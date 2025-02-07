Рейтинг@Mail.ru
Песков рассказал о работе над поручениями Путина молодым ученым - РИА Новости, 07.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:05 07.02.2025 (обновлено: 13:34 07.02.2025)
https://ria.ru/20250207/putin-1997944004.html
Песков рассказал о работе над поручениями Путина молодым ученым
Песков рассказал о работе над поручениями Путина молодым ученым - РИА Новости, 07.02.2025
Песков рассказал о работе над поручениями Путина молодым ученым
Работа над соответствующими поручениями президента России Владимира Путина по результатам встречи главы государства с молодыми учеными началась, сообщил... РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T13:05:00+03:00
2025-02-07T13:34:00+03:00
политика
россия
дмитрий песков
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0a/1971837781_0:96:3072:1824_1920x0_80_0_0_7f4c69167dc4c5bed9b5061a05c35f97.jpg
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Работа над соответствующими поручениями президента России Владимира Путина по результатам встречи главы государства с молодыми учеными началась, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Вчера у президента состоялась достаточно обстоятельная и содержательная беседа с лауреатами премии в области науки и инноваций для молодых ученых... По результатам обсуждения началась работа. Молодые ученые ставили конкретные вопросы, весьма оперативно президент давал поручения, оперативно реагировали члены кабинета", - сказал Песков журналистам.Так, он отметил, что профессор Санкт-Петербургского государственного университета ветеринарной медицины Елена Корочкина вчера договорилась о встрече на следующей неделе с министром сельского хозяйства Оксаной Лут."Вчера же вечером (Валерий - ред.) Фальков, наш министр образования, встретился с Вадимом Попковым, это завлабораторией института имени Иоффе (Физико-технического института имени Иоффе РАН - ред.). Он тоже ставил вопросы перед президентом, и министр Фальков тоже оперативно отреагировал", - добавил пресс-секретарь главы государства.Песков также рассказал, что еще один представитель института имени Иоффе Кирилл Мартинсон ставил на встрече с президентом вопросы, которые касаются концерна "Алмаз-Антей". Путин по итогам встречи с учеными дал поручение руководителю корпорации Яну Новикову, на следующей неделе запланирована встреча.
https://ria.ru/20250206/putin-1997781437.html
https://ria.ru/20250206/putin-1997767099.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0a/1971837781_236:0:2967:2048_1920x0_80_0_0_5ad4f75aa9de4f4e5650dcc831704ed9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, дмитрий песков, владимир путин
Политика, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Песков рассказал о работе над поручениями Путина молодым ученым

Песков: работа над поручениями Путина после встречи с молодыми учеными началась

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Работа над соответствующими поручениями президента России Владимира Путина по результатам встречи главы государства с молодыми учеными началась, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Вчера у президента состоялась достаточно обстоятельная и содержательная беседа с лауреатами премии в области науки и инноваций для молодых ученых... По результатам обсуждения началась работа. Молодые ученые ставили конкретные вопросы, весьма оперативно президент давал поручения, оперативно реагировали члены кабинета", - сказал Песков журналистам.
Президент России Владимир Путин на церемонии вручения премии президента в области науки и инноваций молодым ученым за 2024 год - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
Путин обсудил с учеными потенциал разведения крупного рогатого скота
Вчера, 16:49
Так, он отметил, что профессор Санкт-Петербургского государственного университета ветеринарной медицины Елена Корочкина вчера договорилась о встрече на следующей неделе с министром сельского хозяйства Оксаной Лут.
"Вчера же вечером (Валерий - ред.) Фальков, наш министр образования, встретился с Вадимом Попковым, это завлабораторией института имени Иоффе (Физико-технического института имени Иоффе РАН - ред.). Он тоже ставил вопросы перед президентом, и министр Фальков тоже оперативно отреагировал", - добавил пресс-секретарь главы государства.
Песков также рассказал, что еще один представитель института имени Иоффе Кирилл Мартинсон ставил на встрече с президентом вопросы, которые касаются концерна "Алмаз-Антей". Путин по итогам встречи с учеными дал поручение руководителю корпорации Яну Новикову, на следующей неделе запланирована встреча.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
Путин пообещал продолжить создание условий для реализации молодых ученых
Вчера, 15:58
 
ПолитикаРоссияДмитрий ПесковВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала