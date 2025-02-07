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ЕК предложит ускорить депортацию нелегальных мигрантов из ЕС

ЕК предложит ускорить депортацию нелегальных мигрантов из ЕС - РИА Новости, 07.02.2025

ЕК предложит ускорить депортацию нелегальных мигрантов из ЕС

Еврокомиссия предложит ускорить процесс депортации нелегальных мигрантов из Евросоюза, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, находящаяся с визитом в Польше. РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T16:41:00+03:00

2025-02-07T16:41:00+03:00

2025-02-07T17:16:00+03:00

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урсула фон дер ляйен

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БРЮССЕЛЬ, 7 фев - РИА Новости. Еврокомиссия предложит ускорить процесс депортации нелегальных мигрантов из Евросоюза, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, находящаяся с визитом в Польше."Что касается нелегальных мигрантов, получивших отказ в убежище на территории ЕС, то они должны возвращаться в свои страны. Мы выступили с предложением по ускорению их выдворения из Евросоюза", - сказала она.

https://ria.ru/20211117/stsenariy-1759387981.html

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в мире, еврокомиссия, евросоюз, польша, урсула фон дер ляйен