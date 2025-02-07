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Россия не получила внятных ответов от ОЗХО по докладу о слезоточивом газе - РИА Новости, 07.02.2025
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13:35 07.02.2025
https://ria.ru/20250207/ozkho-1997952833.html
Россия не получила внятных ответов от ОЗХО по докладу о слезоточивом газе
Россия не получила внятных ответов от ОЗХО по докладу о слезоточивом газе - РИА Новости, 07.02.2025
Россия не получила внятных ответов от ОЗХО по докладу о слезоточивом газе
Россия не получила внятных ответов от Организации по запрещению химоружия (ОЗХО) по докладу о якобы обнаружении на Украине слезоточивого газа, заявил в интервью РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T13:35:00+03:00
2025-02-07T13:35:00+03:00
в мире
россия
украина
нидерланды
владимир тарабрин
организация по запрещению химического оружия
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ГААГА, 7 фев - РИА Новости. Россия не получила внятных ответов от Организации по запрещению химоружия (ОЗХО) по докладу о якобы обнаружении на Украине слезоточивого газа, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Нидерландах и российский постпред при этой организации Владимир Тарабрин. Постпред сообщил, что в декабре прошлого года РФ передала в Техсекретариат ОЗХО подготовленный экспертами министерства обороны России критический анализ доклада организации по итогам визита на Украину сотрудников в рамках так называемого оказания технического содействия. Также постпредство России при ОЗХО направило в Техсекретариат соответствующую ноту. "Внятных ответов мы пока не получили. Техсекретариат попытался отделаться общими фразами, не несущими в себе особой смысловой нагрузки. Тем не менее, мы находимся с Техсекретариатом Организации в плотном контакте", - рассказал Тарабрин. В докладе ОЗХО утверждалось, что в сентябре прошлого в районе села Ильинка в Днепропетровской области произошел инцидент, при котором якобы применялись "средства борьбы с беспорядками". ОЗХО направила туда экспертов для сбора доказательств и анализа ситуации. Как утверждалось, эксперты техмиссии исследовали корпус гранаты и два образца почвы, после анализа две назначенные ОЗХО лаборатории заявили, что собранные образцы якобы содержали следы слезоточивого газа.
https://ria.ru/20241126/ozkho-1985843668.html
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в мире, россия, украина, нидерланды, владимир тарабрин, организация по запрещению химического оружия
В мире, Россия, Украина, Нидерланды, Владимир Тарабрин, Организация по запрещению химического оружия
Россия не получила внятных ответов от ОЗХО по докладу о слезоточивом газе

Постпред Тарабрин: РФ не получила внятных ответов от ОЗХО по слезоточивому газу

© AP Photo / Peter DejongШтаб-квартира Организации по запрещению химического оружия в Гааге, Нидерланды
Штаб-квартира Организации по запрещению химического оружия в Гааге, Нидерланды - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© AP Photo / Peter Dejong
Штаб-квартира Организации по запрещению химического оружия в Гааге, Нидерланды. Архивное фото
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ГААГА, 7 фев - РИА Новости. Россия не получила внятных ответов от Организации по запрещению химоружия (ОЗХО) по докладу о якобы обнаружении на Украине слезоточивого газа, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Нидерландах и российский постпред при этой организации Владимир Тарабрин.
Постпред сообщил, что в декабре прошлого года РФ передала в Техсекретариат ОЗХО подготовленный экспертами министерства обороны России критический анализ доклада организации по итогам визита на Украину сотрудников в рамках так называемого оказания технического содействия. Также постпредство России при ОЗХО направило в Техсекретариат соответствующую ноту.
"Внятных ответов мы пока не получили. Техсекретариат попытался отделаться общими фразами, не несущими в себе особой смысловой нагрузки. Тем не менее, мы находимся с Техсекретариатом Организации в плотном контакте", - рассказал Тарабрин.
В докладе ОЗХО утверждалось, что в сентябре прошлого в районе села Ильинка в Днепропетровской области произошел инцидент, при котором якобы применялись "средства борьбы с беспорядками". ОЗХО направила туда экспертов для сбора доказательств и анализа ситуации. Как утверждалось, эксперты техмиссии исследовали корпус гранаты и два образца почвы, после анализа две назначенные ОЗХО лаборатории заявили, что собранные образцы якобы содержали следы слезоточивого газа.
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В миреРоссияУкраинаНидерландыВладимир ТарабринОрганизация по запрещению химического оружия
 
 
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