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В Петербурге школьник ударил другого ученика молотком по голове - РИА Новости, 07.02.2025
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13:53 07.02.2025
https://ria.ru/20250207/peterburg-1997959987.html
В Петербурге школьник ударил другого ученика молотком по голове
В Петербурге школьник ударил другого ученика молотком по голове - РИА Новости, 07.02.2025
В Петербурге школьник ударил другого ученика молотком по голове
В Петербурге школьник ударил другого ученика молотком по голове, проводится проверка, сообщила пресс-служба прокуратуры города. РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T13:53:00+03:00
2025-02-07T13:53:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
калининский район
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 фев - РИА Новости. В Петербурге школьник ударил другого ученика молотком по голове, проводится проверка, сообщила пресс-служба прокуратуры города. "Прокуратура Калининского района Санкт-Петербурга проводит проверку по факту конфликта между учащимися в одной из школ на Кондратьевском проспекте. По предварительным данным, один из школьников ударил одноклассника молотком по голове", - говорится в сообщении. В пресс-службе ГУМВД по Петербургу и Ленобласти добавили, что нанесший удар 14-летний школьник ранее уже попадал в поле зрения полиции и состоял на профилактическом учете. "Несовершеннолетний пояснил, что на протяжении последних двух месяцев между ним и потерпевшим происходили регулярные словесные перепалки, в ходе которых тот неоднократно ему угрожал", - рассказали в пресс-службе городского главка МВД. Уточняется, что пострадавший госпитализирован. Полицией по факту произошедшего проводится проверка.
https://ria.ru/20230310/shkolnik-1856968227.html
санкт-петербург
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происшествия, санкт-петербург, калининский район
Происшествия, Санкт-Петербург, Калининский район
В Петербурге школьник ударил другого ученика молотком по голове

Прокуратура: в Петербурге школьник ударил другого ученика молотком по голове

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 фев - РИА Новости. В Петербурге школьник ударил другого ученика молотком по голове, проводится проверка, сообщила пресс-служба прокуратуры города.
"Прокуратура Калининского района Санкт-Петербурга проводит проверку по факту конфликта между учащимися в одной из школ на Кондратьевском проспекте. По предварительным данным, один из школьников ударил одноклассника молотком по голове", - говорится в сообщении.
В пресс-службе ГУМВД по Петербургу и Ленобласти добавили, что нанесший удар 14-летний школьник ранее уже попадал в поле зрения полиции и состоял на профилактическом учете. "Несовершеннолетний пояснил, что на протяжении последних двух месяцев между ним и потерпевшим происходили регулярные словесные перепалки, в ходе которых тот неоднократно ему угрожал", - рассказали в пресс-службе городского главка МВД.
Уточняется, что пострадавший госпитализирован. Полицией по факту произошедшего проводится проверка.
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