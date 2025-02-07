https://ria.ru/20250207/oslo-1997908122.html

В Норвегии отказались признать, что Осло наживается на конфликте на Украине

В Норвегии отказались признать, что Осло наживается на конфликте на Украине - РИА Новости, 07.02.2025

В Норвегии отказались признать, что Осло наживается на конфликте на Украине

Новый глава минфина Норвегии и бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг отказался признать, что Осло, как писали СМИ, "наживается" на конфликте на Украине, продавая... РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T11:24:00+03:00

2025-02-07T11:24:00+03:00

2025-02-07T11:24:00+03:00

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Новый глава минфина Норвегии и бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг отказался признать, что Осло, как писали СМИ, "наживается" на конфликте на Украине, продавая рекордные объемы нефти и газа в ЕС, пишет газета Financial Times, взявшее интервью у политика. Как пишет издание, Столтенберг не согласен с выводами ученых и СМИ, которые предположили, что его страна получили огромную прибыть с 2022 года. При этом он настаивает на том, что Норвегия предоставила необходимые альтернативные поставки энергоресурсов. "Европейские страны признали важность норвежского газа для того, чтобы смягчить последствия прекращения поставок российского газа", - заявил он. По его словам, на норвежский газ теперь приходится около 30% поставок блока. Столтенберг добавил, что Норвегия также является крупным экспортером нефти, почти 90% которой идет европейским странам.

https://ria.ru/20241130/norvegiya-1986596269.html

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в мире, норвегия, осло, украина, йенс столтенберг, нато, евросоюз