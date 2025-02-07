https://ria.ru/20250207/opros-1997906763.html

Опрос показал, сколько россиян доверяют Путину

Опрос показал, сколько россиян доверяют Путину - РИА Новости, 07.02.2025

Опрос показал, сколько россиян доверяют Путину

Большинство (78,2%) опрошенных граждан РФ доверяют президенту России Владимиру Путину, 76% респондентов одобряют его работу, следует из результатов опроса... РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T11:21:00+03:00

2025-02-07T11:21:00+03:00

2025-02-07T11:21:00+03:00

общество

россия

владимир путин

михаил мишустин

вциом

госдума рф

единая россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0a/1945098441_0:5:3071:1732_1920x0_80_0_0_3ed8b7d945d2d206fce002ed466324ff.jpg

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Большинство (78,2%) опрошенных граждан РФ доверяют президенту России Владимиру Путину, 76% респондентов одобряют его работу, следует из результатов опроса ВЦИОМ. Путину доверяют 78,2% респондентов, не доверяют в свою очередь 17,5% граждан РФ. Председателю правительства России Михаилу Мишустину доверяют 60,8% россиян, недоверие выразили 20,2% участников опроса. По данным опроса, опубликованным на сайте ВЦИОМ, работу президента одобряют 76% респондентов, не одобряют - 15,8%. Деятельность главы кабмина одобряют 52% опрошенных, неодобрение выразили 10,9%. На вопрос, за какую партию они бы проголосовали, если бы выборы в Госдуму состоялись в ближайшее воскресенье, 36% граждан РФ назвали "Единую Россию", 9,7% - ЛДПР, 9,7% - КПРФ, 6,3% - "Новые люди", 4% - "Справедливая Россия - Патриоты - За правду". В свою очередь 10,8% опрошенных россиян указали непарламентские партии. Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен с 27 января по 2 февраля 2025 года среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по одноосновной случайной выборке мобильных номеров. Для данной случайной (вероятностной) выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает для данных, собранных в течение семи дней (11,2 тысячи человек), 1%.

https://ria.ru/20250206/vysshee-1997824482.html

https://ria.ru/20250206/spetsoperatsiya-1997670793.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, владимир путин, михаил мишустин, вциом, госдума рф, единая россия