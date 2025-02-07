https://ria.ru/20250207/polsha-1997968622.html

В Гданьске фермеры освистали фон дер Ляйен

В Гданьске фермеры освистали фон дер Ляйен - РИА Новости, 07.02.2025

В Гданьске фермеры освистали фон дер Ляйен

Польские фермеры освистали главу Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен в Гданьске, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T14:16:00+03:00

2025-02-07T14:16:00+03:00

2025-02-07T15:27:00+03:00

в мире

поморское воеводство

польша

урсула фон дер ляйен

еврокомиссия

гданьск

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ВАРШАВА, 7 фев — РИА Новости. Польские фермеры освистали главу Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен в Гданьске, передает корреспондент РИА Новости. Глава ЕК вместе с коллегией комиссаров принимает участие в выездном заседании Еврокомиссии, которое проходит в столице Поморского воеводства Польши по случаю председательства Варшавы в Европейском союзе. Увидев въезжающие автомобили с делегацией у Центра европейской солидарности, протестующие стали свистеть, бить в барабаны, дудеть в горны и кричать "Прочь, Урсула! Прочь, Урсула".Крупнейший польский профсоюз "Солидарность" проводит многочисленную акцию протеста в Гданьске. Фермеры выступают против зеленого курса Евросоюза, который предусматривает ужесточение экологических норм в сельском хозяйстве — и, как следствие, рост себестоимости продукции.Председатель профсоюза "Солидарность" Петр Дуда подчеркнул, что именно ограничительная климатическая политика стала причиной закрытия многих фабрик и сокращений рабочих мест в стране. В частности, это произошло в таких отраслях, как горнодобывающая, энергетическая, автомобильная, сельскохозяйственная и металлургическая.

https://ria.ru/20250207/udobreniya-1997809222.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Протесты польских фермеров в Гданьске, где проходит выездное заседание Еврокомиссии Польские фермеры вышли на акцию протеста в Гданьске, где проходит выездное заседание Еврокомиссии. Аграрии выступают против "зеленого курса" ЕС, который предусматривает ужесточение экологических норм в сельском хозяйстве. 2025-02-07T14:16 true PT1M52S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, поморское воеводство, польша, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, гданьск