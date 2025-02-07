https://ria.ru/20250207/paskha-1998023944.html

В Совфеде не поддержали идею сделать Пасху выходным днем

В Совфеде не поддержали идею сделать Пасху выходным днем - РИА Новости, 07.02.2025

В Совфеде не поддержали идею сделать Пасху выходным днем

Делать Пасху и день Святой Троицы выходными днями нет необходимости, они и так выпадают на воскресенье, следует также учитывать, что Россия -... РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T17:08:00+03:00

2025-02-07T17:08:00+03:00

2025-02-07T17:08:00+03:00

религия

пасха

совет федерации рф

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595547586_0:593:2587:2048_1920x0_80_0_0_5dd6ecbde7cc7cd5f47725cf81f5778c.jpg

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Делать Пасху и день Святой Троицы выходными днями нет необходимости, они и так выпадают на воскресенье, следует также учитывать, что Россия - многоконфессиональная страна, считает сенатор Наталия Косихина. В Госдуме разработают законопроект, которым предлагается сделать Пасху и день Святой Троицы выходными днями, заявил ранее РИА Новости депутат Госдумы Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия - За правду"). "Ознакомилась с предложением коллег сделать православные праздники Пасха и день Святой Троицы выходными днями в производственном календаре. Как православный человек, я вместе со своей семьей, конечно, отмечаю Воскресение Христово и День Святой Троицы, и, безусловно, для меня это не просто дни в календаре. При этом важно понимать, что Россия – это многонациональная страна, где помимо православных также проживают представители и других конфессий", - сказала сенатор РИА Новости. Именно поэтому "делать выходными безусловно важные для православных христиан дни, которые и так выпадают на воскресенье, нет необходимости", - полагает Косихина.

https://ria.ru/20250205/kalendar-1984676783.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

пасха, совет федерации рф, общество