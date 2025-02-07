https://ria.ru/20250207/peterburg-1997906401.html

В Петербурге задержали подростков, нападавших на прохожих ради контента

В Петербурге задержали подростков, нападавших на прохожих ради контента - РИА Новости, 07.02.2025

В Петербурге задержали подростков, нападавших на прохожих ради контента

Полиция Петербурга задержала подростков, нападавших на прохожих ради контента в социальных сетях, сообщила пресс-служба ГУМВД по городу и Ленобласти. РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T11:20:00+03:00

2025-02-07T11:20:00+03:00

2025-02-07T11:20:00+03:00

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 фев - РИА Новости. Полиция Петербурга задержала подростков, нападавших на прохожих ради контента в социальных сетях, сообщила пресс-служба ГУМВД по городу и Ленобласти. Ранее сообщалось, что 27 января в 16.40 в ходе мониторинга сети интернет полицейскими был выявлен видеоматериал, на котором зафиксировано нападение на курьера на улице Турку. В этот же день вечером в полицию Фрунзенского района обратился с заявлением пострадавший 26-летний мужчина. Он сообщил, что днем 18 января осуществлял на велосипеде доставку заказу. Услышав сзади шаги, остановился, и в этот момент неизвестный брызнул ему в глаза из перцового баллончика. По данному факту полиция возбудила уголовное дело по части 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство). "В ходе расследования сотрудники полиции Фрунзенского района установили нападавших - двоих 14-летних подростков. Один из них учится в лицее и проживает в Выборгском районе Петербурга, второй – ученик средней школы и проживает во Всеволожском районе Ленобласти. Подростки из хулиганских побуждений напали на прохожего, избили его, а затем выложили видео с инцидентом в мессенджер", - сообщает пресс-служба ГУМВД. Еще двоих треш-блогеров задержали полицейские Василеостровского района. "Оба местных жителя, 15 и 16 лет, подозреваются в том, что 26 января у дома 16/18 по 7-й Линии Василевского острова из хулиганских побуждений напали на 40-летнего дворника, мигранта из Средней Азии. Видео нападения подростки так же разместили в интернете", - добавили в пресс-службе. По данному факту полиция так же возбудила уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство). В пресс-службе регионального главка МВД отметили, что в обоих случаях подростки вместе с родителями были доставлены в полицию и опрошены. С учетом возраста подозреваемых, в ближайшее время уголовные дела будут переданы для дальнейшего расследования в следственные органы СК России.

https://ria.ru/20250205/proverka-1997618091.html

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происшествия, россия, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф)