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ЕК предложит ускорить депортацию нелегальных мигрантов из ЕС - РИА Новости, 07.02.2025
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16:41 07.02.2025 (обновлено: 17:16 07.02.2025)
https://ria.ru/20250207/migrant-1998016086.html
ЕК предложит ускорить депортацию нелегальных мигрантов из ЕС
ЕК предложит ускорить депортацию нелегальных мигрантов из ЕС - РИА Новости, 07.02.2025
ЕК предложит ускорить депортацию нелегальных мигрантов из ЕС
Еврокомиссия предложит ускорить процесс депортации нелегальных мигрантов из Евросоюза, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, находящаяся с визитом в Польше. РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T16:41:00+03:00
2025-02-07T17:16:00+03:00
в мире
еврокомиссия
евросоюз
польша
урсула фон дер ляйен
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БРЮССЕЛЬ, 7 фев - РИА Новости. Еврокомиссия предложит ускорить процесс депортации нелегальных мигрантов из Евросоюза, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, находящаяся с визитом в Польше."Что касается нелегальных мигрантов, получивших отказ в убежище на территории ЕС, то они должны возвращаться в свои страны. Мы выступили с предложением по ускорению их выдворения из Евросоюза", - сказала она.
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в мире, еврокомиссия, евросоюз, польша, урсула фон дер ляйен
В мире, Еврокомиссия, Евросоюз, Польша, Урсула фон дер Ляйен
ЕК предложит ускорить депортацию нелегальных мигрантов из ЕС

ЕК предложит ускорить процесс депортации нелегальных мигрантов из ЕС

© AP Photo / Virginia MayoШтаб-квартира ЕС в Брюсселе
Штаб-квартира ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Штаб-квартира ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 7 фев - РИА Новости. Еврокомиссия предложит ускорить процесс депортации нелегальных мигрантов из Евросоюза, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, находящаяся с визитом в Польше.
"Что касается нелегальных мигрантов, получивших отказ в убежище на территории ЕС, то они должны возвращаться в свои страны. Мы выступили с предложением по ускорению их выдворения из Евросоюза", - сказала она.
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В миреЕврокомиссияЕвросоюзПольшаУрсула фон дер Ляйен
 
 
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