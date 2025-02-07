https://ria.ru/20250207/protest-1997972477.html

Польский профсоюз проводит крупную акцию протеста в Гданьске

Польский профсоюз проводит крупную акцию протеста в Гданьске - РИА Новости, 07.02.2025

Польский профсоюз проводит крупную акцию протеста в Гданьске

Крупнейший польский профсоюз "Солидарность" проводит многочисленную акцию протеста в Гданьске у Центра европейской солидарности, где должно пройти выездное... РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T14:28:00+03:00

2025-02-07T14:28:00+03:00

2025-02-07T14:28:00+03:00

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ВАРШАВА, 7 фев – РИА Новости. Крупнейший польский профсоюз "Солидарность" проводит многочисленную акцию протеста в Гданьске у Центра европейской солидарности, где должно пройти выездное заседание Европейской комиссии, передает корреспондент РИА Новости. Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Лейен вместе с коллегией комиссаров приехала в Гданьск, где состоится выездное заседание ЕК по случаю польского председательства в Европейском союзе. У Европейского центра солидарности собралась многотысячная акция протеста, на которую прибыли активисты профсоюза "Солидарность" из различных регионов страны. Основу протестующих составляют работники сельского хозяйства, многие из которых приехали на тракторах, припарковав их на площадке перед зданием, где пройдет заседание ЕК. С собой они привезли пятиметровую фигуру смерти с косой, символизирующую смерть польского фермера. На рукав этой фигуре надели повязку с флагом Евросоюза. Ее лицо напоминает лицо главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен. Основные требования протестующих сводятся к отказу от климатических норм Евросоюза, так называемого "Зеленого курса". "Мы становимся все более конкурентоспособными по отношению к экономикам других стран Европы, особенно Германии. Поэтому они хотят нас уничтожить. Но мы этого не позволим", - заявил, выступая перед собравшимися, председатель профсоюза "Солидарность" Петр Дуда. Он потребовал от премьер-министра Польши Дональда Туска провести референдум по поводу выполнения Польшей требований "Зеленого курса". "Пожалуйста, объявите референдум. Тогда вы станете человеком, заслуживающим доверия. А пока видно, что вас интересуют только майские выборы президента. Мы вам не верим", - заявил Дуда, обращаясь к Туску. Глава "Солидарности" подчеркнул, что именно "ограничительная климатическая политика является причиной ликвидации многих фабрик и рабочих мест в нашей стране - в частности, в горнодобывающей, энергетической, автомобильной, сельскохозяйственной и металлургической отраслях".

https://ria.ru/20250207/polsha-1997968622.html

https://ria.ru/20241231/duda-1992195095.html

https://ria.ru/20250101/polsha-1992208088.html

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Протесты польских фермеров в Гданьске, где проходит выездное заседание Еврокомиссии Польские фермеры вышли на акцию протеста в Гданьске, где проходит выездное заседание Еврокомиссии. Аграрии выступают против "зеленого курса" ЕС, который предусматривает ужесточение экологических норм в сельском хозяйстве. 2025-02-07T14:28 true PT1M52S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, польша, гданьск, европа, дональд туск, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, солидарность