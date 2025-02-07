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Экс-губернатора Никитина назначили замминистра транспорта - РИА Новости, 07.02.2025
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20:44 07.02.2025 (обновлено: 21:02 07.02.2025)
https://ria.ru/20250207/nikitin-1998074070.html
Экс-губернатора Никитина назначили замминистра транспорта
Экс-губернатора Никитина назначили замминистра транспорта - РИА Новости, 07.02.2025
Экс-губернатора Никитина назначили замминистра транспорта
Бывший губернатор Новгородской области Андрей Никитин назначен заместителем министра транспорта России, сообщила пресс-служба правительства. РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T20:44:00+03:00
2025-02-07T21:02:00+03:00
политика
новгородская область
россия
андрей никитин (политик)
михаил мишустин
владимир путин
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Бывший губернатор Новгородской области Андрей Никитин назначен заместителем министра транспорта России, сообщила пресс-служба правительства."Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении Андрея Никитина заместителем министра транспорта", — говорится в сообщении. Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о прекращении полномочий Никитина на посту губернатора Новгородской области по собственному желанию.Никитин родился 26 ноября 1979 года в Москве. В 2001-м окончил Государственный университет управления. В 2008 году получил степень MBA Стокгольмской школы экономики, с 2018-го — доктор экономических наук.Он занимал пост главы региона с 2017-го. Награжден медалями ордена "За заслуги перед Отечеством" II (2015 год) и I (2020 год) степени.
https://ria.ru/20250122/veterany-1995045492.html
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политика, новгородская область, россия, андрей никитин (политик), михаил мишустин, владимир путин
Политика, Новгородская область, Россия, Андрей Никитин (политик), Михаил Мишустин, Владимир Путин
Экс-губернатора Никитина назначили замминистра транспорта

Экс-губернатора Новгородской области Никитина назначили замминистра транспорта

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкАндрей Никитин
Андрей Никитин - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Андрей Никитин. Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Бывший губернатор Новгородской области Андрей Никитин назначен заместителем министра транспорта России, сообщила пресс-служба правительства.
"Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении Андрея Никитина заместителем министра транспорта", — говорится в сообщении.
Губернатор Новгородской области Андрей Никитин и ветеран специальной военной операции, кавалер Ордена Мужества Дмитрий Большаков - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
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22 января, 21:48
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о прекращении полномочий Никитина на посту губернатора Новгородской области по собственному желанию.
Никитин родился 26 ноября 1979 года в Москве. В 2001-м окончил Государственный университет управления. В 2008 году получил степень MBA Стокгольмской школы экономики, с 2018-го — доктор экономических наук.
Он занимал пост главы региона с 2017-го. Награжден медалями ордена "За заслуги перед Отечеством" II (2015 год) и I (2020 год) степени.
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Вчера, 20:29
 
ПолитикаНовгородская областьРоссияАндрей Никитин (политик)Михаил МишустинВладимир Путин
 
 
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