https://ria.ru/20250207/milliarder-1998061886.html

Объединение, куда входит украинский миллиардер, внесли в список террористов

Объединение, куда входит украинский миллиардер, внесли в список террористов - РИА Новости, 07.02.2025

Объединение, куда входит украинский миллиардер, внесли в список террористов

Объединение*, членами которого являются украинский миллиардер Александр Герега и его супруга, внесено в перечень террористов и экстремистов в РФ, сообщается на... РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T19:08:00+03:00

2025-02-07T19:08:00+03:00

2025-02-07T19:23:00+03:00

россия

маршалловы острова

владимир константинов

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

forbes

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Объединение*, членами которого являются украинский миллиардер Александр Герега и его супруга, внесено в перечень террористов и экстремистов в РФ, сообщается на сайте Росфинмониторинга. "Перечень террористов и экстремистов (включённые): Национальная часть... Организации:.. 1. Объединение*, членами которого являются: Герега Александр Владимирович, 27.06.1967 г.р., Герега Галина Федоровна, 09.08.1959 г.р., Гальчук Геннадий Петрович, 06.04.1973 г.р., Любчик Сергей Михайлович, 16.04.1972 г.р.", - говорится в перечне. *Юридическое лицо, внесенное в перечень террористов и экстремистовВ 2022 году глава крымского парламента Владимир Константинов сообщил о национализации имущества украинских олигархов в Крыму. Так, в собственность республики было передано более 130 объектов, относящихся к ООО "РусЛайн Ко". В октябре 2024 года сообщалось, что имущество украинского миллиардера Гереги арестовали в России. Среди учредителей компании ООО "РусЛайн Ко", по данным системы "БИР-Аналитик", были в том числе фирмы, которыми владеет Герега: "Новая линия" и "Эпицентр К". Однако с 2018 года учредителем "Руслайн Ко" значится компания "Дром Венчерс Лимитед", находящаяся на Маршалловых островах, по информации СМИ, это офшорная компания украинского бизнесмена. Герега в 2021 году входил в список богатейших людей страны, который был опубликован "Forbes Украина". В 2018 году Россия внесла украинского миллиардера в санкционный список.

https://ria.ru/20241224/akhmetov-1991056730.html

https://ria.ru/20250131/npo-1996711295.html

россия

маршалловы острова

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россия, маршалловы острова, владимир константинов, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), forbes