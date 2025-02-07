Рейтинг@Mail.ru
Экспорт из Приднестровья в Россию упал в четыре раза из-за блокады Кишинева - РИА Новости, 07.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:06 07.02.2025
https://ria.ru/20250207/pmr-1997884533.html
Экспорт из Приднестровья в Россию упал в четыре раза из-за блокады Кишинева
Экспорт из Приднестровья в Россию упал в четыре раза из-за блокады Кишинева - РИА Новости, 07.02.2025
Экспорт из Приднестровья в Россию упал в четыре раза из-за блокады Кишинева
Экспорт из Приднестровья в Россию с 2021 года упал в четыре раза из-за блокады со стороны Кишинева, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел... РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T09:06:00+03:00
2025-02-07T09:06:00+03:00
россия
кишинев
приднестровская молдавская республика
виталий игнатьев
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/15/1904311341_0:35:901:542_1920x0_80_0_0_ed874c690ac4988c167577a320f3b678.jpg
МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Экспорт из Приднестровья в Россию с 2021 года упал в четыре раза из-за блокады со стороны Кишинева, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Виталий Игнатьев. "Существуют и объективные сложности с логистикой. В результате приднестровский экспорт в Россию с 2021 года сократился в 4 раза", - сказал Игнатьев в беседе с агентством. Он добавил, что российско-приднестровское сотрудничество осложнилось в результате действий со стороны молдавских властей. "В этом контексте негативное воздействие оказали блокадные действия Молдовы. Под немотивированные ограничения со стороны Республики Молдовы попал вывоз промышленных товаров из Приднестровья, вследствие чего остановились пять крупных заводов, преимущественно ориентированных на российский рынок", - подчеркнул Игнатьев. Читайте полный текст интервью Виталия Игнатьева &gt;&gt;
https://ria.ru/20250206/pmr-1997809660.html
https://ria.ru/20250206/moldaviya-1997853801.html
россия
кишинев
приднестровская молдавская республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/15/1904311341_153:0:901:561_1920x0_80_0_0_e8c0dccd452867e606ddd9f3c37afe53.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, кишинев, приднестровская молдавская республика, виталий игнатьев, экономика
Россия, Кишинев, Приднестровская Молдавская Республика, Виталий Игнатьев, Экономика
Экспорт из Приднестровья в Россию упал в четыре раза из-за блокады Кишинева

Игнатьев: экспорт из ПМР в Россию упал в четыре раза из-за блокады Кишинева

© Министерство иностранных дел ПМРМинистр иностранных дел Приднестровья Виталий Игнатьев
Министр иностранных дел Приднестровья Виталий Игнатьев - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© Министерство иностранных дел ПМР
Министр иностранных дел Приднестровья Виталий Игнатьев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Экспорт из Приднестровья в Россию с 2021 года упал в четыре раза из-за блокады со стороны Кишинева, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Виталий Игнатьев.
"Существуют и объективные сложности с логистикой. В результате приднестровский экспорт в Россию с 2021 года сократился в 4 раза", - сказал Игнатьев в беседе с агентством.
Здание Министерства экономического развития в Тирасполе - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
Спикер парламента Молдавии поставил ПМР условие для получения помощи от ЕС
Вчера, 18:12
Он добавил, что российско-приднестровское сотрудничество осложнилось в результате действий со стороны молдавских властей.
"В этом контексте негативное воздействие оказали блокадные действия Молдовы. Под немотивированные ограничения со стороны Республики Молдовы попал вывоз промышленных товаров из Приднестровья, вследствие чего остановились пять крупных заводов, преимущественно ориентированных на российский рынок", - подчеркнул Игнатьев.
Читайте полный текст интервью Виталия Игнатьева >>
Тирасполь - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
В ПМР назвали последние шаги Молдавии в отношении России бессмысленными
Вчера, 23:45
 
РоссияКишиневПриднестровская Молдавская РеспубликаВиталий ИгнатьевЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала