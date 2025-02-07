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Сотрудник приморского ГУ МЧС погиб вместе с вице-губернатором Ефремовым

Сотрудник приморского ГУ МЧС погиб вместе с вице-губернатором Ефремовым - РИА Новости, 07.02.2025

Сотрудник приморского ГУ МЧС погиб вместе с вице-губернатором Ефремовым

Сотрудник ГУ МЧС России по Приморскому краю Александр Иваровский погиб, выполняя задачи специальной военной операции вместе с экс-командиром добровольческого... РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T03:46:00+03:00

2025-02-07T03:46:00+03:00

2025-02-07T05:24:00+03:00

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ВЛАДИВОСТОК, 7 фев – РИА Новости. Сотрудник ГУ МЧС России по Приморскому краю Александр Иваровский погиб, выполняя задачи специальной военной операции вместе с экс-командиром добровольческого отряда "Тигр", вице-губернатором Приморья Сергеем Ефремовым. Ранее губернатор Приморья Олег Кожемяко сообщил, что Ефремов погиб, выполняя боевые задачи в Курской области. Председатель законодательного собрания ЕАО Роман Бойко, выражая соболезнования, написал в своем Telegram-канале, что военный автомобиль, в котором находился Ефремов и еще один офицер - заместитель командира БАРС Александр Иваровский - подорвался на мине. Бойко отмечал, что с обоими он был знаком еще со времени, когда работал в МЧС России. Власти Приморья после церемонии возложения цветов в память о погибших сообщали, что ее посвятили Ефремову и еще двум бойцам отряда Сергею Дмитриеву и Александру Иваровскому. "МЧС России скорбит о гибели Александра Иваровского. Второго февраля при выполнении специальных задач в зоне СВО погиб 45-летний Александр Иваровский. Трагедия произошла при рекогносцировке маршрута движения от села Новоивановка к поселку Никольский", - говорится в сообщении МЧС России. Отмечается, что в сентябре 2023 года сотрудник ГУ МЧС России по Приморскому краю Иваровский стал добровольцем в составе 22 отряда БАРС "Тигр". С 2001 по 2004 года он принимал участие в проведении контртеррористической операции на территории Северо-Кавказского региона. Награжден медалью "За воинскую доблесть" и нагрудными знаками "За службу на Кавказе", "Участник боевых действий", "За верность долгу". МЧС России выражает соболезнования родным и близким погибшего. Ефремов был первым командиром приморского добровольческого батальона "Тигр". В 2024 году его назначили вице-губернатором Приморья, он курировал внутриполитический блок правительства региона. Летом 2024 года вице-губернатор Ефремов вновь возглавил отряд "Тигр" из бойцов, вернувшихся из зоны спецоперации, который принял участие в боях с ВСУ на курском направлении. За свой вклад в службу он был удостоен ряда наград, в том числе Георгиевского креста, почётного звания "Герой ДНР" и "Герой Приморского края".

https://ria.ru/20250203/efremov-1996949139.html

https://ria.ru/20250205/efremov-1997406486.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, справки, россия, приморский край, курская область, сергей ефремов, олег кожемяко, сергей дмитриев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вооруженные силы украины