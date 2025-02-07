https://ria.ru/20250207/msu-1997974401.html

В Госдуму внесли поправку о праве регионов определять модель МСУ

В Госдуму внесли поправку о праве регионов определять модель МСУ - РИА Новости, 07.02.2025

В Госдуму внесли поправку о праве регионов определять модель МСУ

Депутаты во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным внесли поправки ко второму чтению законопроекта об общих принципах организации местного... РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T14:35:00+03:00

2025-02-07T14:35:00+03:00

2025-02-07T14:49:00+03:00

политика

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Депутаты во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным внесли поправки ко второму чтению законопроекта об общих принципах организации местного самоуправления, предоставляющие возможность регионам самостоятельно определять модель самоуправления, сообщила пресс-служба Госдумы."Депутаты Государственной Думы во главе с председателем ГД Вячеславом Володиным внесли поправки к законопроекту "Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти". Соответствующее поручение, основанное на мнении регионов, ранее дал председатель ГД", - говорится в сообщении.Отмечается, что доработанные нормы предоставят возможность регионам самостоятельно определить модель местного самоуправления и с учетом индивидуальных особенностей выйти на более эффективную организацию управления."В случае принятия законопроекта в предлагаемой редакции субъекты РФ смогут сами решать, переходить ли им на одноуровневую систему МСУ либо сохранить двухуровневую – с сельскими и городскими поселениями, которую в первоначальном варианте законопроекта предлагалось ликвидировать", - подчеркивается в сообщении пресс-службы.Сообщается, что поправки стали межфракционными, их поддержали депутаты партий "Единой России", ЛДПР и "Новые люди"."Наша страна огромная и субъекты Российской Федерации разные. Определяясь с системой местного самоуправления, необходимо учитывать особенности региона – и социально-экономическую, и историческую составляющие каждой территории", – отметил Володин.По его словам, в ряде субъектов первичный уровень прочно встроен в систему управления, местная власть ближе к людям, благодаря этому проблемные вопросы, которые их волнуют, получают своевременное решение на уровне руководства субъектов. "Прежде всего, такой подход отвечает интересам граждан, а это приоритет в нашей работе", – добавил председатель Госдумы.Проект федерального закона, авторами которого стали глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас и глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников, в первоначальном виде безальтернативно предусматривал одноуровневую систему МСУ. Регионы, председатель Госдумы и ряд депутатов выступили против такого подхода. Предлагаемые поправки стали компромиссом в возникшем спорном вопросе.

https://ria.ru/20250206/gosduma-1997701736.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, госдума рф, россия, вячеслав володин