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Экспорт из Приднестровья в Россию упал в четыре раза из-за блокады Кишинева
Экспорт из Приднестровья в Россию упал в четыре раза из-за блокады Кишинева - РИА Новости, 07.02.2025
Экспорт из Приднестровья в Россию упал в четыре раза из-за блокады Кишинева
Экспорт из Приднестровья в Россию с 2021 года упал в четыре раза из-за блокады со стороны Кишинева, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел... РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T09:06:00+03:00
2025-02-07T09:06:00+03:00
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МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Экспорт из Приднестровья в Россию с 2021 года упал в четыре раза из-за блокады со стороны Кишинева, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Виталий Игнатьев. "Существуют и объективные сложности с логистикой. В результате приднестровский экспорт в Россию с 2021 года сократился в 4 раза", - сказал Игнатьев в беседе с агентством. Он добавил, что российско-приднестровское сотрудничество осложнилось в результате действий со стороны молдавских властей. "В этом контексте негативное воздействие оказали блокадные действия Молдовы. Под немотивированные ограничения со стороны Республики Молдовы попал вывоз промышленных товаров из Приднестровья, вследствие чего остановились пять крупных заводов, преимущественно ориентированных на российский рынок", - подчеркнул Игнатьев. Читайте полный текст интервью Виталия Игнатьева >>
https://ria.ru/20250206/pmr-1997809660.html
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россия, кишинев, приднестровская молдавская республика, виталий игнатьев, экономика
Россия, Кишинев, Приднестровская Молдавская Республика, Виталий Игнатьев, Экономика
Экспорт из Приднестровья в Россию упал в четыре раза из-за блокады Кишинева
Игнатьев: экспорт из ПМР в Россию упал в четыре раза из-за блокады Кишинева