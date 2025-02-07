Сотрудник приморского ГУ МЧС погиб вместе с вице-губернатором Ефремовым
Сотрудник приморского ГУ МЧС Иваровский погиб вместе с экс-командиром "Тигра"
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкЦеремония возложения цветов к мемориалу в память о погибших бойцах добровольческого отряда "Тигр"
Церемония возложения цветов к мемориалу в память о погибших бойцах добровольческого отряда "Тигр". Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 7 фев – РИА Новости. Сотрудник ГУ МЧС России по Приморскому краю Александр Иваровский погиб, выполняя задачи специальной военной операции вместе с экс-командиром добровольческого отряда "Тигр", вице-губернатором Приморья Сергеем Ефремовым.
Ранее губернатор Приморья Олег Кожемяко сообщил, что Ефремов погиб, выполняя боевые задачи в Курской области. Председатель законодательного собрания ЕАО Роман Бойко, выражая соболезнования, написал в своем Telegram-канале, что военный автомобиль, в котором находился Ефремов и еще один офицер - заместитель командира БАРС Александр Иваровский - подорвался на мине. Бойко отмечал, что с обоими он был знаком еще со времени, когда работал в МЧС России. Власти Приморья после церемонии возложения цветов в память о погибших сообщали, что ее посвятили Ефремову и еще двум бойцам отряда Сергею Дмитриеву и Александру Иваровскому.
"МЧС России скорбит о гибели Александра Иваровского. Второго февраля при выполнении специальных задач в зоне СВО погиб 45-летний Александр Иваровский. Трагедия произошла при рекогносцировке маршрута движения от села Новоивановка к поселку Никольский", - говорится в сообщении МЧС России.
Отмечается, что в сентябре 2023 года сотрудник ГУ МЧС России по Приморскому краю Иваровский стал добровольцем в составе 22 отряда БАРС "Тигр".
С 2001 по 2004 года он принимал участие в проведении контртеррористической операции на территории Северо-Кавказского региона. Награжден медалью "За воинскую доблесть" и нагрудными знаками "За службу на Кавказе", "Участник боевых действий", "За верность долгу".
МЧС России выражает соболезнования родным и близким погибшего.
Ефремов был первым командиром приморского добровольческого батальона "Тигр". В 2024 году его назначили вице-губернатором Приморья, он курировал внутриполитический блок правительства региона. Летом 2024 года вице-губернатор Ефремов вновь возглавил отряд "Тигр" из бойцов, вернувшихся из зоны спецоперации, который принял участие в боях с ВСУ на курском направлении. За свой вклад в службу он был удостоен ряда наград, в том числе Георгиевского креста, почётного звания "Герой ДНР" и "Герой Приморского края".