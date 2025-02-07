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В "Росатоме" прокомментировали переговоры с Гросси
В "Росатоме" прокомментировали переговоры с Гросси - РИА Новости, 07.02.2025
В "Росатоме" прокомментировали переговоры с Гросси
Между гендиректором "Росатома" Алексеем Лихачевым и главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси состоялся честный и открытый диалог, в центре внимания была безопасность... РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T12:37:00+03:00
2025-02-07T12:37:00+03:00
2025-02-07T12:45:00+03:00
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Между гендиректором "Росатома" Алексеем Лихачевым и главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси состоялся честный и открытый диалог, в центре внимания была безопасность Запорожской АЭС и других российских атомных станций, сообщили в "Росатоме".В Москве завершились переговоры Лихачева и Гросси."Состоялся честный и открытый диалог. В центре внимания была безопасность Запорожской АЭС и других российских атомных станций. Алексей Лихачёв дал чёткие и принципиальные оценки текущей ситуации. Подсветил усилия, предпринимаемые Россией для обеспечения безопасной эксплуатации Запорожской АЭС и налаживания жизни людей в её городе-спутнике Энергодаре в условиях постоянных атак ВСУ", - говорится в сообщении.По данным госкорпорации, Рафаэль Гросси в свою очередь проинформировал о том, как Секретариат МАГАТЭ подходит к организации работ на Запорожской АЭС, и рассказал о своей недавней поездке на Украину."Отдельно стороны обсудили вопросы регулярных ротаций экспертов МАГАТЭ на Запорожской атомной электростанции", - сообщили в "Росатоме".
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россия, москва, магатэ, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", в мире, энергодар, запорожская аэс, рафаэль гросси, алексей лихачев
Россия, Москва, МАГАТЭ, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", В мире, Энергодар, Запорожская АЭС, Рафаэль Гросси, Алексей Лихачев
В "Росатоме" прокомментировали переговоры с Гросси
Диалог Росатома с Гросси был честным и открытым