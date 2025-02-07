https://ria.ru/20250207/nikitin-1998074070.html

Экс-губернатора Никитина назначили замминистра транспорта

Экс-губернатора Никитина назначили замминистра транспорта - РИА Новости, 07.02.2025

Экс-губернатора Никитина назначили замминистра транспорта

Бывший губернатор Новгородской области Андрей Никитин назначен заместителем министра транспорта России, сообщила пресс-служба правительства. РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T20:44:00+03:00

2025-02-07T20:44:00+03:00

2025-02-07T21:02:00+03:00

политика

новгородская область

россия

андрей никитин (политик)

михаил мишустин

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/07/1998068396_0:0:3056:1720_1920x0_80_0_0_9ac5d0b19c1a7ce5e9ff451ec69b2e87.jpg

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Бывший губернатор Новгородской области Андрей Никитин назначен заместителем министра транспорта России, сообщила пресс-служба правительства."Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении Андрея Никитина заместителем министра транспорта", — говорится в сообщении. Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о прекращении полномочий Никитина на посту губернатора Новгородской области по собственному желанию.Никитин родился 26 ноября 1979 года в Москве. В 2001-м окончил Государственный университет управления. В 2008 году получил степень MBA Стокгольмской школы экономики, с 2018-го — доктор экономических наук.Он занимал пост главы региона с 2017-го. Награжден медалями ордена "За заслуги перед Отечеством" II (2015 год) и I (2020 год) степени.

https://ria.ru/20250122/veterany-1995045492.html

https://ria.ru/20250207/gubernator-1998072836.html

новгородская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, новгородская область, россия, андрей никитин (политик), михаил мишустин, владимир путин