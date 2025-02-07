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Опрос показал, сколько россиян доверяют Путину - РИА Новости, 07.02.2025
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11:21 07.02.2025
https://ria.ru/20250207/opros-1997906763.html
Опрос показал, сколько россиян доверяют Путину
Опрос показал, сколько россиян доверяют Путину - РИА Новости, 07.02.2025
Опрос показал, сколько россиян доверяют Путину
Большинство (78,2%) опрошенных граждан РФ доверяют президенту России Владимиру Путину, 76% респондентов одобряют его работу, следует из результатов опроса... РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T11:21:00+03:00
2025-02-07T11:21:00+03:00
общество
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Большинство (78,2%) опрошенных граждан РФ доверяют президенту России Владимиру Путину, 76% респондентов одобряют его работу, следует из результатов опроса ВЦИОМ. Путину доверяют 78,2% респондентов, не доверяют в свою очередь 17,5% граждан РФ. Председателю правительства России Михаилу Мишустину доверяют 60,8% россиян, недоверие выразили 20,2% участников опроса. По данным опроса, опубликованным на сайте ВЦИОМ, работу президента одобряют 76% респондентов, не одобряют - 15,8%. Деятельность главы кабмина одобряют 52% опрошенных, неодобрение выразили 10,9%. На вопрос, за какую партию они бы проголосовали, если бы выборы в Госдуму состоялись в ближайшее воскресенье, 36% граждан РФ назвали "Единую Россию", 9,7% - ЛДПР, 9,7% - КПРФ, 6,3% - "Новые люди", 4% - "Справедливая Россия - Патриоты - За правду". В свою очередь 10,8% опрошенных россиян указали непарламентские партии. Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен с 27 января по 2 февраля 2025 года среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по одноосновной случайной выборке мобильных номеров. Для данной случайной (вероятностной) выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает для данных, собранных в течение семи дней (11,2 тысячи человек), 1%.
https://ria.ru/20250206/vysshee-1997824482.html
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общество, россия, владимир путин, михаил мишустин, вциом, госдума рф, единая россия
Общество, Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, ВЦИОМ, Госдума РФ, Единая Россия
Опрос показал, сколько россиян доверяют Путину

ВЦИОМ: 78,2% россиян доверяют Путину, 76% одобряют его работу

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© РИА Новости / POOL
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Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Большинство (78,2%) опрошенных граждан РФ доверяют президенту России Владимиру Путину, 76% респондентов одобряют его работу, следует из результатов опроса ВЦИОМ.
Путину доверяют 78,2% респондентов, не доверяют в свою очередь 17,5% граждан РФ. Председателю правительства России Михаилу Мишустину доверяют 60,8% россиян, недоверие выразили 20,2% участников опроса.
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По данным опроса, опубликованным на сайте ВЦИОМ, работу президента одобряют 76% респондентов, не одобряют - 15,8%. Деятельность главы кабмина одобряют 52% опрошенных, неодобрение выразили 10,9%.
На вопрос, за какую партию они бы проголосовали, если бы выборы в Госдуму состоялись в ближайшее воскресенье, 36% граждан РФ назвали "Единую Россию", 9,7% - ЛДПР, 9,7% - КПРФ, 6,3% - "Новые люди", 4% - "Справедливая Россия - Патриоты - За правду". В свою очередь 10,8% опрошенных россиян указали непарламентские партии.
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен с 27 января по 2 февраля 2025 года среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по одноосновной случайной выборке мобильных номеров. Для данной случайной (вероятностной) выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает для данных, собранных в течение семи дней (11,2 тысячи человек), 1%.
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