В Совфеде не поддержали идею сделать Пасху выходным днем
Сенатор Косихина: делать Пасху и день Святой Троицы выходными нет необходимости
Здание Совета Федерации РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Делать Пасху и день Святой Троицы выходными днями нет необходимости, они и так выпадают на воскресенье, следует также учитывать, что Россия - многоконфессиональная страна, считает сенатор Наталия Косихина.
В Госдуме разработают законопроект, которым предлагается сделать Пасху и день Святой Троицы выходными днями, заявил ранее РИА Новости депутат Госдумы Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия - За правду").
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"Ознакомилась с предложением коллег сделать православные праздники Пасха и день Святой Троицы выходными днями в производственном календаре. Как православный человек, я вместе со своей семьей, конечно, отмечаю Воскресение Христово и День Святой Троицы, и, безусловно, для меня это не просто дни в календаре. При этом важно понимать, что Россия – это многонациональная страна, где помимо православных также проживают представители и других конфессий", - сказала сенатор РИА Новости.
Именно поэтому "делать выходными безусловно важные для православных христиан дни, которые и так выпадают на воскресенье, нет необходимости", - полагает Косихина.