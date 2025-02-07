https://ria.ru/20250207/ozkho-1997952833.html

Россия не получила внятных ответов от ОЗХО по докладу о слезоточивом газе

Россия не получила внятных ответов от ОЗХО по докладу о слезоточивом газе - РИА Новости, 07.02.2025

Россия не получила внятных ответов от ОЗХО по докладу о слезоточивом газе

Россия не получила внятных ответов от Организации по запрещению химоружия (ОЗХО) по докладу о якобы обнаружении на Украине слезоточивого газа, заявил в интервью РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T13:35:00+03:00

2025-02-07T13:35:00+03:00

2025-02-07T13:35:00+03:00

в мире

россия

украина

нидерланды

владимир тарабрин

организация по запрещению химического оружия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151794/45/1517944556_0:313:6000:3688_1920x0_80_0_0_2d682d16fc979def4658a9aa4be0c6c6.jpg

ГААГА, 7 фев - РИА Новости. Россия не получила внятных ответов от Организации по запрещению химоружия (ОЗХО) по докладу о якобы обнаружении на Украине слезоточивого газа, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Нидерландах и российский постпред при этой организации Владимир Тарабрин. Постпред сообщил, что в декабре прошлого года РФ передала в Техсекретариат ОЗХО подготовленный экспертами министерства обороны России критический анализ доклада организации по итогам визита на Украину сотрудников в рамках так называемого оказания технического содействия. Также постпредство России при ОЗХО направило в Техсекретариат соответствующую ноту. "Внятных ответов мы пока не получили. Техсекретариат попытался отделаться общими фразами, не несущими в себе особой смысловой нагрузки. Тем не менее, мы находимся с Техсекретариатом Организации в плотном контакте", - рассказал Тарабрин. В докладе ОЗХО утверждалось, что в сентябре прошлого в районе села Ильинка в Днепропетровской области произошел инцидент, при котором якобы применялись "средства борьбы с беспорядками". ОЗХО направила туда экспертов для сбора доказательств и анализа ситуации. Как утверждалось, эксперты техмиссии исследовали корпус гранаты и два образца почвы, после анализа две назначенные ОЗХО лаборатории заявили, что собранные образцы якобы содержали следы слезоточивого газа.

https://ria.ru/20241126/ozkho-1985843668.html

россия

украина

нидерланды

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, украина, нидерланды, владимир тарабрин, организация по запрещению химического оружия