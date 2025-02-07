https://ria.ru/20250207/pmr-1997884533.html

Экспорт из Приднестровья в Россию упал в четыре раза из-за блокады Кишинева

Экспорт из Приднестровья в Россию упал в четыре раза из-за блокады Кишинева - РИА Новости, 07.02.2025

Экспорт из Приднестровья в Россию упал в четыре раза из-за блокады Кишинева

Экспорт из Приднестровья в Россию с 2021 года упал в четыре раза из-за блокады со стороны Кишинева, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел... РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T09:06:00+03:00

2025-02-07T09:06:00+03:00

2025-02-07T09:06:00+03:00

россия

кишинев

приднестровская молдавская республика

виталий игнатьев

экономика

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МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Экспорт из Приднестровья в Россию с 2021 года упал в четыре раза из-за блокады со стороны Кишинева, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Виталий Игнатьев. "Существуют и объективные сложности с логистикой. В результате приднестровский экспорт в Россию с 2021 года сократился в 4 раза", - сказал Игнатьев в беседе с агентством. Он добавил, что российско-приднестровское сотрудничество осложнилось в результате действий со стороны молдавских властей. "В этом контексте негативное воздействие оказали блокадные действия Молдовы. Под немотивированные ограничения со стороны Республики Молдовы попал вывоз промышленных товаров из Приднестровья, вследствие чего остановились пять крупных заводов, преимущественно ориентированных на российский рынок", - подчеркнул Игнатьев. Читайте полный текст интервью Виталия Игнатьева >>

https://ria.ru/20250206/pmr-1997809660.html

https://ria.ru/20250206/moldaviya-1997853801.html

россия

кишинев

приднестровская молдавская республика

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россия, кишинев, приднестровская молдавская республика, виталий игнатьев, экономика