https://ria.ru/20250207/pridnestrove-1997878363.html

Виталий Игнатьев: террористическая угроза в Приднестровье сохраняется

Виталий Игнатьев: террористическая угроза в Приднестровье сохраняется - РИА Новости, 07.02.2025

Виталий Игнатьев: террористическая угроза в Приднестровье сохраняется

Венгерские компании могут стать посредниками при закупке газа для Приднестровья, заявил глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Виталий... РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T09:00:00+03:00

2025-02-07T09:00:00+03:00

2025-02-07T09:01:00+03:00

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Венгерские компании могут стать посредниками при закупке газа для Приднестровья, заявил глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Виталий Игнатьев. В интервью РИА Новости он также рассказал о деталях поставок российского "гуманитарного газа", о том, почему вывод миротворцев РФ представляется нереалистичным, и из-за чего в Тирасполе сохраняется террористическая угроза.— Виталий Викторович, можете ли вы подтвердить информацию, что Тирасполь и Кишинев согласовали поставки газа до 10 февраля с европейского рынка? Откуда будет получать газ республика после этой даты?— С 1 февраля в Приднестровье поступает газ, закупленный на средства из экстренного финансового гранта Европейского союза. Он предназначен только для обеспечения потребностей населения, работы социальных и медицинских учреждений, а также пищевых производств.Данная помощь выделена на десять дней. За это время крайне необходимо завершить процесс заключения контракта на дальнейшие стабильные поставки голубого топлива в республику, соответствующие переговоры идут.— Глава Приднестровья Вадим Красносельский заявил, что Россия выделит кредит Приднестровью для покупки газа у Молдавии. Выделили ли его и сколько? Есть ли какие-то сроки, когда Тирасполь должен погасить его?— Россия с самого начала кризиса делает все для того, чтобы помочь Приднестровью, не только содействовав выработке практической конструкции поставок газа с европейских рынков, но и согласившись выделить кредит для их оплаты. О деталях этой помощи говорить преждевременно, однако речь идет о финансировании объемов, необходимых исключительно для внутреннего потребления Приднестровской Молдавской Республики.— Когда Приднестровье начнет получать российский "гуманитарный газ", о поставках которого договорился в Москве Красносельский?— Речь не идет о бесплатном газе. Речь идет о предоставленном российской стороной кредите на закупку газа. Надеемся, что устойчивый механизм снабжения Приднестровья газовым ресурсом, разработанный при поддержке Российской Федерации, начнет функционировать после 10 февраля.— Как долго будут продолжаться эти поставки?— Он будет иметь долгосрочный характер.— Какой способ поставок газа проработали Москва и Тирасполь? Через альтернативный Украине "Турецкий поток" или же путем закупки газа на европейском спотовом рынке с помощью компании-посредника?— Закупку газа на европейском рынке для Приднестровья планируется осуществлять при посредничестве компании из Венгрии. Сейчас мы продолжаем работу с венгерской и российской стороной, а также иными участниками, чтобы оформить соответствующую сделку.— Расходы будут компенсироваться российским бюджетом при любом варианте?— Оплачивать поставки будет "Тираспольтрансгаз" за счет средств российского кредита.— В каком объеме предполагается закупать газ?— Что касается объемов, повторюсь, мы говорим о покрытии внутренних потребностей Приднестровья: то есть обеспечение бытовых и промышленных потребителей, теплоснабжения, а также генерации электроэнергии на Молдавской ГРЭС для населения и предприятий.— По вашей оценке, будет ли после 8 февраля в республике продлено чрезвычайное экономическое положение?— Чрезвычайное положение уже продлено. Гуманитарно-энергетический кризис нанес колоссальный урон экономике Приднестровья. Продолжают простаивать основные промышленные предприятия, отчисления которых составляли значительную долю доходов республиканского бюджета. По предварительным оценкам, потери могут составить десятки миллионов долларов. Сохранение особого режима является вынужденной необходимостью.— Как сейчас функционирует склад боеприпасов в Колбасне с учетом кризиса в республике? Там ведь рядом дислокация опергруппа российских войск.— Российские военные объекты в Приднестровье функционируют в штатном режиме. Соответственно, условия для российских военнослужащих обеспечиваются с учетом кризисных обстоятельств в республике.— Обеспечены ли они теплом?— Надо понимать, что в январе централизованного отопления в Приднестровье не было нигде, кроме некоторых социальных и медицинских учреждений.— Видели ли в Тирасполе предложения Владимира Зеленского об обеспечении Приднестровья углем? Ведет ли Кишинев контакты с Киевом по этому поводу и возможно ли, что республика согласится на эту помощь?— Специалистам, в том числе украинским, хорошо известно, что наша ГРЭС может работать только на антраците, в то время как в качестве помощи предлагался газовый уголь, который нельзя использовать на нашей электростанции. Перевод на эту марку угля технически возможен, но требует огромных затрат и большого количества времени. Ни того, ни другого в нашем распоряжении нет. Более того, даже наличие подходящего угля не решило бы всех проблем, поскольку система теплоснабжения Приднестровья работает на газе.Поэтому в приоритете с самого начала было именно скорейшее восстановление газоснабжения республики. Что касается угля, то его запас уже почти исчерпан за месяц кризиса. Насколько мне известно, согласно типовым нормативам и стандартам безопасности, электростанция в Днестровске должна найти способ восполнить выработанные запасы угля.— Какая позиция Тирасполя по поводу шантажа со стороны Кишинева с требованием вывести российских миротворцев из региона? Возможно ли, что Приднестровье согласится на это?— Выдвижение политических требований в разгар гуманитарно-энергетического кризиса, когда сотни тысяч людей зимой остаются без света и тепла, – здесь не просматриваются гуманистические приоритеты. Наоборот. Как известно, Приднестровье многие годы готово к обсуждению любых актуальных вопросов за столом переговоров, но именно молдавская сторона любыми путями избегает зрелого и ответственного взаимодействия.Прекращение или изменение формата действующей миротворческой операции нереалистично и невозможно до того момента, пока конфликт не будет окончательно урегулирован на основе демократических стандартов, что означает также и учет интересов приднестровского народа.— Во время своего визита в Молдавию в 2019 году экс-глава Минобороны РФ Сергей Шойгу предложил вывезти или ликвидировать боеприпасы со складов в Колбасне. Насколько актуальной кажется эта идея сейчас? Может, в планах есть разработка совместного плана? Особенно в нынешней нестабильной ситуации.— Утилизация больших объемов боеприпасов – сложный технологический процесс, реализовать его в текущих региональных условиях непросто. Решение остается за Российской Федерацией, но, очевидно, что оно будет приниматься с учетом совокупности факторов безопасности, контекста взаимоотношений со странами региона, транзитных аспектов и так далее. Сейчас ситуация все же иная, чем в 2019 году. Пока мы не наблюдаем диалога по этой теме.— Служба внешней разведки (СВР) заявила, что ей поступила информация о намерении властей Молдавии разработать план военной операции в Приднестровье. Ознакомились ли в Приднестровье с этой информацией, как оценивает? Опасается ли ПМР попытки силового захвата со стороны Молдавии?— Да, мы знакомы с пресс-релизом. До того момента, пока молдово-приднестровский конфликт не нашел своего справедливого политического решения, а Молдова из года в год оказывает на Приднестровье комплексное давление, нарушая права людей, необходимо принимать во внимание любые возможные сценарии. Именно поэтому всем очевидны востребованность и безальтернативность миротворческой операции под эгидой России, которая продолжает оставаться главным фактором сохранения мира и безопасности на Днестре.— Запланированы ли на 2025 год тренировки с российскими миротворцами в зоне безопасности в Приднестровье? Когда?— Совместные тренировки российских и приднестровских миротворцев проходят на регулярной основе. В этом году они также будут проводиться в соответствии с принятым календарным планом.— Сохраняется ли сегодня угроза терактов в Приднестровье по аналогии с 2022 годом? Насколько, по оценке властей республики, возможен военный конфликт республики с другими странами?— К сожалению, террористическая угроза Приднестровью сохраняется, в том числе по причине игнорирования Молдовой и международным сообществом предыдущих терактов на территории ПМР, а также наших предложений принять участие в их расследовании. В республике продлен "желтый код" террористической опасности.Еще одним вызовом в сфере безопасности является уже упомянутая милитаризация соседней Молдовы, особенно в свете яростного нежелания молдавской стороны подписать совместную Декларацию о приверженности переговорным методам в процессе урегулирования отношений.— Считаете ли вы способным к восстановлению формат "5+2" по урегулированию конфликта в Приднестровье? Ведется ли он сегодня вообще в каком-либо формате?— Формат "5+2" абсолютно не утратил свою актуальность. Это важнейший, международно признанный и практический инструмент урегулирования, имеющий четко зафиксированные принципы и процедуры работы. Де-юре формат существует, никто из участников не заявил об изменении своего статуса. Пауза в его работе, длящаяся уже шестой год, неоправданно затянулась. Уверен, у международных участников усиливается понимание безальтернативности переговорного процесса. Особенно на фоне того, что Кишинев все последние годы отказывается от прямого диалога на уровне руководства сторон.Соответственно, единственным путем придания реального импульса нормальному процессу урегулирования является возобновление функционирования этой площадки, что откроет путь к решению многих накопившихся проблем. Аналогичную позицию разделяет и Российская Федерация.В ходе визита действующего председателя ОБСЕ 9 января мы предложили финской дипломатии подумать над восстановлением работы "5+2". Мы не видим для этого непреодолимых препятствий. Ведь даже встречи политпредставителей и экспертных (рабочих) групп являются во многом производными от данного формата и напрямую с ним связаны.— Как осложнение отношений между Москвой и Кишиневом повлияло на российско-приднестровское сотрудничество в торговле? Продолжается ли сейчас сельскохозяйственный экспорт из Приднестровья в Россию?— Прежде всего, в этом контексте негативное воздействие оказали блокадные действия Молдовы. Под немотивированные ограничения со стороны Республики Молдовы попал вывоз промышленных товаров из Приднестровья, вследствие чего остановились пять крупных заводов, преимущественно ориентированных на российский рынок.Существуют и объективные сложности с логистикой. В результате приднестровский экспорт в Россию с 2021 года сократился в четыре раза.— Планирует ли Красносельский посетить Россию в скором времени?— Как вы знаете, в январе президент Приднестровской Молдавской Республики был в Российской Федерации с рабочим визитом для проведения переговоров относительно энергетического кризиса в Приднестровье и путей его разрешения.Безусловно, двусторонние контакты будут продолжаться на различных уровнях, в том числе на российских площадках. Цель таких контактов –комплексное взаимодействие во имя интересов людей, особенно в условиях кризисов и многочисленных вызовов. И любые уровни и форматы двустороннего сотрудничества, безусловно, должны использоваться для решения приоритетных задач.

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в мире, россия, молдавия, тирасполь, виталий игнатьев, транзит газа через украину