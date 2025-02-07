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США и ЕС пока не обсуждали вопрос пошлин, заявила фон дер Ляйен - РИА Новости, 07.02.2025
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16:55 07.02.2025 (обновлено: 18:08 07.02.2025)
https://ria.ru/20250207/poshliny-1998019028.html
США и ЕС пока не обсуждали вопрос пошлин, заявила фон дер Ляйен
США и ЕС пока не обсуждали вопрос пошлин, заявила фон дер Ляйен - РИА Новости, 07.02.2025
США и ЕС пока не обсуждали вопрос пошлин, заявила фон дер Ляйен
США и Евросоюз пока не ведут переговоры по вопросу пошлин, в Брюсселе ждут сигнала от Вашингтона, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. РИА Новости, 07.02.2025
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сша
вашингтон (штат)
еврокомиссия
евросоюз
брюссель
урсула фон дер ляйен
введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 7 фев - РИА Новости. США и Евросоюз пока не ведут переговоры по вопросу пошлин, в Брюсселе ждут сигнала от Вашингтона, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен."Дискуссии могут быть только в том случае, если будет изначальный импульс", - сказала фон дер Ляйен, отвечая на вопрос журналистов в Польше о том, когда начнутся переговоры по пошлинам между ЕС и США.Она напомнила, что торговля США и ЕС оценивается в 1,5 триллиона евро, и от этой торговли зависят рабочие места, как в ЕС, так в США.
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сша
вашингтон (штат)
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сша, вашингтон (штат), еврокомиссия, евросоюз, брюссель, урсула фон дер ляйен, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады, в мире
США, Вашингтон (штат), Еврокомиссия, Евросоюз, Брюссель, Урсула фон дер Ляйен, Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады, В мире
США и ЕС пока не обсуждали вопрос пошлин, заявила фон дер Ляйен

фон дер Ляйен: США и ЕС пока не ведут переговоры по вопросу пошлин

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertГлава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 7 фев - РИА Новости. США и Евросоюз пока не ведут переговоры по вопросу пошлин, в Брюсселе ждут сигнала от Вашингтона, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
"Дискуссии могут быть только в том случае, если будет изначальный импульс", - сказала фон дер Ляйен, отвечая на вопрос журналистов в Польше о том, когда начнутся переговоры по пошлинам между ЕС и США.
Она напомнила, что торговля США и ЕС оценивается в 1,5 триллиона евро, и от этой торговли зависят рабочие места, как в ЕС, так в США.
Роберт Хабек - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
Вице-канцлер ФРГ заявил о готовности ЕС ввести ответные пошлины против США
3 февраля, 00:50
 
СШАВашингтон (штат)ЕврокомиссияЕвросоюзБрюссельУрсула фон дер ЛяйенВведение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и КанадыВ мире
 
 
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