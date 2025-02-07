https://ria.ru/20250207/poshliny-1998019028.html
США и ЕС пока не обсуждали вопрос пошлин, заявила фон дер Ляйен
США и ЕС пока не обсуждали вопрос пошлин, заявила фон дер Ляйен - РИА Новости, 07.02.2025
США и ЕС пока не обсуждали вопрос пошлин, заявила фон дер Ляйен
США и Евросоюз пока не ведут переговоры по вопросу пошлин, в Брюсселе ждут сигнала от Вашингтона, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T16:55:00+03:00
2025-02-07T16:55:00+03:00
2025-02-07T18:08:00+03:00
сша
вашингтон (штат)
еврокомиссия
евросоюз
брюссель
урсула фон дер ляйен
введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0a/1951881209_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_37c10a94f4414b635574875eaf671d8b.jpg
БРЮССЕЛЬ, 7 фев - РИА Новости. США и Евросоюз пока не ведут переговоры по вопросу пошлин, в Брюсселе ждут сигнала от Вашингтона, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен."Дискуссии могут быть только в том случае, если будет изначальный импульс", - сказала фон дер Ляйен, отвечая на вопрос журналистов в Польше о том, когда начнутся переговоры по пошлинам между ЕС и США.Она напомнила, что торговля США и ЕС оценивается в 1,5 триллиона евро, и от этой торговли зависят рабочие места, как в ЕС, так в США.
https://ria.ru/20250203/poshliny-1996938044.html
сша
вашингтон (штат)
брюссель
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0a/1951881209_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4880b3d26773b97076f823e5319c4c34.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, вашингтон (штат), еврокомиссия, евросоюз, брюссель, урсула фон дер ляйен, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады, в мире
США, Вашингтон (штат), Еврокомиссия, Евросоюз, Брюссель, Урсула фон дер Ляйен, Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады, В мире
США и ЕС пока не обсуждали вопрос пошлин, заявила фон дер Ляйен
фон дер Ляйен: США и ЕС пока не ведут переговоры по вопросу пошлин