https://ria.ru/20250207/prigovor-1998082280.html

В Петербурге бизнесмен получил 11 лет за связь с террористами

В Петербурге бизнесмен получил 11 лет за связь с террористами - РИА Новости, 07.02.2025

В Петербурге бизнесмен получил 11 лет за связь с террористами

Гендиректор фирмы по продаже производственного электротехнического оборудования из Санкт-Петербурга приговорен к 11 годам за участие в запрещенной в РФ... РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T21:51:00+03:00

2025-02-07T21:51:00+03:00

2025-02-07T21:53:00+03:00

происшествия

санкт-петербург

россия

украина

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 фев - РИА Новости. Гендиректор фирмы по продаже производственного электротехнического оборудования из Санкт-Петербурга приговорен к 11 годам за участие в запрещенной в РФ террористической организации "Легион "Свобода России"*, для которой он собирал и передавал на Украину координаты объектов связи, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах города. "Сегодня Первый Западный окружной военный суд вынес обвинительный приговор 38-летнему местному жителю, который отправил анкету со своими данными для вступления в "Легион "Свобода России"*. Суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.5 УК РФ "Участие в деятельности террористической организации" и назначил наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания 3 лет в тюрьме и 8 лет колонии строгого режима", - сказал собеседник агентства.По его информации, бизнесмен выполнил несколько заданий террористов, в том числе по выявлению координат объектов связи в Санкт-Петербурге. "Сам осужденный является генеральным директором фирмы по оптовой торговле производственным электротехническим оборудованием, которая сотрудничала с предприятием военно-промышленного комплекса", - добавил источник. Мужчина был задержан в октябре 2024 года.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20250128/sud-1995886216.html

https://ria.ru/20240930/prigovor-1975590120.html

санкт-петербург

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, санкт-петербург, россия, украина