В Петербурге бизнесмен получил 11 лет за связь с террористами
В Петербурге главе фирмы дали 11 лет за участие в террористической организации
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 фев - РИА Новости. Гендиректор фирмы по продаже производственного электротехнического оборудования из Санкт-Петербурга приговорен к 11 годам за участие в запрещенной в РФ террористической организации "Легион "Свобода России"*, для которой он собирал и передавал на Украину координаты объектов связи, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах города.
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"Сегодня Первый Западный окружной военный суд вынес обвинительный приговор 38-летнему местному жителю, который отправил анкету со своими данными для вступления в "Легион "Свобода России"*. Суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.5 УК РФ "Участие в деятельности террористической организации" и назначил наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания 3 лет в тюрьме и 8 лет колонии строгого режима", - сказал собеседник агентства.
По его информации, бизнесмен выполнил несколько заданий террористов, в том числе по выявлению координат объектов связи в Санкт-Петербурге.
"Сам осужденный является генеральным директором фирмы по оптовой торговле производственным электротехническим оборудованием, которая сотрудничала с предприятием военно-промышленного комплекса", - добавил источник.
Мужчина был задержан в октябре 2024 года.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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