Рейтинг@Mail.ru
Суд постановил вернуть орден историку Соколову, убившему аспирантку - РИА Новости, 07.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:48 07.02.2025 (обновлено: 09:39 07.02.2025)
https://ria.ru/20250207/orden-1997882896.html
Суд постановил вернуть орден историку Соколову, убившему аспирантку
Суд постановил вернуть орден историку Соколову, убившему аспирантку - РИА Новости, 07.02.2025
Суд постановил вернуть орден историку Соколову, убившему аспирантку
Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга постановил вернуть орден Почетного легиона историку Олегу Соколову, убившему аспирантку Анастасию Ещенко, говорится в... РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T08:48:00+03:00
2025-02-07T09:39:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
олег соколов (доцент спбгу)
анастасия ещенко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/19/1590954408_0:313:3018:2011_1920x0_80_0_0_c554a5eaef58fceee5ea1db0a17a7d79.jpg
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга постановил вернуть орден Почетного легиона историку Олегу Соколову, убившему аспирантку Анастасию Ещенко, говорится в тексте приговора, имеющегося в распоряжении РИА Новости."Мобильные телефоны "Honor" и "Asus", системный блок в корпусе черно-серого цвета, свидетельство ордена почетного легиона, орден почетного легиона, принадлежащие ФИО2, вернуть законному владельцу или иному лицу с письменного согласия последнего", — указано в документе.Кроме того, суд постановил уничтожить изъятое у Соколова оружие и патроны.Октябрьский районный суд Петербурга 25 декабря 2020 года приговорил Соколова к 12,5 года лишения свободы по обвинению в убийстве Ещенко и незаконном хранении оружия и патронов к нему.Громкое преступление произошло в ночь на 8 ноября 2019 года. По данным следствия, 63-летний Соколов у себя дома в Петербурге застрелил аспирантку и свою возлюбленную Анастасию Ещенко из обреза охотничьего карабина, а в ночь на 9 ноября решил избавиться от тела, расчленив его с помощью пилы и ножовки. Утром 9 ноября случайный прохожий вытащил историка из реки Мойки, тот не удержал равновесие и соскользнул в воду. Позже в его рюкзаке обнаружили пакет с частями тела.Ещенко — бывшая ученица и возлюбленная Соколова, они написали несколько научных работ и проживали вместе в квартире историка на набережной Мойки, там следователи и обнаружили фрагменты женского тела.Орден Почетного легиона – французский национальный орден, являющийся высшим знаком отличия, почета и признания особых заслуг. Он был учрежден Наполеоном Бонапартом 19 мая 1802 года по примеру ордена Святого Людовика. Орденом отмечаются самые выдающиеся заслуги перед Францией.
https://ria.ru/20210927/ubiystvo-1752028842.html
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/19/1590954408_337:0:3018:2011_1920x0_80_0_0_3663d1aa018695eab87864468c210ff4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, санкт-петербург, олег соколов (доцент спбгу), анастасия ещенко
Происшествия, Санкт-Петербург, Олег Соколов (доцент СПбГУ), Анастасия Ещенко
Суд постановил вернуть орден историку Соколову, убившему аспирантку

Суд постановил вернуть орден Почетного легиона историку Соколову

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкОглашение приговора историку Олегу Соколову в Санкт-Петербурге
Оглашение приговора историку Олегу Соколову в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Оглашение приговора историку Олегу Соколову в Санкт-Петербурге. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга постановил вернуть орден Почетного легиона историку Олегу Соколову, убившему аспирантку Анастасию Ещенко, говорится в тексте приговора, имеющегося в распоряжении РИА Новости.
«
"Мобильные телефоны "Honor" и "Asus", системный блок в корпусе черно-серого цвета, свидетельство ордена почетного легиона, орден почетного легиона, принадлежащие ФИО2, вернуть законному владельцу или иному лицу с письменного согласия последнего", — указано в документе.
Кроме того, суд постановил уничтожить изъятое у Соколова оружие и патроны.
Октябрьский районный суд Петербурга 25 декабря 2020 года приговорил Соколова к 12,5 года лишения свободы по обвинению в убийстве Ещенко и незаконном хранении оружия и патронов к нему.
Громкое преступление произошло в ночь на 8 ноября 2019 года. По данным следствия, 63-летний Соколов у себя дома в Петербурге застрелил аспирантку и свою возлюбленную Анастасию Ещенко из обреза охотничьего карабина, а в ночь на 9 ноября решил избавиться от тела, расчленив его с помощью пилы и ножовки. Утром 9 ноября случайный прохожий вытащил историка из реки Мойки, тот не удержал равновесие и соскользнул в воду. Позже в его рюкзаке обнаружили пакет с частями тела.
Ещенко — бывшая ученица и возлюбленная Соколова, они написали несколько научных работ и проживали вместе в квартире историка на набережной Мойки, там следователи и обнаружили фрагменты женского тела.
Орден Почетного легиона – французский национальный орден, являющийся высшим знаком отличия, почета и признания особых заслуг. Он был учрежден Наполеоном Бонапартом 19 мая 1802 года по примеру ордена Святого Людовика. Орденом отмечаются самые выдающиеся заслуги перед Францией.
Оглашение приговора историку Олегу Соколову в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
Историк Соколов разрыдался в суде
27 сентября 2021, 16:09
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургОлег Соколов (доцент СПбГУ)Анастасия Ещенко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала