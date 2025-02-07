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В работе МТС произошел сбой - РИА Новости, 07.02.2025
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13:17 07.02.2025 (обновлено: 13:27 07.02.2025)
https://ria.ru/20250207/mts-1997947303.html
В работе МТС произошел сбой
В работе МТС произошел сбой - РИА Новости, 07.02.2025
В работе МТС произошел сбой
Роскомнадзор зафиксировал всплеск обращений абонентов одного из крупнейших мобильных операторов в России - МТС - о проблемах в работе сети, однако специалисты... РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T13:17:00+03:00
2025-02-07T13:27:00+03:00
мтс
технологии
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Роскомнадзор зафиксировал всплеск обращений абонентов одного из крупнейших мобильных операторов в России - МТС - о проблемах в работе сети, однако специалисты оператора связи уже устраняют проблемы, сообщили РИА Новости в ведомстве."Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) фиксировал всплеск обращений абонентов о проблемах в работе сети ПАО "МТС". Специалисты оператора связи уже ведут работу по диагностике и устранению проблемы". - сказали в ведомстве.Так, согласно детектору по отслеживанию сбоев "Сбой.рф", на 13.18 мск насчитывается 2,4 тысячи жалоб. Более трети обращений поступает из Краснодарского края. Также на работу оператора жалуются из Москвы, Ростовской области и Санкт-Петербурга.РИА Новости направило запрос в МТС.
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мтс, технологии, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
МТС, Технологии, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
В работе МТС произошел сбой

Роскомнадзор сообщил о сбое в работе МТС

© Фото : предоставлено пресс-службой МТССимволика компании МТС
Символика компании МТС - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© Фото : предоставлено пресс-службой МТС
Символика компании МТС. Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Роскомнадзор зафиксировал всплеск обращений абонентов одного из крупнейших мобильных операторов в России - МТС - о проблемах в работе сети, однако специалисты оператора связи уже устраняют проблемы, сообщили РИА Новости в ведомстве.
"Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) фиксировал всплеск обращений абонентов о проблемах в работе сети ПАО "МТС". Специалисты оператора связи уже ведут работу по диагностике и устранению проблемы". - сказали в ведомстве.
Так, согласно детектору по отслеживанию сбоев "Сбой.рф", на 13.18 мск насчитывается 2,4 тысячи жалоб. Более трети обращений поступает из Краснодарского края. Также на работу оператора жалуются из Москвы, Ростовской области и Санкт-Петербурга.
РИА Новости направило запрос в МТС.
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31 января, 14:27
 
МТСТехнологииФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
 
 
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