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Сотрудник приморского ГУ МЧС погиб вместе с вице-губернатором Ефремовым - РИА Новости, 07.02.2025
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03:46 07.02.2025 (обновлено: 05:24 07.02.2025)
https://ria.ru/20250207/primore-1997864637.html
Сотрудник приморского ГУ МЧС погиб вместе с вице-губернатором Ефремовым
Сотрудник приморского ГУ МЧС погиб вместе с вице-губернатором Ефремовым - РИА Новости, 07.02.2025
Сотрудник приморского ГУ МЧС погиб вместе с вице-губернатором Ефремовым
Сотрудник ГУ МЧС России по Приморскому краю Александр Иваровский погиб, выполняя задачи специальной военной операции вместе с экс-командиром добровольческого... РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T03:46:00+03:00
2025-02-07T05:24:00+03:00
общество
справки
россия
приморский край
курская область
сергей ефремов
олег кожемяко
сергей дмитриев
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ВЛАДИВОСТОК, 7 фев – РИА Новости. Сотрудник ГУ МЧС России по Приморскому краю Александр Иваровский погиб, выполняя задачи специальной военной операции вместе с экс-командиром добровольческого отряда "Тигр", вице-губернатором Приморья Сергеем Ефремовым. Ранее губернатор Приморья Олег Кожемяко сообщил, что Ефремов погиб, выполняя боевые задачи в Курской области. Председатель законодательного собрания ЕАО Роман Бойко, выражая соболезнования, написал в своем Telegram-канале, что военный автомобиль, в котором находился Ефремов и еще один офицер - заместитель командира БАРС Александр Иваровский - подорвался на мине. Бойко отмечал, что с обоими он был знаком еще со времени, когда работал в МЧС России. Власти Приморья после церемонии возложения цветов в память о погибших сообщали, что ее посвятили Ефремову и еще двум бойцам отряда Сергею Дмитриеву и Александру Иваровскому. "МЧС России скорбит о гибели Александра Иваровского. Второго февраля при выполнении специальных задач в зоне СВО погиб 45-летний Александр Иваровский. Трагедия произошла при рекогносцировке маршрута движения от села Новоивановка к поселку Никольский", - говорится в сообщении МЧС России. Отмечается, что в сентябре 2023 года сотрудник ГУ МЧС России по Приморскому краю Иваровский стал добровольцем в составе 22 отряда БАРС "Тигр". С 2001 по 2004 года он принимал участие в проведении контртеррористической операции на территории Северо-Кавказского региона. Награжден медалью "За воинскую доблесть" и нагрудными знаками "За службу на Кавказе", "Участник боевых действий", "За верность долгу". МЧС России выражает соболезнования родным и близким погибшего. Ефремов был первым командиром приморского добровольческого батальона "Тигр". В 2024 году его назначили вице-губернатором Приморья, он курировал внутриполитический блок правительства региона. Летом 2024 года вице-губернатор Ефремов вновь возглавил отряд "Тигр" из бойцов, вернувшихся из зоны спецоперации, который принял участие в боях с ВСУ на курском направлении. За свой вклад в службу он был удостоен ряда наград, в том числе Георгиевского креста, почётного звания "Герой ДНР" и "Герой Приморского края".
https://ria.ru/20250203/efremov-1996949139.html
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общество, справки, россия, приморский край, курская область, сергей ефремов, олег кожемяко, сергей дмитриев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вооруженные силы украины
Общество, Справки, Россия, Приморский край, Курская область, Сергей Ефремов, Олег Кожемяко, Сергей Дмитриев, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Вооруженные силы Украины
Сотрудник приморского ГУ МЧС погиб вместе с вице-губернатором Ефремовым

Сотрудник приморского ГУ МЧС Иваровский погиб вместе с экс-командиром "Тигра"

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкЦеремония возложения цветов к мемориалу в память о погибших бойцах добровольческого отряда "Тигр"
Церемония возложения цветов к мемориалу в память о погибших бойцах добровольческого отряда Тигр - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Церемония возложения цветов к мемориалу в память о погибших бойцах добровольческого отряда "Тигр". Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 7 фев – РИА Новости. Сотрудник ГУ МЧС России по Приморскому краю Александр Иваровский погиб, выполняя задачи специальной военной операции вместе с экс-командиром добровольческого отряда "Тигр", вице-губернатором Приморья Сергеем Ефремовым.
Ранее губернатор Приморья Олег Кожемяко сообщил, что Ефремов погиб, выполняя боевые задачи в Курской области. Председатель законодательного собрания ЕАО Роман Бойко, выражая соболезнования, написал в своем Telegram-канале, что военный автомобиль, в котором находился Ефремов и еще один офицер - заместитель командира БАРС Александр Иваровский - подорвался на мине. Бойко отмечал, что с обоими он был знаком еще со времени, когда работал в МЧС России. Власти Приморья после церемонии возложения цветов в память о погибших сообщали, что ее посвятили Ефремову и еще двум бойцам отряда Сергею Дмитриеву и Александру Иваровскому.
Погибший в Курской области вице-губернатор Приморья о планах по адаптации солдат к мирной жизни - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
Ефремов рассказал, как собирался возвращать солдат к мирной жизни
3 февраля, 06:54
"МЧС России скорбит о гибели Александра Иваровского. Второго февраля при выполнении специальных задач в зоне СВО погиб 45-летний Александр Иваровский. Трагедия произошла при рекогносцировке маршрута движения от села Новоивановка к поселку Никольский", - говорится в сообщении МЧС России.
Отмечается, что в сентябре 2023 года сотрудник ГУ МЧС России по Приморскому краю Иваровский стал добровольцем в составе 22 отряда БАРС "Тигр".
С 2001 по 2004 года он принимал участие в проведении контртеррористической операции на территории Северо-Кавказского региона. Награжден медалью "За воинскую доблесть" и нагрудными знаками "За службу на Кавказе", "Участник боевых действий", "За верность долгу".
МЧС России выражает соболезнования родным и близким погибшего.
Ефремов был первым командиром приморского добровольческого батальона "Тигр". В 2024 году его назначили вице-губернатором Приморья, он курировал внутриполитический блок правительства региона. Летом 2024 года вице-губернатор Ефремов вновь возглавил отряд "Тигр" из бойцов, вернувшихся из зоны спецоперации, который принял участие в боях с ВСУ на курском направлении. За свой вклад в службу он был удостоен ряда наград, в том числе Георгиевского креста, почётного звания "Герой ДНР" и "Герой Приморского края".
Представители органов власти и ветераны добровольческого отряда Тигр во вторник во Владивостоке возложили цветы в память о погибшем в Курской области первом командире этого отряда, вице-губернаторе Приморья Сергее Ефремове - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
Погибшего в Курской области Ефремова могут похоронить на следующей неделе
5 февраля, 00:59
 
ОбществоСправкиРоссияПриморский крайКурская областьСергей ЕфремовОлег КожемякоСергей ДмитриевМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Вооруженные силы Украины
 
 
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