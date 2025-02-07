Россия не получила внятных ответов от ОЗХО по докладу о слезоточивом газе
Постпред Тарабрин: РФ не получила внятных ответов от ОЗХО по слезоточивому газу
© AP Photo / Peter DejongШтаб-квартира Организации по запрещению химического оружия в Гааге, Нидерланды
© AP Photo / Peter Dejong
Штаб-квартира Организации по запрещению химического оружия в Гааге, Нидерланды. Архивное фото
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ГААГА, 7 фев - РИА Новости. Россия не получила внятных ответов от Организации по запрещению химоружия (ОЗХО) по докладу о якобы обнаружении на Украине слезоточивого газа, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Нидерландах и российский постпред при этой организации Владимир Тарабрин.
Постпред сообщил, что в декабре прошлого года РФ передала в Техсекретариат ОЗХО подготовленный экспертами министерства обороны России критический анализ доклада организации по итогам визита на Украину сотрудников в рамках так называемого оказания технического содействия. Также постпредство России при ОЗХО направило в Техсекретариат соответствующую ноту.
"Внятных ответов мы пока не получили. Техсекретариат попытался отделаться общими фразами, не несущими в себе особой смысловой нагрузки. Тем не менее, мы находимся с Техсекретариатом Организации в плотном контакте", - рассказал Тарабрин.
В докладе ОЗХО утверждалось, что в сентябре прошлого в районе села Ильинка в Днепропетровской области произошел инцидент, при котором якобы применялись "средства борьбы с беспорядками". ОЗХО направила туда экспертов для сбора доказательств и анализа ситуации. Как утверждалось, эксперты техмиссии исследовали корпус гранаты и два образца почвы, после анализа две назначенные ОЗХО лаборатории заявили, что собранные образцы якобы содержали следы слезоточивого газа.
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