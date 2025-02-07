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ЕК предложит ускорить депортацию нелегальных мигрантов из ЕС
ЕК предложит ускорить депортацию нелегальных мигрантов из ЕС - РИА Новости, 07.02.2025
ЕК предложит ускорить депортацию нелегальных мигрантов из ЕС
Еврокомиссия предложит ускорить процесс депортации нелегальных мигрантов из Евросоюза, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, находящаяся с визитом в Польше. РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T16:41:00+03:00
2025-02-07T16:41:00+03:00
2025-02-07T17:16:00+03:00
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 7 фев - РИА Новости. Еврокомиссия предложит ускорить процесс депортации нелегальных мигрантов из Евросоюза, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, находящаяся с визитом в Польше."Что касается нелегальных мигрантов, получивших отказ в убежище на территории ЕС, то они должны возвращаться в свои страны. Мы выступили с предложением по ускорению их выдворения из Евросоюза", - сказала она.
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в мире, еврокомиссия, евросоюз, польша, урсула фон дер ляйен
В мире, Еврокомиссия, Евросоюз, Польша, Урсула фон дер Ляйен
ЕК предложит ускорить депортацию нелегальных мигрантов из ЕС
ЕК предложит ускорить процесс депортации нелегальных мигрантов из ЕС