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В Гданьске фермеры освистали фон дер Ляйен
В Гданьске фермеры освистали фон дер Ляйен - РИА Новости, 07.02.2025
В Гданьске фермеры освистали фон дер Ляйен
Польские фермеры освистали главу Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен в Гданьске, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T14:16:00+03:00
2025-02-07T14:16:00+03:00
2025-02-07T15:27:00+03:00
в мире
поморское воеводство
польша
урсула фон дер ляйен
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гданьск
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ВАРШАВА, 7 фев — РИА Новости. Польские фермеры освистали главу Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен в Гданьске, передает корреспондент РИА Новости. Глава ЕК вместе с коллегией комиссаров принимает участие в выездном заседании Еврокомиссии, которое проходит в столице Поморского воеводства Польши по случаю председательства Варшавы в Европейском союзе. Увидев въезжающие автомобили с делегацией у Центра европейской солидарности, протестующие стали свистеть, бить в барабаны, дудеть в горны и кричать "Прочь, Урсула! Прочь, Урсула".Крупнейший польский профсоюз "Солидарность" проводит многочисленную акцию протеста в Гданьске. Фермеры выступают против зеленого курса Евросоюза, который предусматривает ужесточение экологических норм в сельском хозяйстве — и, как следствие, рост себестоимости продукции.Председатель профсоюза "Солидарность" Петр Дуда подчеркнул, что именно ограничительная климатическая политика стала причиной закрытия многих фабрик и сокращений рабочих мест в стране. В частности, это произошло в таких отраслях, как горнодобывающая, энергетическая, автомобильная, сельскохозяйственная и металлургическая.
https://ria.ru/20250207/udobreniya-1997809222.html
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Протесты польских фермеров в Гданьске, где проходит выездное заседание Еврокомиссии
Польские фермеры вышли на акцию протеста в Гданьске, где проходит выездное заседание Еврокомиссии. Аграрии выступают против "зеленого курса" ЕС, который предусматривает ужесточение экологических норм в сельском хозяйстве.
2025-02-07T14:16
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в мире, поморское воеводство, польша, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, гданьск
В мире, Поморское воеводство, Польша, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, Гданьск
В Гданьске фермеры освистали фон дер Ляйен
Польские фермеры освистали фон дер Ляйен в Гданьске на выездном заседании ЕК