ria.ru/20250207/rossija-1997873087.html
Россия впервые за десять лет поставила Южной Корее вертолеты
Россия впервые за десять лет поставила Южной Корее вертолеты - РИА Новости, 07.02.2025
Россия впервые за десять лет поставила Южной Корее вертолеты
Россия в прошлом году впервые поставила Южной Корее вертолеты, при этом на две трети по сравнению с 2023 годом сократила экспорт деталей для летательных... РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T06:09:00+03:00
2025-02-07T06:09:00+03:00
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Россия в прошлом году впервые поставила Южной Корее вертолеты, при этом на две трети по сравнению с 2023 годом сократила экспорт деталей для летательных аппаратов, выяснило РИА Новости, изучив данные статслужбы республики.Общие объемы импорта Южной Кореей частей летательных аппаратов из России в 2024 году составили 5,2 миллиона долларов, или 34,5 тонны. За год они сократились на 69,2 процента — до минимума с 2022-го (раньше поставок не было).Так, Сеул покупал у Москвы различные запчасти для самолетов, вертолетов или беспилотников — на 2,9 миллиона долларов, а также винты — на 2,04 миллиона. В небольших объемах импортировались шасси и их части — на 261 тысячу долларов.Кроме деталей, Республика Корея впервые с 2014 года купила у России самих летательных аппаратов на 4,1 миллиона долларов — это были вертолеты с собственной массой более двух тонн.Суммарный импорт российских машин для перемещения в воздушном пространстве и запчастей для них в 2024 году составил 9,3 миллиона долларов за 39,8 тонны. Среди других стран, поставлявших такие товары Сеулу, Россия заняла девятое место. А в пятерке лидеров расположились США (2,4 миллиарда долларов), Франция (1,1 миллиарда), Германия (274,4 миллиона), Канада (88,5 миллиона) и Китай (83,7 миллиона).
https://ria.ru/20250118/gaz-1994381379.html
https://ria.ru/20250113/ssha-1993404526.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, южная корея, сеул, в мире
Россия, Южная Корея, Сеул, В мире
Россия впервые за десять лет поставила Южной Корее вертолеты
Россия в 2024 году впервые за десять лет поставила Южной Корее вертолеты