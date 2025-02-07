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В Совфеде не поддержали идею сделать Пасху выходным днем - РИА Новости, 07.02.2025
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Религия
 
17:08 07.02.2025
https://ria.ru/20250207/paskha-1998023944.html
В Совфеде не поддержали идею сделать Пасху выходным днем
В Совфеде не поддержали идею сделать Пасху выходным днем - РИА Новости, 07.02.2025
В Совфеде не поддержали идею сделать Пасху выходным днем
Делать Пасху и день Святой Троицы выходными днями нет необходимости, они и так выпадают на воскресенье, следует также учитывать, что Россия -... РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T17:08:00+03:00
2025-02-07T17:08:00+03:00
религия
пасха
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общество
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Делать Пасху и день Святой Троицы выходными днями нет необходимости, они и так выпадают на воскресенье, следует также учитывать, что Россия - многоконфессиональная страна, считает сенатор Наталия Косихина. В Госдуме разработают законопроект, которым предлагается сделать Пасху и день Святой Троицы выходными днями, заявил ранее РИА Новости депутат Госдумы Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия - За правду"). "Ознакомилась с предложением коллег сделать православные праздники Пасха и день Святой Троицы выходными днями в производственном календаре. Как православный человек, я вместе со своей семьей, конечно, отмечаю Воскресение Христово и День Святой Троицы, и, безусловно, для меня это не просто дни в календаре. При этом важно понимать, что Россия – это многонациональная страна, где помимо православных также проживают представители и других конфессий", - сказала сенатор РИА Новости. Именно поэтому "делать выходными безусловно важные для православных христиан дни, которые и так выпадают на воскресенье, нет необходимости", - полагает Косихина.
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пасха, совет федерации рф, общество
Религия, Пасха, Совет Федерации РФ, Общество
В Совфеде не поддержали идею сделать Пасху выходным днем

Сенатор Косихина: делать Пасху и день Святой Троицы выходными нет необходимости

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации РФ в Москве
Здание Совета Федерации РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Делать Пасху и день Святой Троицы выходными днями нет необходимости, они и так выпадают на воскресенье, следует также учитывать, что Россия - многоконфессиональная страна, считает сенатор Наталия Косихина.
В Госдуме разработают законопроект, которым предлагается сделать Пасху и день Святой Троицы выходными днями, заявил ранее РИА Новости депутат Госдумы Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия - За правду").
«
"Ознакомилась с предложением коллег сделать православные праздники Пасха и день Святой Троицы выходными днями в производственном календаре. Как православный человек, я вместе со своей семьей, конечно, отмечаю Воскресение Христово и День Святой Троицы, и, безусловно, для меня это не просто дни в календаре. При этом важно понимать, что Россия – это многонациональная страна, где помимо православных также проживают представители и других конфессий", - сказала сенатор РИА Новости.
Именно поэтому "делать выходными безусловно важные для православных христиан дни, которые и так выпадают на воскресенье, нет необходимости", - полагает Косихина.
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