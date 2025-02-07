https://ria.ru/20250207/orden-1997882896.html

Суд постановил вернуть орден историку Соколову, убившему аспирантку

Суд постановил вернуть орден историку Соколову, убившему аспирантку - РИА Новости, 07.02.2025

Суд постановил вернуть орден историку Соколову, убившему аспирантку

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга постановил вернуть орден Почетного легиона историку Олегу Соколову, убившему аспирантку Анастасию Ещенко, говорится в... РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T08:48:00+03:00

2025-02-07T08:48:00+03:00

2025-02-07T09:39:00+03:00

происшествия

санкт-петербург

олег соколов (доцент спбгу)

анастасия ещенко

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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга постановил вернуть орден Почетного легиона историку Олегу Соколову, убившему аспирантку Анастасию Ещенко, говорится в тексте приговора, имеющегося в распоряжении РИА Новости."Мобильные телефоны "Honor" и "Asus", системный блок в корпусе черно-серого цвета, свидетельство ордена почетного легиона, орден почетного легиона, принадлежащие ФИО2, вернуть законному владельцу или иному лицу с письменного согласия последнего", — указано в документе.Кроме того, суд постановил уничтожить изъятое у Соколова оружие и патроны.Октябрьский районный суд Петербурга 25 декабря 2020 года приговорил Соколова к 12,5 года лишения свободы по обвинению в убийстве Ещенко и незаконном хранении оружия и патронов к нему.Громкое преступление произошло в ночь на 8 ноября 2019 года. По данным следствия, 63-летний Соколов у себя дома в Петербурге застрелил аспирантку и свою возлюбленную Анастасию Ещенко из обреза охотничьего карабина, а в ночь на 9 ноября решил избавиться от тела, расчленив его с помощью пилы и ножовки. Утром 9 ноября случайный прохожий вытащил историка из реки Мойки, тот не удержал равновесие и соскользнул в воду. Позже в его рюкзаке обнаружили пакет с частями тела.Ещенко — бывшая ученица и возлюбленная Соколова, они написали несколько научных работ и проживали вместе в квартире историка на набережной Мойки, там следователи и обнаружили фрагменты женского тела.Орден Почетного легиона – французский национальный орден, являющийся высшим знаком отличия, почета и признания особых заслуг. Он был учрежден Наполеоном Бонапартом 19 мая 1802 года по примеру ордена Святого Людовика. Орденом отмечаются самые выдающиеся заслуги перед Францией.

https://ria.ru/20210927/ubiystvo-1752028842.html

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происшествия, санкт-петербург, олег соколов (доцент спбгу), анастасия ещенко