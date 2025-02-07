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В Кремле прокомментировали закрытие Русского дома в Баку - РИА Новости, 07.02.2025
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12:57 07.02.2025 (обновлено: 13:56 07.02.2025)
https://ria.ru/20250207/peskov-1997941249.html
В Кремле прокомментировали закрытие Русского дома в Баку
В Кремле прокомментировали закрытие Русского дома в Баку - РИА Новости, 07.02.2025
В Кремле прокомментировали закрытие Русского дома в Баку
Москва считает закрытие Русского дома в Баку недоразумением, которое удастся решить через диалог, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T12:57:00+03:00
2025-02-07T13:56:00+03:00
россия
баку
дмитрий песков
в мире
азербайджан
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Москва считает закрытие Русского дома в Баку недоразумением, которое удастся решить через диалог, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.&quot;Мы сожалеем в этой связи. Мы считаем, что это недоразумение, которое удастся урегулировать в результате двусторонних контактов&quot;, — сказал он.При этом Песков подчеркнул, что в любом случае Россия планирует решать эти проблемы через диалог, руководствуясь добрыми традиционными отношениями."Безусловно, мы будем ставить этот вопрос перед нашими коллегами на различных уровнях. Если будут контакты на высшем уровне, то, наверное, мы не исключаем, что этот вопрос может быть поднят и в диалоге двух глав государств", — отметил представитель Кремля.Азербайджан официально направил ноту российской стороне о прекращении деятельности Русского дома в Баку 3 февраля. Там объяснили такой шаг тем, что организация не была зарегистрирована как юрлицо, чем нарушила законодательство республики.Накануне глава Россотрудничества Евгений Примаков выразил надежду, что в Баку найдут разумное решение по вопросу российского культурного центра. При этом он рассказал, что Москва многократно обращалась к МИД и Минюсту Азербайджана с просьбой помочь в регистрации, но не получала ответа. Глава организации подчеркнул, что культурный центр занимался исключительно гумсотрудничеством и не касался политики, раскритиковав сравнение Русского дома с американским USAID.По словам Примакова, сейчас идет работа по линии МИД двух стран. При этом глава Россотрудничества рассказал, что собственник помещения в Баку, которое арендует Русский дом, продает его и предлагает съехать в течение полутора месяцев.
https://ria.ru/20250206/frantsija-1997758600.html
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россия, баку, дмитрий песков, в мире, азербайджан
Россия, Баку, Дмитрий Песков, В мире, Азербайджан
В Кремле прокомментировали закрытие Русского дома в Баку

Песков: Москва сожалеет по поводу закрытия Русского дома в Баку

© РИА Новости / Кямаля Алиева | Перейти в медиабанкРусский дом в Баку
Русский дом в Баку - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© РИА Новости / Кямаля Алиева
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Русский дом в Баку
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Москва считает закрытие Русского дома в Баку недоразумением, которое удастся решить через диалог, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«

"Мы сожалеем в этой связи. Мы считаем, что это недоразумение, которое удастся урегулировать в результате двусторонних контактов", — сказал он.

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При этом Песков подчеркнул, что в любом случае Россия планирует решать эти проблемы через диалог, руководствуясь добрыми традиционными отношениями.
«
"Безусловно, мы будем ставить этот вопрос перед нашими коллегами на различных уровнях. Если будут контакты на высшем уровне, то, наверное, мы не исключаем, что этот вопрос может быть поднят и в диалоге двух глав государств", — отметил представитель Кремля.
Азербайджан официально направил ноту российской стороне о прекращении деятельности Русского дома в Баку 3 февраля. Там объяснили такой шаг тем, что организация не была зарегистрирована как юрлицо, чем нарушила законодательство республики.
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Накануне глава Россотрудничества Евгений Примаков выразил надежду, что в Баку найдут разумное решение по вопросу российского культурного центра. При этом он рассказал, что Москва многократно обращалась к МИД и Минюсту Азербайджана с просьбой помочь в регистрации, но не получала ответа.
Глава организации подчеркнул, что культурный центр занимался исключительно гумсотрудничеством и не касался политики, раскритиковав сравнение Русского дома с американским USAID.
По словам Примакова, сейчас идет работа по линии МИД двух стран.
При этом глава Россотрудничества рассказал, что собственник помещения в Баку, которое арендует Русский дом, продает его и предлагает съехать в течение полутора месяцев.
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