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В Петербурге бизнесмен получил 11 лет за связь с террористами - РИА Новости, 07.02.2025
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21:51 07.02.2025 (обновлено: 21:53 07.02.2025)
https://ria.ru/20250207/prigovor-1998082280.html
В Петербурге бизнесмен получил 11 лет за связь с террористами
В Петербурге бизнесмен получил 11 лет за связь с террористами - РИА Новости, 07.02.2025
В Петербурге бизнесмен получил 11 лет за связь с террористами
Гендиректор фирмы по продаже производственного электротехнического оборудования из Санкт-Петербурга приговорен к 11 годам за участие в запрещенной в РФ... РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T21:51:00+03:00
2025-02-07T21:53:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 фев - РИА Новости. Гендиректор фирмы по продаже производственного электротехнического оборудования из Санкт-Петербурга приговорен к 11 годам за участие в запрещенной в РФ террористической организации "Легион "Свобода России"*, для которой он собирал и передавал на Украину координаты объектов связи, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах города. &quot;Сегодня Первый Западный окружной военный суд вынес обвинительный приговор 38-летнему местному жителю, который отправил анкету со своими данными для вступления в &quot;Легион &quot;Свобода России&quot;*. Суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.5 УК РФ &quot;Участие в деятельности террористической организации&quot; и назначил наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания 3 лет в тюрьме и 8 лет колонии строгого режима&quot;, - сказал собеседник агентства.По его информации, бизнесмен выполнил несколько заданий террористов, в том числе по выявлению координат объектов связи в Санкт-Петербурге. "Сам осужденный является генеральным директором фирмы по оптовой торговле производственным электротехническим оборудованием, которая сотрудничала с предприятием военно-промышленного комплекса", - добавил источник. Мужчина был задержан в октябре 2024 года.* Террористическая организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20250128/sud-1995886216.html
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происшествия, санкт-петербург, россия, украина
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Украина
В Петербурге бизнесмен получил 11 лет за связь с террористами

В Петербурге главе фирмы дали 11 лет за участие в террористической организации

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 фев - РИА Новости. Гендиректор фирмы по продаже производственного электротехнического оборудования из Санкт-Петербурга приговорен к 11 годам за участие в запрещенной в РФ террористической организации "Легион "Свобода России"*, для которой он собирал и передавал на Украину координаты объектов связи, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах города.
«

"Сегодня Первый Западный окружной военный суд вынес обвинительный приговор 38-летнему местному жителю, который отправил анкету со своими данными для вступления в "Легион "Свобода России"*. Суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.5 УК РФ "Участие в деятельности террористической организации" и назначил наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания 3 лет в тюрьме и 8 лет колонии строгого режима", - сказал собеседник агентства.

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По его информации, бизнесмен выполнил несколько заданий террористов, в том числе по выявлению координат объектов связи в Санкт-Петербурге.
"Сам осужденный является генеральным директором фирмы по оптовой торговле производственным электротехническим оборудованием, которая сотрудничала с предприятием военно-промышленного комплекса", - добавил источник.
Мужчина был задержан в октябре 2024 года.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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