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Объединение, куда входит украинский миллиардер, внесли в список террористов - РИА Новости, 07.02.2025
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19:08 07.02.2025 (обновлено: 19:23 07.02.2025)
https://ria.ru/20250207/milliarder-1998061886.html
Объединение, куда входит украинский миллиардер, внесли в список террористов
Объединение, куда входит украинский миллиардер, внесли в список террористов - РИА Новости, 07.02.2025
Объединение, куда входит украинский миллиардер, внесли в список террористов
Объединение*, членами которого являются украинский миллиардер Александр Герега и его супруга, внесено в перечень террористов и экстремистов в РФ, сообщается на... РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T19:08:00+03:00
2025-02-07T19:23:00+03:00
россия
маршалловы острова
владимир константинов
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
forbes
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Объединение*, членами которого являются украинский миллиардер Александр Герега и его супруга, внесено в перечень террористов и экстремистов в РФ, сообщается на сайте Росфинмониторинга. "Перечень террористов и экстремистов (включённые): Национальная часть... Организации:.. 1. Объединение*, членами которого являются: Герега Александр Владимирович, 27.06.1967 г.р., Герега Галина Федоровна, 09.08.1959 г.р., Гальчук Геннадий Петрович, 06.04.1973 г.р., Любчик Сергей Михайлович, 16.04.1972 г.р.", - говорится в перечне. *Юридическое лицо, внесенное в перечень террористов и экстремистовВ 2022 году глава крымского парламента Владимир Константинов сообщил о национализации имущества украинских олигархов в Крыму. Так, в собственность республики было передано более 130 объектов, относящихся к ООО "РусЛайн Ко". В октябре 2024 года сообщалось, что имущество украинского миллиардера Гереги арестовали в России. Среди учредителей компании ООО "РусЛайн Ко", по данным системы "БИР-Аналитик", были в том числе фирмы, которыми владеет Герега: "Новая линия" и "Эпицентр К". Однако с 2018 года учредителем "Руслайн Ко" значится компания "Дром Венчерс Лимитед", находящаяся на Маршалловых островах, по информации СМИ, это офшорная компания украинского бизнесмена. Герега в 2021 году входил в список богатейших людей страны, который был опубликован "Forbes Украина". В 2018 году Россия внесла украинского миллиардера в санкционный список.
https://ria.ru/20241224/akhmetov-1991056730.html
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россия, маршалловы острова, владимир константинов, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), forbes
Россия, Маршалловы острова, Владимир Константинов, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Forbes
Объединение, куда входит украинский миллиардер, внесли в список террористов

Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов объединение Гереги

© Фото : Александр ГерегаАлександр Герега
Александр Герега - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© Фото : Александр Герега
Александр Герега. Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Объединение*, членами которого являются украинский миллиардер Александр Герега и его супруга, внесено в перечень террористов и экстремистов в РФ, сообщается на сайте Росфинмониторинга.
"Перечень террористов и экстремистов (включённые): Национальная часть... Организации:.. 1. Объединение*, членами которого являются: Герега Александр Владимирович, 27.06.1967 г.р., Герега Галина Федоровна, 09.08.1959 г.р., Гальчук Геннадий Петрович, 06.04.1973 г.р., Любчик Сергей Михайлович, 16.04.1972 г.р.", - говорится в перечне.
*Юридическое лицо, внесенное в перечень террористов и экстремистов
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24 декабря 2024, 17:32
В 2022 году глава крымского парламента Владимир Константинов сообщил о национализации имущества украинских олигархов в Крыму. Так, в собственность республики было передано более 130 объектов, относящихся к ООО "РусЛайн Ко". В октябре 2024 года сообщалось, что имущество украинского миллиардера Гереги арестовали в России.
Среди учредителей компании ООО "РусЛайн Ко", по данным системы "БИР-Аналитик", были в том числе фирмы, которыми владеет Герега: "Новая линия" и "Эпицентр К". Однако с 2018 года учредителем "Руслайн Ко" значится компания "Дром Венчерс Лимитед", находящаяся на Маршалловых островах, по информации СМИ, это офшорная компания украинского бизнесмена.
Герега в 2021 году входил в список богатейших людей страны, который был опубликован "Forbes Украина". В 2018 году Россия внесла украинского миллиардера в санкционный список.
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РоссияМаршалловы островаВладимир КонстантиновФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)Forbes
 
 
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