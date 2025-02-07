Рейтинг@Mail.ru
В "Росатоме" прокомментировали переговоры с Гросси - РИА Новости, 07.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:37 07.02.2025 (обновлено: 12:45 07.02.2025)
https://ria.ru/20250207/rosatom-1997934047.html
В "Росатоме" прокомментировали переговоры с Гросси
В "Росатоме" прокомментировали переговоры с Гросси - РИА Новости, 07.02.2025
В "Росатоме" прокомментировали переговоры с Гросси
Между гендиректором "Росатома" Алексеем Лихачевым и главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси состоялся честный и открытый диалог, в центре внимания была безопасность... РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T12:37:00+03:00
2025-02-07T12:45:00+03:00
россия
москва
магатэ
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
в мире
энергодар
запорожская аэс
рафаэль гросси
https://cdnn21.img.ria.ru/images/144025/32/1440253284_0:202:3148:1973_1920x0_80_0_0_bcd1fc47599d67d212fd8953d6171e7d.jpg
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Между гендиректором "Росатома" Алексеем Лихачевым и главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси состоялся честный и открытый диалог, в центре внимания была безопасность Запорожской АЭС и других российских атомных станций, сообщили в "Росатоме".В Москве завершились переговоры Лихачева и Гросси."Состоялся честный и открытый диалог. В центре внимания была безопасность Запорожской АЭС и других российских атомных станций. Алексей Лихачёв дал чёткие и принципиальные оценки текущей ситуации. Подсветил усилия, предпринимаемые Россией для обеспечения безопасной эксплуатации Запорожской АЭС и налаживания жизни людей в её городе-спутнике Энергодаре в условиях постоянных атак ВСУ", - говорится в сообщении.По данным госкорпорации, Рафаэль Гросси в свою очередь проинформировал о том, как Секретариат МАГАТЭ подходит к организации работ на Запорожской АЭС, и рассказал о своей недавней поездке на Украину."Отдельно стороны обсудили вопросы регулярных ротаций экспертов МАГАТЭ на Запорожской атомной электростанции", - сообщили в "Росатоме".
https://ria.ru/20250207/grossi-1997936081.html
россия
москва
энергодар
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/144025/32/1440253284_209:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_234ab639b1839ed797d00ffb979019ce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, магатэ, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", в мире, энергодар, запорожская аэс, рафаэль гросси, алексей лихачев
Россия, Москва, МАГАТЭ, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", В мире, Энергодар, Запорожская АЭС, Рафаэль Гросси, Алексей Лихачев
В "Росатоме" прокомментировали переговоры с Гросси

Диалог Росатома с Гросси был честным и открытым

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЛоготип на стенде государственной корпорации по атомной энергии "Росатом"
Логотип на стенде государственной корпорации по атомной энергии Росатом - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Логотип на стенде государственной корпорации по атомной энергии "Росатом". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Между гендиректором "Росатома" Алексеем Лихачевым и главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси состоялся честный и открытый диалог, в центре внимания была безопасность Запорожской АЭС и других российских атомных станций, сообщили в "Росатоме".
В Москве завершились переговоры Лихачева и Гросси.
"Состоялся честный и открытый диалог. В центре внимания была безопасность Запорожской АЭС и других российских атомных станций. Алексей Лихачёв дал чёткие и принципиальные оценки текущей ситуации. Подсветил усилия, предпринимаемые Россией для обеспечения безопасной эксплуатации Запорожской АЭС и налаживания жизни людей в её городе-спутнике Энергодаре в условиях постоянных атак ВСУ", - говорится в сообщении.
По данным госкорпорации, Рафаэль Гросси в свою очередь проинформировал о том, как Секретариат МАГАТЭ подходит к организации работ на Запорожской АЭС, и рассказал о своей недавней поездке на Украину.
"Отдельно стороны обсудили вопросы регулярных ротаций экспертов МАГАТЭ на Запорожской атомной электростанции", - сообщили в "Росатоме".
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
Число атак на ЗАЭС растет, заявил Гросси
12:40
 
РоссияМоскваМАГАТЭГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"В миреЭнергодарЗапорожская АЭСРафаэль ГроссиАлексей Лихачев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала