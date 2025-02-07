Рейтинг@Mail.ru
В Норвегии отказались признать, что Осло наживается на конфликте на Украине - РИА Новости, 07.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:24 07.02.2025
https://ria.ru/20250207/oslo-1997908122.html
В Норвегии отказались признать, что Осло наживается на конфликте на Украине
В Норвегии отказались признать, что Осло наживается на конфликте на Украине - РИА Новости, 07.02.2025
В Норвегии отказались признать, что Осло наживается на конфликте на Украине
Новый глава минфина Норвегии и бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг отказался признать, что Осло, как писали СМИ, "наживается" на конфликте на Украине, продавая... РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T11:24:00+03:00
2025-02-07T11:24:00+03:00
в мире
норвегия
осло
украина
йенс столтенберг
нато
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/77703/55/777035504_0:317:3077:2048_1920x0_80_0_0_9ea216e69d7eb27b27e45032acf186f1.jpg
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Новый глава минфина Норвегии и бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг отказался признать, что Осло, как писали СМИ, "наживается" на конфликте на Украине, продавая рекордные объемы нефти и газа в ЕС, пишет газета Financial Times, взявшее интервью у политика. Как пишет издание, Столтенберг не согласен с выводами ученых и СМИ, которые предположили, что его страна получили огромную прибыть с 2022 года. При этом он настаивает на том, что Норвегия предоставила необходимые альтернативные поставки энергоресурсов. "Европейские страны признали важность норвежского газа для того, чтобы смягчить последствия прекращения поставок российского газа", - заявил он. По его словам, на норвежский газ теперь приходится около 30% поставок блока. Столтенберг добавил, что Норвегия также является крупным экспортером нефти, почти 90% которой идет европейским странам.
https://ria.ru/20241130/norvegiya-1986596269.html
норвегия
осло
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/77703/55/777035504_346:0:3077:2048_1920x0_80_0_0_ee8949129a38ab5d6de1d92bf77fee81.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, норвегия, осло, украина, йенс столтенберг, нато, евросоюз
В мире, Норвегия, Осло, Украина, Йенс Столтенберг, НАТО, Евросоюз
В Норвегии отказались признать, что Осло наживается на конфликте на Украине

FT: Столтенберг отказался признать, что Осло наживается на конфликте на Украине

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкОсло
Осло - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Осло. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Новый глава минфина Норвегии и бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг отказался признать, что Осло, как писали СМИ, "наживается" на конфликте на Украине, продавая рекордные объемы нефти и газа в ЕС, пишет газета Financial Times, взявшее интервью у политика.
Как пишет издание, Столтенберг не согласен с выводами ученых и СМИ, которые предположили, что его страна получили огромную прибыть с 2022 года. При этом он настаивает на том, что Норвегия предоставила необходимые альтернативные поставки энергоресурсов.
"Европейские страны признали важность норвежского газа для того, чтобы смягчить последствия прекращения поставок российского газа", - заявил он.
По его словам, на норвежский газ теперь приходится около 30% поставок блока. Столтенберг добавил, что Норвегия также является крупным экспортером нефти, почти 90% которой идет европейским странам.
Рабочие возле трубопровода Baltic Pipe в Будно (Польша), ключевого маршрута транспортировки газа из Норвегии через Данию в Польшу и соседние страны - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
Посол оценил, сколько Норвегия заработала после вытеснения российского газа
30 ноября 2024, 05:58
 
В миреНорвегияОслоУкраинаЙенс СтолтенбергНАТОЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала