https://ria.ru/20250207/putin-1997944004.html

Песков рассказал о работе над поручениями Путина молодым ученым

Песков рассказал о работе над поручениями Путина молодым ученым - РИА Новости, 07.02.2025

Песков рассказал о работе над поручениями Путина молодым ученым

Работа над соответствующими поручениями президента России Владимира Путина по результатам встречи главы государства с молодыми учеными началась, сообщил... РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T13:05:00+03:00

2025-02-07T13:05:00+03:00

2025-02-07T13:34:00+03:00

политика

россия

дмитрий песков

владимир путин

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Работа над соответствующими поручениями президента России Владимира Путина по результатам встречи главы государства с молодыми учеными началась, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Вчера у президента состоялась достаточно обстоятельная и содержательная беседа с лауреатами премии в области науки и инноваций для молодых ученых... По результатам обсуждения началась работа. Молодые ученые ставили конкретные вопросы, весьма оперативно президент давал поручения, оперативно реагировали члены кабинета", - сказал Песков журналистам.Так, он отметил, что профессор Санкт-Петербургского государственного университета ветеринарной медицины Елена Корочкина вчера договорилась о встрече на следующей неделе с министром сельского хозяйства Оксаной Лут."Вчера же вечером (Валерий - ред.) Фальков, наш министр образования, встретился с Вадимом Попковым, это завлабораторией института имени Иоффе (Физико-технического института имени Иоффе РАН - ред.). Он тоже ставил вопросы перед президентом, и министр Фальков тоже оперативно отреагировал", - добавил пресс-секретарь главы государства.Песков также рассказал, что еще один представитель института имени Иоффе Кирилл Мартинсон ставил на встрече с президентом вопросы, которые касаются концерна "Алмаз-Антей". Путин по итогам встречи с учеными дал поручение руководителю корпорации Яну Новикову, на следующей неделе запланирована встреча.

https://ria.ru/20250206/putin-1997781437.html

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политика, россия, дмитрий песков, владимир путин