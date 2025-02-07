https://ria.ru/20250207/poshliny-1998019028.html

США и ЕС пока не обсуждали вопрос пошлин, заявила фон дер Ляйен

США и ЕС пока не обсуждали вопрос пошлин, заявила фон дер Ляйен - РИА Новости, 07.02.2025

США и ЕС пока не обсуждали вопрос пошлин, заявила фон дер Ляйен

США и Евросоюз пока не ведут переговоры по вопросу пошлин, в Брюсселе ждут сигнала от Вашингтона, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T16:55:00+03:00

2025-02-07T16:55:00+03:00

2025-02-07T18:08:00+03:00

сша

вашингтон (штат)

еврокомиссия

евросоюз

брюссель

урсула фон дер ляйен

введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 7 фев - РИА Новости. США и Евросоюз пока не ведут переговоры по вопросу пошлин, в Брюсселе ждут сигнала от Вашингтона, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен."Дискуссии могут быть только в том случае, если будет изначальный импульс", - сказала фон дер Ляйен, отвечая на вопрос журналистов в Польше о том, когда начнутся переговоры по пошлинам между ЕС и США.Она напомнила, что торговля США и ЕС оценивается в 1,5 триллиона евро, и от этой торговли зависят рабочие места, как в ЕС, так в США.

https://ria.ru/20250203/poshliny-1996938044.html

сша

вашингтон (штат)

брюссель

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сша, вашингтон (штат), еврокомиссия, евросоюз, брюссель, урсула фон дер ляйен, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады, в мире