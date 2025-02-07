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Решение по снарядам в Колбасне за Россией, заявил глава МИД Приднестровья - РИА Новости, 07.02.2025
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08:00 07.02.2025
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Решение по снарядам в Колбасне за Россией, заявил глава МИД Приднестровья
Решение по снарядам в Колбасне за Россией, заявил глава МИД Приднестровья - РИА Новости, 07.02.2025
Решение по снарядам в Колбасне за Россией, заявил глава МИД Приднестровья
Россия должна определять, будут ли боеприпасы со складов в Колбасне утилизированы, но пока нет диалога по этой теме, заявил в интервью РИА Новости министр... РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T08:00:00+03:00
2025-02-07T08:00:00+03:00
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МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Россия должна определять, будут ли боеприпасы со складов в Колбасне утилизированы, но пока нет диалога по этой теме, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел непризнанного Приднестровья Виталий Игнатьев. "Утилизация больших объемов боеприпасов – сложный технологический процесс, реализовать его в текущих региональных условиях непросто. Решение остается за Российской Федерацией, но, очевидно, что оно будет приниматься с учетом совокупности факторов безопасности, контекста взаимоотношений со странами региона, транзитных аспектов и так далее. Сейчас ситуация все же иная, чем в 2019 году. Пока мы не наблюдаем диалога по этой теме", - сказал Игнатьев в беседе с агентством. Он добавил, что российские военные объекты в Приднестровье, в том числе склад боеприпасов в Колбасне, функционируют в штатном режиме в контексте кризиса. "Соответственно, условия для российских военнослужащих обеспечиваются с учетом кризисных обстоятельств в республике", - подчеркнул министр. В Приднестровье находится оперативная группа российских войск (ОГРВ), преемница 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР была переведена под юрисдикцию России. Основная ее задача - охрана складов с боеприпасами в селе Колбасна у границы с Украиной, одних из самых больших в Европе. С инициативой о вывозе или ликвидации боеприпасов со складов в Приднестровье во время визита в Молдавию в 2019 году выступил бывший тогда министром обороны РФ Сергей Шойгу, однако стороны так и не приступили к разработке совместного плана. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.00 мск.
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россия, ссср, украина, виталий игнатьев, сергей шойгу, в мире
Россия, СССР, Украина, Виталий Игнатьев, Сергей Шойгу, В мире
Решение по снарядам в Колбасне за Россией, заявил глава МИД Приднестровья

Глава МИД Приднестровья Игнатьев: Россия решит вопрос по боеприпасам в Колбасне

© Фото предоставлено пресс-службой МИД ПМРГлава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев
Глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© Фото предоставлено пресс-службой МИД ПМР
Глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев. Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Россия должна определять, будут ли боеприпасы со складов в Колбасне утилизированы, но пока нет диалога по этой теме, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел непризнанного Приднестровья Виталий Игнатьев.
"Утилизация больших объемов боеприпасов – сложный технологический процесс, реализовать его в текущих региональных условиях непросто. Решение остается за Российской Федерацией, но, очевидно, что оно будет приниматься с учетом совокупности факторов безопасности, контекста взаимоотношений со странами региона, транзитных аспектов и так далее. Сейчас ситуация все же иная, чем в 2019 году. Пока мы не наблюдаем диалога по этой теме", - сказал Игнатьев в беседе с агентством.
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Он добавил, что российские военные объекты в Приднестровье, в том числе склад боеприпасов в Колбасне, функционируют в штатном режиме в контексте кризиса.
"Соответственно, условия для российских военнослужащих обеспечиваются с учетом кризисных обстоятельств в республике", - подчеркнул министр.
В Приднестровье находится оперативная группа российских войск (ОГРВ), преемница 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР была переведена под юрисдикцию России. Основная ее задача - охрана складов с боеприпасами в селе Колбасна у границы с Украиной, одних из самых больших в Европе. С инициативой о вывозе или ликвидации боеприпасов со складов в Приднестровье во время визита в Молдавию в 2019 году выступил бывший тогда министром обороны РФ Сергей Шойгу, однако стороны так и не приступили к разработке совместного плана.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.00 мск.
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